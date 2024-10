Ak chcete opraviť zuby, radšej to urobte do Vianoc. Od budúceho roka ceny u zubárov stúpnu o desiatky eur

Po vlaňajšom šokovom náraste cien za služby zubných lekárov sa treba pripraviť na ďalšie zdražovanie. Ceny by mali stúpnuť nielen kvôli bežnej inflácii, ale aj pre zmeny, ktoré prináša konsolidačný balíček. Transakčná daň a zmeny sadzby DPH sa premietnu aj do cien plomb či anestézií, pričom najviac postihnú pacientov u nezazmluvnených zubárov. Ešte výraznejší nárast cien sa očakáva pri protézach a korunkách, ale zubári predpokladajú, že niektoré výkony by mohli mierne zlacnieť.

Návšteva zubára ani dnes nie je lacnou záležitosťou – prehliadka a oprava zuba sa môže vyšplhať aj na stovku eur. V máji tohto roku tiež boli zrušené benefity od zdravotných poisťovní, ktoré pacientom aspoň čiastočne kompenzovali výdavky na ošetrenia či zubnú hygienu. Faktom však je, že nárast cien u zubárov pokračuje aj budúci rok. Dôvodom sú najmä opatrenia z konsolidačného balíčka.

Zubní lekári totiž prevádzkujú svoje ambulancie ako podnikatelia, a preto od januára budú musieť platiť transakčnú daň, a zasiahne ich aj zvýšenie DPH. „Tieto opatrenia môžu mať výrazný vplyv na prevádzku našich ambulancií, keďže zubní lekári musia zohľadňovať nielen náklady na zdravotnícke materiály, ale aj všetky finančné transakcie spojené s prevádzkou,“ uviedol pre Pravdu prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík.

Viac zaplatíme za protézy či korunky

Zubár Peter Džupa z kliniky Petramed v Čadci pre Pravdu odhaduje, že nárast cien by mohol byť vo výške štyri až desať percent. „Pokiaľ úhrady od zdravotných poisťovní nestúpnu, celý nárast nákladov sa premietne do doplatkov pre pacientov,“ vysvetlil zubár. Výraznejší nárast cien očakáva napríklad pri veľkých zubných náhradách – či už fixných, ako sú korunky, alebo snímateľných, ako sú protézy. Tie sú náročné na čas, materiál aj prácu zubného technika, a preto pri ich zhotovení môže dôjsť k výraznejšiemu zdražovaniu. „Špeciálne v situácii, keď už dnes sú úhrady pri zubných náhradách veľmi nízke,“ uviedol.

Vysvetlil, že cena v zubnej ambulancii sa skladá z doplatku pacienta a úhrady zdravotnej poisťovne. „Napríklad pri zubnej korunke uhradí poisťovňa menej ako 20 eur, preto zvyšok ceny musí zaplatiť pacient priamo vo forme doplatku,“ povedal. To isté platí pri bielej plombe, kde poisťovňa, v závislosti od veľkosti výplne, platí 15 až 40 eur a zvyšok si doplatí pacient podľa cenníka ambulancie.

Ľudia, ktorí sa chcú vyhnúť vysokým nákladom na starostlivosť o pekný chrup, majú niekoľko možností, zdôrazňujú zubári. „V prvom rade je dôležité, aby aktívne využívali preventívne prehliadky, ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami,“ pripomína Moravčík. Lekár Džupa odporúča minimálne raz ročne, ideálne dvakrát, absolvovať kvalitnú dentálnu hygienu.

Pacienti môžu tiež porovnávať ceny medzi rôznymi ambulanciami, pretože ceny výkonov sa môžu líšiť. „Napriek tomu by nemali robiť kompromisy v kvalite starostlivosti. Dôležité je zvoliť si kvalitného zubného lekára, pretože nesprávne ošetrenie môže v budúcnosti viesť k ešte vyšším nákladom na následné ošetrenie,“ dodal Moravčík.

Zubná turistika a liečba na splátky

Niektoré ambulancie ponúkajú aj možnosť ošetrenia na splátky. „Pre mnohých ľudí je najmä komplexnejšie ošetrenie často finančne náročné. Niekedy však majú možnosť rozložiť platby či termíny ošetrenia na dlhšie obdobie. Často je to lepšia alternatíva pre zdravie, ako voliť lacné a rýchle riešenia,“ uzavrel Džupa.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová pripomenula, že na Slovensku je takmer 900 000 ľudí ohrozených chudobou a musia veľmi citlivo zvažovať, čo zaplatia a čo si už nemôžu dovoliť. „Preto sa nemôžeme čudovať, že stomatologické vyšetrenia a ošetrenia sa stávajú výsadou bohatých," povedala. „Je to začarovaný kruh, v ktorom sa pacienti dlhodobo točia. Žiaľ, zdravé zuby sa môžu stať po konsolidácii výsadou len tých, čo na to budú mať,“ priznala Lévyová.

Zdôraznila však, že nárast cien za služby zubárov ani po zavedení transakčnej dane nebude dramatický. Každý poskytovateľ pri stanovovaní cien za výkony či pri ich zmenách potrebuje schválenie krajským odborom zdravotníctva. Zubní lekári sú podnikatelia a vývoj cien do istej miery reguluje trhová konkurencia. Ak by niektorý lekár poskytoval príliš drahé služby, prišiel by o klientov, lebo ľudia si vyberajú vždy podľa ceny, referencií a spokojnosti s kvalitou. „Pacienti by sa mali predtým, než si sadnú do kresla, viac zaujímať, koľko bude stáť daný výkon. Mali by si pozrieť cenník a informovať sa o cene aj u iného poskytovateľa,“ uviedla.

Lévyová a Moravčík pripomenuli aj fenomén zubnej turistiky. „Pacienti často vyhľadávajú lacnejšie alternatívy v zahraničí, napríklad v Turecku či Poľsku, kde môžu byť niektoré zákroky finančne dostupnejšie. Na Slovensku zasa môžu niektorí pacienti cestovať za zubným ošetrením z väčších miest do menších, kde môžu byť ceny nižšie,“ uviedol Moravčík.

Prezident SKZL však upozornil aj na možné riziká. „Nižšia cena nemusí vždy znamenať rovnakú kvalitu starostlivosti. Pacienti by si mali byť vedomí, že aj keď môžu ušetriť na samotnom zákroku, môžu sa vyskytnúť problémy so zárukou alebo potrebou ďalších ošetrení, ktoré nemusia byť dostupné v mieste ich bydliska. Preto odporúčam, aby sa pacienti rozhodovali nielen na základe ceny, ale aj kvality poskytovanej starostlivosti a dostupnosti následnej liečby,“ uviedol.

Dane zasiahnu aj samotné ambulancie

Opatrenia z konsolidačného balíčka zasiahnu nielen pacientov, ale aj samotných prevádzkovateľov ambulancií. „Budú platiť transakčnú daň pri platbách za mzdy, tovary a služby. Budú platiť vyššiu DPH pri nákupe niektorých tovarov, pravdepodobne aj nižšiu pri nákupe niektorých špecifických položiek,“ povedal analytik Martin Vlachynský z INESS.

Zubár Džupa doplnil, že zdravotnícke zariadenia nakupujú časť zdravotníckeho materiálu za zníženú sadzbu DPH, ktorá bude po novom päť percent namiesto doterajších desiatich percent. „Preto sa môže stať, že pri niektorých zákrokoch s veľmi drahými materiálmi dôjde k poklesu nákladov. Ide napríklad o implantáty,“ uviedol príklad.

Vyššia sadzba DPH znamená, že aj dodávateľom materiálov stúpnu náklady, súhlasí šéf komory zubných lekárov Moravčík. „Nárast cien materiálov, ako sú zubné náhrady či iné zdravotnícke pomôcky a prístroje, sa prirodzene premietne do celkových nákladov na poskytované služby,“ dodal. To podľa Moravčíka môže mať za následok znížený dopyt po niektorých stomatologických výkonoch, najmä tých estetických alebo neurgentných, čo by mohlo negatívne ovplyvniť príjmy ambulancií.

„V prípade ambulancií, ktoré majú zmluvy s poisťovňami, môže byť rozhodujúce, či poisťovne zvýšia platby za jednotlivé výkony,“ upozornil Moravčík. Ak by platby zo strany poisťovní zostali nezmenené, ambulancie by boli nútené prenášať zvýšené náklady priamo na pacientov, čo by mohlo ovplyvniť prístup k niektorým zákrokom a službám. „Je teda nevyhnutné, aby poisťovne v spolupráci so štátom zohľadnili tieto nové ekonomické podmienky a primerane upravili úhrady za zdravotnú starostlivosť,“ do­dal.