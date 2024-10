Ideálna slovenčina a zrak, žiadna alergia. Požiadavky na policajtov sú prísne, štát ich chce meniť

Z polície tento rok odišlo takmer 1 200 príslušníkov, do konca roka sa s prácou môže rozlúčiť aj viac ako dvetisíc strážcov zákona. Odliv kádrov pravdepodobne spomalili finančné benefity, ktoré boli zavedené začiatkom októbra. Naďalej je však náročné vykompenzovať nedostatok kádrov na policajných oddeleniach. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) najnovšie prišiel s myšlienkou, že niektoré požiadavky na nových policajtov sú až príliš prísne. Ak by sa zjemnili, nábory by mohli byť úspešnejšie.

Počty policajtov, ktorí sa rozhodli pre ukončenie služby, intenzívne stúpajú. Kým pred letom Policajný zbor evidoval 500 výpovedí, ku koncu septembra odišlo už 1 165 strážcov zákona. Podľa policajného prezidenta Ľubomíra Soláka by k týmto počtom malo pribudnúť ešte 500 policajtov, ktorí sa rozhodli prijať výsluhový dôchodok.

Personálna situácia na polícii už dávno nie je priaznivá. Podľa údajov ministerstva vnútra sa o bezpečnosť Slovenska stará menej policajtov, ako by sa malo. V Policajnom zbore by podľa zákona malo slúžiť až 22 601 policajtov, ich reálny počet sa však pohybuje okolo 19-tisíc. Najviac strážcov zákona chýba najmä na západe, vyplýva z informácií, ktoré poskytlo ministerstvo vnútra. „Najvyššia percentuálna neobsadenosť tabuľkových miest je k 1. októbru 2024 v rámci Krajského riaditeľstva PZ v Trnave (19,48 percenta), v Trenčíne (17,97 percenta) a v Bratislave (17,95 percenta),“ uviedol rezort.

Viac peňazí a menej podmienok

Vedenie rezortu, ale aj polície sa snaží odchod policajtov zo služby riešiť viacerými spôsobmi. Od 1. októbra sú pre príslušníkov PZ zavedené motivačné príplatky. Jednorazový dočasný stabilizačný príspevok vo výške 5 000 eur môže dostať policajt, ktorý odpracoval pre rezort vnútra aspoň 20 rokov a zároveň sa zaviaže zostať v službe ďalšie tri roky. Dočasne zaviedli aj náborový príspevok vo výške 5 000 eur pre tých policajtov, ktorí nastúpia do služby do konca budúceho roka.

Okrem toho sa vedenie polície snaží podriadených presvedčiť, aby stiahli výpovede a zostali v práci. „Krajskí a okresní riaditelia a zodpovední funkcionári komunikujú s policajtmi, aby v prípade, že ich presvedčia, mohli stiahnuť žiadosť a zostať v Policajnom zbore,“ povedal pred pár dňami v relácii STV prezident Policajného zboru Ľubomír Solák.

Porovnanie príchodov a odchodov do Policajného zboru 2010 – 2024 rok 2010 2011 2012 2013 2014 prijatie 1492 826 985 1204 617 skončenie 1738 1264 600 524 694 rozdiel –246 –438 385 680 –77 rok 2015 2016 2017 2018 2019 prijatie 804 900 782 632 741 skončenie 953 1149 828 677 741 rozdiel –149 –249 –46 –45 0 rok 2020 2021 2022 2023 2024* prijatie 819 887 784 743 276 skončenie 1473 1385 928 1288 492 rozdiel –654 –498 –144 –545 –216 * stav do 31. mája 2024 Zdroj: OZP SR

Problém prehlbuje aj to, že náhradu za odchádzajúcich policajtov je ťažké nájsť. Zo štatistík rezortu vyplýva, že za deväť mesiacov tohto roka nastúpilo do polície 599 nových príslušníkov, čo je dvojnásobne menej, než koľko ich zo zboru odišlo. Záujem o vstup do radov polície je pritom pomerne vysoký. „Za mesiac september tohto roka bolo doručených ďalších 412 žiadostí o prijatie do služobného pomeru. Záujem o prácu v polícii teda stále je. Tento rok sa prihlásilo už viac ako 3 500 uchádzačov,“ informoval hovorca slovenskej polície Roman Hájek.

Nie každý záujemca sa však k policajnej rovnošate dostane. Polícia totiž zdôrazňuje, že väčšina uchádzačov nespĺňa kritériá na prijatie do výkonu služby a úspešný je len každý štvrtý žiadateľ. „Za minulý rok sme mali päťtisíc žiadostí od uchádzačov o prácu v polícii, bohužiaľ, len 10 percent z toho sú úspešné,“ potvrdil tieto informácie minister vnútra Šutaj Eštok. Podľa neho je načase, aby sa pozrelo na „množstvo vecí, ktoré náborový proces možno trochu brzdia“.

„Bavíme sa o tom, aby okuliare, kvôli ktorým sa dnes vylučuje pri nábore do Policajného zboru, neboli prekážkou, a množstvo vecí, ktoré sú jednoduché, len musí byť záujem tie veci poznať a riešiť ich. A toto aj s vedením Policajného zboru robíme,“ dodal Šutaj Eštok.

Doplnil, že naďalej považuje za potrebné, aby záujemca o prácu v Policajnom zbore spĺňal kvalifikačné kritériá a bol schopný absolvovať fyzické testy. „To nemôžeme zľahčovať, ale ak niekto neprejde napríklad fyzickými testami, dajme mu tri mesiace na to, aby sa dostal do formy, ak mu na tom záleží, a umožnime mu pracovať,“ uviedol príklad.

Prezídium Policajného zboru ani ministerstvo vnútra sa do uzávierky podrobnejšie nevyjadrili k téme náboru nových príslušníkov. Nie je teda jasné, pre nesplnenie ktorých kritérií sa najčastejšie žiadosti o prijatie na políciu zamietajú a ktoré požiadavky by mohli byť menej prísne.

Psychické zdravie a rýchly beh

Pravidlá pre nástup do policajnej služby sú viac-menej štandardné. Uchádzač by mal mať vek minimálne 18 rokov, nesmie byť v minulosti trestaný, nesmie požívať nadmerne alkohol alebo drogy, nesmie byť závislý od automatov a tiež musí mať aspoň maturitu. Žiadateľ zároveň nemôže byť členom žiadnej politickej strany a ku dňu prijatia by nemal podnikať, informuje na svojom webe ministerstvo vnútra.

Budúci policajt by mal byť gramotný, preto v prijímacom konaní musí napísať diktát a krátku slohovú prácu, čím sa preveruje, ako žiadateľ ovláda štátny jazyk. Okrem toho musí presvedčiť prijímaciu komisiu, že je zdravotne, telesne aj duševne spôsobilý.

Uchádzači prechádzajú psychologickým vyšetrením, počas ktorého vypĺňajú dotazníky, takzvané psychotesty, a následne absolvujú pohovor s policajným psychológom. Testuje sa aj fyzická zdatnosť, počas prijímacích skúšok je potrebné behať, plávať, ale aj ukázať, ako dobre uchádzač skáče do diaľky z miesta. „Dobrú kondíciu budeš potrebovať pri zákrokoch proti páchateľom. Ver, že sa spotíš aj pri pátracích akciách a pri záchrane ľudských životov. Sú situácie, kedy ideme na hranu svojich síl. Musíš byť ale pripravený,“ zdôvodňuje ministerstvo vnútra.

Najprísnejšie sú však zdravotné požiadavky na budúcich policajtov. Pri nástupe musia absolvovať lekársku prehliadku, ktorá zahŕňa okrem štandardných vyšetrení aj stomatologické či očné vyšetrenie. Všeobecná stanovená norma dioptrií je 0,0, teda doslova ideálny zrak. U uchádzača sa tiež zisťuje, či má alergiu na peľ, potraviny a iné alergény. Problém je pritom len pri vstupe do polície.

V praxi to znamená, že záujemcovia s alergiou či s drobnou odchýlkou od 100-percentného zraku sa na mnohé pozície v zbore nedostanú. Ak niekto začne nosiť okuliare až počas pracovného pomeru, z práce ho nevyhodia. Tento problém vnímal už predošlý policajný prezident Štefan Hamran. „To, že má niekto alergiu na prach, nemôže byť diskvalifikačné, keď spĺňa všetky ostatné záležitosti,“ hovoril policajný šéf minulý rok. Po zmene volala aj Akadémia Policajného zboru, ktorú dlhé roky viedla súčasná štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Odborné debaty o zmene požiadaviek na policajtov sa mali začať ešte na jar 2023, doteraz však neboli ukončené.

Predstavitelia policajných odborov však upozorňujú, že by nemalo dôjsť k príliš razantnému zníženiu požiadaviek na budúcich strážcov zákona, lebo prijímanie by nemalo byť len o kvantite. „Do zboru musí byť výber, a nie nábor. Posledných štyri až päť rokov je to už nábor. Keď som sa ja hlásil do zboru, na 350 až 500 uchádzačov boli 3 či 4 voľné miesta. Dnes na 50 voľných miest máte 10 uchádzačov,“ skonštatoval predstaviteľ policajných odborov Igor Čulík.