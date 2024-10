Konsolidácia sa dotkne aj rezortu vnútra. Šutaj Eštok potvrdil, že sa bude prepúšťať

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) berie rozpočet realisticky a v kontexte súčasných možností. "Nepoznám šéfa rezortu, ktorý by bol spokojný, aj ja by som si vedel predstaviť viac, no chápem, že rozpočet sa týka obdobia nevyhnutnej konsolidácie," upozornil po utorkovom rokovaní vlády, na ktorom schválil kabinet návrh budúcoročného rozpočtu. Výdavky na bezpečnosť a verejný poriadok by v ňom mali presiahnuť 2,65 miliardy eur.