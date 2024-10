Rezort obrany má v budúcom roku dostať takmer 2,8 miliardy eur. Najviac pôjde na stíhačky F-16 či vozidlá 8x8

Na obranu by v roku 2025 mali ísť dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), čo je necelých 2,8 miliardy eur. Investovať aspoň dve percentá do obrany je jedným zo záväzkov členských štátov NATO. Vyplýva to z Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý v utorok schválila vláda.