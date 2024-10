Čo vieme o sekte AllatRa? Založili ju Ukrajinci, pôsobí aj u nás. Vodca sľubuje bývanie zadarmo, klimatickú krízu rieši sexom

Polárna žiara, ktorá spaľuje kyslík, zánik sveta v roku 2036 či sexuálne orgie s duchom svätým, ktoré zmierňujú dopady klimatickej krízy. A ak by ste chceli, aby sa váš blízky po smrti vyhol peklu, stačí sa s jeho dedičstvom podeliť. To je len malá časť konšpirácií a neprávd, ktoré šíri proruská sekta AllatRa a jej odnož Tvorivá spoločnosť z Ukrajiny. Jej „učeniu“ podľahli už tisícky ľudí na Slovensku a podľa medializovaných informácií aj dve slovenské prokurátorky a zamestnankyňa ministerstva vnútra. Čím je hnutie nebezpečné, čo hlása a kde na Slovensku pôsobí?

Češka Eva Hronová bola súčasťou sekty desať rokov. Kolektív, do ktorého ju vzala kamarátka, bol pôvodne plný dobrých ľudí s túžbou zlepšovať svet. Neskôr ako členka participovala na šírení myšlienok hnutia a podporovala ho aj finančne. O tom, čomu sa skutočne venovalo, sa dozvedela až tesne pred tým, ako z neho vystúpila.

Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej je takýto scenár bežný, keďže AllatRa šíri svoje myšlienky cez viaceré samostatné projekty ako sú napríklad Jediné zrno alebo spomínaná Tvorivá spoločnosť. „Práve druhý menovaný projekt v posledných rokoch dokonca zatienil svoju materskú organizáciu, a to až do takej miery, že mnohí členovia či priaznivci Tvorivej spoločnosti, ktorá sa vyvinula na samostatnú entitu, nemusia o existencii pôvodnej AllatRy ani tušiť,“ uviedla pre Pravdu odborníčka.

„Ja som skutočne verila, že Igor Michajlovič Danilov (zakladateľ sekty, poz. red.) je duch svätý,“ spomína na vodcu hnutia v rozhovore pre český Refresher dnes už bývalá členka sekty Hronová.

„Z AllatRy sme prešli na organizáciu, ktorá sa volá Tvorivá spoločnosť. To sme tiež nechceli. Vysvetlili nám, že AllatRa je viac duchovná, ale musíme tu byť pre všetkých, že niektorí ľudia sú ateisti, a že Tvorivá spoločnosť bude pre všetkých,“ uviedla ďalej. Spoločenstvo bolo podľa nej na začiatku plné lekárov, fyzikov či matematikov, skoro každý v ňom mal vysokoškolské vzdelanie a vôbec nešlo o traumatizovaných ľudí. Príčinou, prečo si hnutie podmanilo ľudí zohrala podľa nej manipulácia, práca s výnimočnosťou, no aj samotný guru, ktorý tvrdí aj také veci, že „pôvodnú históriu“, teda tú, ktorú dnes prezentuje hnutie, vymazali elity a preto prináša svoje znalosti on.

Sekta v štátnej správe?

V posledných týždňoch sa o AllatRe hovorí o čosi viac. Dôvodom je, že Krajská prokuratúra v Žiline vyšetruje českú reportérku Kristinu Cirokovú z portálu Seznam Správy pre jej reportáže a podcasty o sektách. Novinárku podozrievajú zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd.

Medzičasom sa však ukázalo, že žilinská prokurátorka Lucia Pavlaninová vypočúvala reportérku za články. Podľa medializovaných informácií mala pritom sama na dverách pracovne na prokuratúre plagát sekty s pozvánkou na online fórum z novembra 2022. Pavlaninová členstvo v sekte odmietla. Jej kolegovia však tvrdia opak, a viacerí médiám potvrdili, že na organizáciu nahovárala aj iných.

Prokurátorka tiež tvrdí, že Cirochovej boli priznané plné obhajobné práva, ktoré jej garantujú príslušné zákonné ustanovenia vrátane odovzdania zápisnice o jej výsluchu. „Pripomínam, že pani Cirochová nevystupuje v danej trestnej veci v procesnom postavení obvineného, a teda trestné konanie nie je vedené proti jej osobe,“ reagovala Pavlaninová. Po informáciách, že ich kolegyňa je napojená na sektu, sa novinárov zastali desiati prokurátori žilinskej prokuratúry.

Pavlaninová však nemá byť jediná, kto ideám hnutiam podľahol. Reportéri zo Slovenskej televízie odhalili, že k hnutiu inklinuje aj ďalšia žilinská prokurátorka Jana Vajzerová. Stúpenkyňu má mať Tvorivá spoločnosť aj medzi pracovníkmi ministerstva vnútra. Členom hnutia sa podľa Reportérov pochválila podpisom s logom spoločnosti v pracovnom maile.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v nedeľu reagoval, že logo sekty v podpisovej doložke štátneho zamestnanca nie je v poriadku. „Ak ste štátny zamestnanec, musíte postupovať podľa zákona o štátnej službe. Ako štátny zamestnanec musíte byť apolitický a vykonávať svoju profesiu ako profesionál. Ak také niečo je, budeme to riešiť,“ dodal. Prípad teraz rieši Úrad boja proti organizovanej kriminalite.

Oponenti sú choré zvieratá

Hoci sa v súvislosti so vznikom AllatRy spomína rok 2014, podľa Nádaskej sa začiatok jeho činnosti na Ukrajine datuje už do roku 2010. Na jeho čele stojí oficiálne Danilov, no podľa hypotéz religionistov existujú úvahy, že by za vznikom spoločenstva mohla byť Marina Cvyhunová, ktorá viedla Veľké biele bratstvo a až do roku 1997 bola väznená. „Teoreticky môže AllatRa nadväzovať na tieto myšlienky,“ myslí si odborníčka.

Hnutie sa podľa nej sústreďuje okolo kníh autorky Anastasie Novych, s ktorou sa ľudia vraj duchovne prepojili po prečítaní jej diel. Navyše, AllatRa vychádza z presvedčenia takzvaných Archontov, teda tajnej vlády 13 ľudí, ktorá podľa sekty ovláda populáciu ako bábky. „Archonti si napríklad podľa predstáv členov AllatRa vymysleli AIDS, aby mali peniaze z liečiv, pre zisk sú tiež ochotní vytvárať vojnové konflikty. Stredom negatívnej sily Archontov sú vraj Spojené štáty americké. Ide teda o naratív podobný tomu, ktorý prevláda v tvrdých konšpiračných kruhoch,“ vysvetlila Nádaská.

Zastaviť Archontov majú podľa sekty Slovania pod zjednotiteľom menom Nomo, ktorého život sa však až nápadne podobá na ruského prezidenta Vladimíra Putina. „V knihách je opísané presné miesto narodenia Noma, pozitívne prognózy života Noma, jeho svetový vplyv ako prezidenta, stretneme sa aj s osobným životom a dozvieme sa, že mu v detstve zomreli dvaja súrodenci a mnoho údajov identických zo životom súčasného ruského prezidenta,“ pokračovala Nádaská.

Etnologička podotkla, že tak ako mnohé náboženské spoločnosti aj AllatRa pracuje s príbehom o blížiacom sa konci sveta. Nastať má už v roku 2036, a to tak, že sa pri sopečných výbuchoch začne z Mariánskej priekopy vylievať po Zemi magma.

Tí, ktorí učeniu neveria, sú podľa predstáv zakladateľa AllatRy menejcenní. „Igor Danilov vo svojich videách otvorene hovorí o tom, že štatút človeka a právo byť človekom je prisúdené len tým, ktorí budú s ideami hnutia súhlasiť a rozhodovať o ňom bude „centrálny medzinárodný výbor“ pod vedením samotnej organizácie AllatRa. Danilov dokonca ide tak ďaleko, že o ľuďoch, ktorí oponujú hovorí ako o „chorých zvieratách“,“ pokračovala etnologička.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda etnologička Katarína Nádaská Etnologička Katarína Nádaská.

Vodcom je chiropraktik

Eve Hronovej, ktorá otvorene hovorí o svojich skúsenostiach, trvalo dekádu, kým zistila, čomu sa Tvorivá spoločnosť venuje. Nie vždy s jej krokmi súhlasila. Viackrát sa ozvala proti tomu, aby robili rozhovory s pravicovými extrémistami, a v hnutí žiadala, aby jasne odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu a dištancovalo sa od jednej z kníh hnutia. Všetko, čo sa dialo v sídle AllatRy sa však k členom v Česku dostávalo až s odstupom.

A tak sa až neskôr dozvedela, že spoločenstvo predáva posmrtné vykúpenie. Ak niekomu zomrel blízky človek, ktorý nežil spirituálnym životom, Tvorivá spoločnosť ponúkala pozostalému možnosť, aby zosnulého za 20 percent zo zdedeného majetku uchránil od pekelných múk. Rozhodnúť o tom, či si duša zaslúži nebo, alebo peklo, má Danilov, samozvaný sudca duší a Archanjel Gabriel, ktorý ešte v 90. rokoch liečil ľudí s problémami chrbtice. Okrem iného vo svojich videách sľubuje bývanie zadarmo, 10-tisíc dolárov mesačne pre každého, no aj revitalizačnú kapsulu, ktorá uzdraví akékoľvek ochorenie.

Bývalá členka sekty sa oneskorene dozvedela aj o tom, že proti hnutiu udrela v Kyjeve ukrajinská bezpečnostná služba SBU a zlikvidovala viac ako 20 buniek sekty. Tie podľa polície konali v prospech ruských špeciálnych služieb, ospravedlňovali agresiu Kremľa a propagovali myšlienku vytvoriť „zväz slovanských národov“ pod vedením Moskvy. Navyše, všimla si, že hnutie postupne začalo fungovať ako trollia farma.

Štáb českého portálu zastihol Danilova vlani pri Veľkej Domaši a natočil s ním rozhovor. Vodca AllatRy podľa webu uviedol, že všetky podozrenia odmieta a zdôraznil, že hnutie je zakázané aj v Rusku.

Spolu s Danilovom vystupujú v propagačných videách aj mladé ženy nazývané nebeské vtáčiky, o ktorých hovoril ako o ženách praktizujúcich skupinový sex. Neskôr však prenikli informácie, že v sekte dochádzalo k znásilneniam. O tých sa Eva, ktorá dnes robí osvetu, dozvedela, až keď zo spoločenstva vystúpila. Medializované boli výpovede dvoch členiek takzvanej Prvej skupiny, ktoré vypovedali o hromadných sexuálnych rituáloch. Orgie mali zachrániť ľudstvo a zmierňovať klimatickú krízu. „My sme to o nich vôbec nevedeli,“ podotkla Hronová.

AllatRa výraznejšie prezentuje ešte ženu menom Žanna, ktorá má byť príslušníčkou pokrokovej mimozemskej civilizácie. „Žanna sa preslávila aj zvláštnym žmurkaním – na videách sa miestami zobrazuje s hadími očami a vo videách ju zobrazujú ako cestuje v kozmickej lodi,“ doplnila Nádaská. Ďalšou výraznou postavou, ktorá je, od kedy sa Danilov stiahol z verejného priestoru, viac na očiach je Egon Cholakian.

Pred sektou varovalo ministerstvo

Na obozretnosť pred logom so zlatým kruhom, trojuholníkom a číslicou osem vyzývalo ešte vlani v máji ministerstvo vnútra na svojej stránke Hoaxy a podvody „Toto logo si zapamätajte a oblúkom sa mu vyhnite,“ vyzývalo verejnosť s tým, že sleduje nárast hybridnej hrozby a treba spozornieť.

Ministerstvo vnútra vtedy vysvetlilo, čomu sa Tvorivá spoločnosť venuje. Hnutie presviedča verejnosť, že len jej členovia dokážu pripraviť plán ideálneho sveta, ktorým dokážu koniec sveta odvrátiť. „Svojich stúpencov pripravujú na blížiace sa katastrofické udalosti. Na základe ich hlboko neodborných analýz zistili, že najväčší nepriateľ sveta – klíma – nám uštedrí koniec sveta v roku 2036. Ten má nastať po sopečnom výbuchu v Mariánskej priekope,“ vystríhal rezort.

Obsah zdieľaný z účtov napojených na Tvorivú spoločnosť už minulosti preverovala aj tlačová agentúra AFP. Konkrétne išlo o nepravdivé príspevky, podľa ktorých červené odtiene polárnej žiary spaľujú kyslík, ďalej, že hrozí nebezpečenstvo pre lietadlá a že ide o znak blížiaceho sa zániku Zeme. Agentúra vtedy upozornila, že spoločnosť je prepojená na ukrajinské pseudonáboženské hnutie, ktoré šíri prokremeľské naratívy, a jej lídri čelia obvineniam z vlastizrady a ďalších závažných trestných činov.

Zastúpenie má aj na Slovensku

Podľa Nádaskej má Tvorivá spoločnosť dnes už globálny rozmer a tvrdí o sebe, že má podporovateľov až v 180 krajinách sveta, vrátane Slovenska a Česka. Najviac aktívni sú pritom členovia vo východnej a strednej časti Európy. „Ich kanály na sociálnych sieťach majú v bývalom východnom bloku stovky tisíc odberateľov. Ich aktivity ako videovýstupy, PR a celkové vystupovanie sú veľmi profesionálne a na prvý pohľad nepôsobia toxickým dojmom,“ osvetlila odborníčka.

Aktívni sú nielen na sociálnych sieťach, no vydávajú aj noviny Polahoda, pri ktorých vzniku bola aj bývalá členka Eva. Posolstvá šíria cez Instagram, Facebook, YouTube no aj cez Twitter a stovky účtov, o ktorých hovorí aj Eva. „Tiež majú otvorené náboženské praktiky, napríklad každý večer spoločné meditácie – prepájajú sa cez telefón a spoločne meditujú,“ opísala ďalej expertka.

Tím novinárov z Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) zistil, že na Slovensku pôsobí Tvorivé spoločenstvo ako občianske združenie. Vizitky hnutia sa podľa zistení ICJK objavili aj na nedávnom dni otvorených dverí breznianskej tanečnej školy. Hnutie má podľa investigatívnych novinárov po Slovensku bilbordy a reklamy v hromadnej doprave.

Hnutie podľa etnologičky vykazuje všetky známky nového náboženského hnutia alebo kultu s jasnými politickými ambíciami a myšlienkami o nadradenosti jedných ľudí nad druhými. „A čo viac, sú veľmi aktívni, cielia na deti alebo na ľudí, ktorí majú obavu napríklad z klimatickej zmeny a neváhajú zneužívať aj známe osobnosti z oblasti vedy, kultúry, politiky. Ide o veľmi sofistikovaný a zároveň nebezpečný spôsob ovplyvňovania ľudí,“ doplnila. Dôveryhodnosť si sekta získava aj tým, že sa jej členovia akreditujú na rôzne podujatia a tvária sa ako seriózni novinári, čo politikom často unikne.

Samotnú zmenu klímy však v hnutí nespochybňujú, čo spochybňujú je, že ju spôsobila ľudská činnosť. Skleníkové plyny nepravdivo opisujú ako podvod storočia a topenie ľadovcov vysvetľujú kozmickými pulzmi. Zdanie odbornosti tomu dodávajú grafy, nákresy a výpočty.

Myšlienky hnutia sa na Slovensku vo zvýšenej intenzite objavovali po vypuknutí vojny na Ukrajine, aktívne tu však bolo už aj v roku 2019. Dnes tu môže mať odhadom tisícky priaznivcov, a to aj preto, že sympatizanti AllatRy sa nachádzajú podľa Nádaskej aj medzi utečencami. Na Slovensko sa podľa jej slov dostali po februári 2022 ako odídenci. Drobné skupinky sú rozdrobené v okolí Brezna, na Orave, v okolí Bratislavy aj na východnom Slovensku. Pre hnutie pracujú dobrovoľne a z presvedčenia so snahou, aby doň vstupovali celé rodiny.

Samotný Danilov sa zdržiaval na Slovensku aj vlani. Podľa polície opustil Ukrajinu nelegálne, keď po začiatku invázie utekal. Údajne preto, aby sa na Slovensku zotavil. „V roku 2023 sa zdržiaval v blízkosti Hanušoviec nad Topľou a v okolí rekreačného komplexu pri Domaši,“ hovorí etnologička. Nachádzať by sa tu mala aj Danilova pravá ruka Galina Alexandrovna Jabločkinová, ktorá vydáva knihy pod pseudonymom Anastasia Novych.

Monitorujú ich tajné služby?

Prienik hnutia do štátnej správy chce riešiť budúci týždeň opozičné Progresívne Slovensko (PS) na parlamentom výbore na kontrolu Národného bezpečnostného úradu. Poslanci sa chcú pýtať, či je činnosť členov Tvorivej spoločnosti monitorovaná, na základe akého oprávnenia sa vodca spoločnosti, ktorý je na Ukrajine trestne stíhaný, zdržiava na Slovensku, či sú ženy Slovensku dobrovoľne a či je známe odkiaľ má sekta peniaze.

„Tento nástroj ruskej hybridnej vojny sa dokázal infiltrovať až na prokuratúru, čo svedčí o zásadných bezpečnostných zlyhaniach štátu,“ reagovala poslankyňa PS Zuzana Števulová.

Diplomat a bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor verí, že SIS a iné zložky monitorovali činnosť tejto organizácie, jej čelných predstaviteľov a takisto prepojenia na štátne orgány. Za vážne zistenie považuje, že prokurátorka má čerstvú bezpečnostnú previerku. Otázne podľa neho je, či NBÚ vedela počas previerky o tom, že je spojená s AllatRou.