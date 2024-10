Fico sa prezliekol za pekára. Vyskúšal si pečenie chleba a prezradil, aké budú jeho ceny

Premiér Fico sa zúčastnil na pečení chleba Video Zdroj: TASR

Ako premiér avizoval na brífingu, cena štandardného konzumného chleba by sa mala vďaka poklesu dane z pridanej hodnoty (DPH) od januára budúceho roka znížiť. V súčasnosti sú najnižšie ceny chleba v niektorých reťazcoch na úrovni cez 1,6 eura za kilogram, kde sa počas niekoľkých rokov vyšplhali z pôvodných 83 – 90 centov.

„Viem, že je veľa argumentov zo strany napríklad obchodníkov, že tá cena sa tvorí inak, ja si však myslím, že ak pri 23-percentnej DPH má ísť všetko hore, hovoria, že to zdražie, tak pri päťpercentnej DPH na potraviny by to malo ísť dole,“ povedal Fico. Premiér nevylúčil, že v rámci pozmeňovacích návrhov by sa do zoznamu potravín s touto sadzbou DPH mohli dostať aj vajcia či potraviny pre celiatikov.

Fico ocenil prácu pekárov a sľúbil, že spolu s ministrom Takáčom urobia všetko pre to, aby majitelia pekární mali dobré vzťahy s obchodníkmi, aby zarobili a súčasne vedeli dať pracovníkom dobré mzdy. Premiér avizoval, že koncom apríla alebo priamo 1. mája by chcel odpracovať v pekárni celú pracovnú zmenu.

Minister Takáč so Zväzom obchodu a Slovenským zväzom pekárov, cukrárov a cestovinárov podpísal memorandum, ktoré by malo pomôcť zvýšiť podiel domáceho pečiva na pultoch obchodov. Približne polovica sa totiž v súčasnosti dováža zo zahraničia vo forme polotovarov.

„Spoločným memorandum deklarujeme hlavne to, že budeme robiť všetko pre to, aby boli dostupné kvalitné pekárenské výrobky naprieč celým Slovenskom v obchodných reťazcoch,“ povedal po podpise memoranda Takáč. „Každý z nás si chce čerstvý chlebík, ktorý sa tu v noci upečie, kúpiť ráno v obchode a nechce tie dopekané veci,“ dodal minister.

Predseda predstavenstva zväzu pekárov Milan Lapšanský priblížil, že import pečiva tvorí v súčasnosti takmer polovicu predaja napriek tomu, že slovenské pekárne majú dostatočné kapacity na zásobovanie domáceho trhu. „Tu je otázka na obchodníkov, či do budúcnosti netreba zvážiť to, že budú preferovať slovenských producentov, či čerstvého, či dopekaného sortimentu aj s ohľadom na uhlíkovú stopu. Nie je predsa rozumné, aby sme nejaký dopek dovážali z Belgicka,“ myslí si Lapšanský.

Obchodníci chcú podľa prezidenta Zväzu obchodu SR Filipa Kasanu rozvíjať vzťahy s domácimi pekármi a dodávať ľuďom výrobky, na ktoré sú zvyknutí. „Domáca produkcia je zárukou kvality, treba povedať, bez umiestnenia týchto výrobkov na pulty obchodov by sa dostala len veľmi ťažko do slovenských domácností. To je realita, preto je veľmi dôležitá spolupráca,“ zakončil Kasana.

Pekári prvýkrát u prezidenta

Prezident SR Peter Pellegrini prijal v utorok v Prezidentskom paláci pri príležitosti Svetového dňa chleba zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Na rokovaní diskutovali o súčasnom stave v oblasti pekárenskej výroby a možných dosahoch konsolidačného balíka na toto odvetvie. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

„Vážim si prácu našich pekárov, ktorí nám na stôl prinášajú každý deň čerstvý chlieb. Odjakživa bol považovaný za dar a symbol prežitia i štedrosti,“ uviedol prezident.

Prijatie zástupcov pekárov, cukrárov a cestovinárov bolo historicky prvou návštevou a prijatím pekárov v Prezidentskom paláci. Zástupcovia odvetvia v predvečer Svetového dňa chleba symbolicky prezidentovi odovzdali chlieb, jeden od SZPCC a druhý od Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska.

Svetovým dňom chleba sa 16. októbra pripomína výročie vytvorenia Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Organizácia bola založená v roku 1945 s cieľom vyriešiť problém hladu vo svete.