Odvolací súd koncom októbra rozhodne v kauze exprezidenta Kisku

Krajský súd v Prešove vytýčil na 31. októbra verejné zasadnutie, na ktorom bude rozhodovať o odvolaní obžalovaných aj prokurátora v daňovej kauze exprezidenta Andreja Kisku. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Okresný súd v Poprade v tejto súvislosti v októbri 2023 uznal bývalého prezidenta Kisku za vinného z pokračujúceho daňového podvodu.

Rovnako aj konateľa jeho spoločnosti KTAG Eduarda Kučkovského. Exprezidentovi sudkyňa uložila dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 15-tisíc eur a tiež zákaz činnosti spočívajúci v zákaze vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti vo výmere šesť rokov.

Eduard Kučkovský dostal dvojročný trest s odkladom na dva roky, peňažný trest 10-tisíc eur a zákaz vykonávať funkciu konateľa a štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti na päť rokov a osem mesiacov. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Kým Eduard Kučkovský si podľa sudkyne neoprávnene vo veľkom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie DPH v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, Andrej Kiska podľa jej slov úmyselne zosnoval a riadil toto uplatnenie nároku s rovnakým úmyslom.

V rozsudku uviedla, že Eduard Kučkovský ako konateľ KTAG v období od 1. júna 2013 do 26. mája 2014 zahrnul do účtovníctva spoločnosti účtovné a daňové doklady, a to najmä objednávky, faktúry a doklady o úhrade, ktoré neboli predmetom podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti KTAG v rámci predmetu činnosti zapísanom v obchodnom registri. Tie sa podľa jej slov týkali vynaložených výdavkov na predvolebnú a volebnú prezidentskú kampaň Kisku, ktorý bol v tom čase spoločníkom a súčasne konateľom KTAG.

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal ešte na jar 2022 na Okresný súd Poprad obžalobu na Andreja Kisku pre pokračovací zločin daňového podvodu vo forme organizátora. Spolu s ním obžalovali aj Eduarda Kučkovského.

Obžaloba podľa prokuratúry súvisí s neoprávneným uplatnením nároku na vrátenie nadmerného odpočtu spoločnosťou KTAG, s.r.o., Poprad za jún 2013, november 2013 a apríl 2014 v celkovej výške 155 184 eur.