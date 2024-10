Plán so Sliačom je nereálny, upozornili vládni analytici. Kaliňák by ho mal prehodnotiť

Podľa analytikov ministerstva financií treba plán obnovy vojenského letiska Sliač prehodnotiť. Experti Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) si posvietili na zámer ministerstva obrany, podľa ktorého stavebné práce a kompletná obnova infraštruktúry na Sliači by mali byť dokončené už o tri mesiace. Realita je však iná, poukazujú analytici, a preto je potrebné, aby rezort obrany zladil plány na papieri s tým, ako sa presadzujú v praxi.

Nové stíhačky F-16 zmenili mentalitu v armáde, hovorí veliteľ letky. V čom ho prekvapili americké základne?

Rekonštrukciu letiska Sliač rozbehli pred piatimi rokmi s cieľom pripraviť vojenské letisko na strednom Slovensku na prílet moderných stíhačiek F-16. Tie totiž vyžadujú modernejšiu infraštruktúru a rolovacie dráhy. Pôvodne chceli obnovu letiska dokončiť ešte v roku 2022, no kým dodávky stíhačiek meškali, aj termín dokončenia výstavby na Sliači sa posunul. Prvé dva kusy F-16 už máme, no Sliač stále čaká na vybudovanie infraštruktúry pre ne. Preto sú lietadlá dočasne umiestnené na letisku v Kuchyni.

Ministerstvo obrany koncom júna oznámilo, že aj napriek dvojročnému meškaniu s realizáciou ruší časť rozbehnutých projektov, ktoré slovenskí vojaci robili v spolupráci s NATO. Pre rýchlejšie dokončenie obnovy rezort rozhodol konať vo vlastnej réžii. „Budeme musieť vyhlásiť nové súťaže, pretože sa ukázalo, že by neboli hotové ani o ďalšie tri až štyri roky. To by bola katastrofa. Sliač sa bude musieť kompletne zmeniť,“ zdôvodnil vtedy minister Robert Kaliňák (Smer).

Za tri mesiace však posun nenastal, konštatujú analytici ministerstva financií. Predpokladaný termín dokončenia výstavby, január 2025, rezort nestíha, a projekt bude realizovaný minimálne aj počas roka 2026, uvádzajú v aktualizovanom hodnotení tejto investície. Poukázali aj na to, že od júla do dnešného dňa rezort nevyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác, ktorý musí pred samotnými prácami dopracovať projektovú dokumentáciu.

ÚHP zároveň upozornil, že obnova letiska má prebiehať za jeho čiastočnej prevádzky. „Neúplné zatvorenie letiska počas rekonštrukcie by mohlo mať negatívny vplyv na výkon stavebných prác,“ upozornili analytici s tým, že ministerstvo obrany by malo rozhodnutie preskúmať.

Rezort ešte v lete informoval, že Sliač by mohol byť pripravený na príchod F-16 o tri až päť rokov, čo znamená, že počíta s rekonštrukciou letiska až do roku 2028. Celkovo proces obnovy pozostáva z 33 investičných projektov – teda rekonštrukcie už existujúcich budov na základni, ako aj vybudovania nových. Tiež sa má postaviť infraštruktúra ako cesty, rolovacie dráhy, inžinierske siete a podobne. Ku koncu júna bolo na Sliači dokončených sedem z 33 projektov. Na otázky o aktuálnom stave na Sliači ministerstvo obrany do uzávierky neodpovedalo.

Rekonštrukciu letiska odsúhlasila vláda ešte v roku 2019 za ministra Petra Gajdoša (SNS). Pôvodný projekt obnovy letiska bol aktualizovaný po nástupe vlády Igora Matoviča v roku 2020. Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď ho však rozšíril po konzultáciách s výrobcom stíhačiek F-16 a vedením Ozbrojených síl SR. Oproti pôvodnému návrhu sa napríklad zvýšila plocha nových rolovacích dráh s ohľadom na možné rozšírenie leteckej základne v budúcnosti. Významne tiež stúpla cena obnovy, z pôvodných 55 miliónov eur až na necelých 200 miliónov.