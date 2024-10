Ako je to správou o atentáte od SIS? Fico poprel, že si ju objednal. Šutaj Eštok svoje tvrdenia opravoval

Fico o správe o atentáte: Nič som si neobjednal, je to celé výmysel Video Zdroj: ta3

Na otázku o atentáte odpovedal neochotne a predchádzali tomu slová o „kulte chleba“ na Slovensku.

Nič som si neobjednal, je to nezmysel

„Ak si niekto niečo vyžiadal, tak to boli opoziční poslanci na príslušnom kontrolnom výbore pre SIS. Ak sa obrátite na pána riaditeľa SIS, ten vám to potvrdí. Ja som nič nežiadal, je to celé nezmysel a výmysel,“ reagoval Fico. „Ja som nikoho o nič nežiadal, opoziční poslanci si vyžiadali nejakú správu, ktorá sa týka atentátu. Ja k tomu nebudem nič viac hovoriť,“ reagoval na otázku, o čom správa bude.

Pravda oslovila Slovenskú informačnú službu (SIS), opozičných členov kontrolného výboru pre SIS aj lídra strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka.

Čítajte viac Vyšetrovanie atentátu na Fica sa stále nekončí: Aké sú kľúčové zistenia? Cintulova výpoveď ani listy nestačia, súd chce dôkazy

Poslanec KDH a člen kontrolného výboru SIS František Majerský pre Pravdu uviedol, že správu o atentáte na premiéra si nemôže vyžiadať ani opozícia, ani členovia osobitného kontrolného výboru na činnosť SIS. „Toto nie je úloha kontrolného výboru na činnosť SIS,“ uviedol s tým, že výbor bol dlhodobo neuznášaniaschopný, keďže ho koalícia pravidelne neotvára, a nefunguje ani posledné dve parlamentné schôdze.

Šéfovi SIS dal správu vypracovať Fico

Minister vnútra včera po rokovaní vlády informoval, že SIS má vypracovať správu o atentáte na premiéra Fica na pokyn samotného predsedu vlády. Zadanie mal dostať priamo riaditeľ SIS Pavol Gašpar, syn bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara (Smer). „Musíte sa opýtať riaditeľa SIS, takéto zadanie dostal od prijímateľa správ, teda od pána premiéra, na základe toho pán riaditeľ koná,“ odpovedal Šutaj Eštok na to, o akú správu ide.

Šutaj Eštok o správe o atentáte: Šéf SIS dostal zadanie od prijímateľa správ, teda od premiéra Fica Video Zdroj: ta3

Správu o atentáte by SIS mala predložiť do parlamentu do konca tohto roku, no či to stihne už na októbrovej schôdzi, jasné nie je. Ako šéf rezortu doplnil, polícia atentát vyšetruje nezávisle od SIS. Šutaj Eštok si myslí, že aspoň obmedzenú časť správy by teraz tajná služba mohla poskytnúť médiám. „Nemyslím si, že zem je plochá a ani to, že správa bude vykonštruovaná,“ reagoval na otázky novinárov, ako má verejnosť uveriť v pravdivosť správy SIS, keď si objednal samotný premiér.

Šutaj Eštok sa neskôr opravil

Šutaj Eštok však krátko na to, čo médiá informovali o jeho slovách, že správu si objednal Fico, svoje tvrdenia opravil. Na mysli mal vraj inú správu. „V súvislosti s medializovanými informáciami, že si správu o atentáte objednal v SIS premiér, uvádzame, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil len to, že predseda vlády Robert Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok,“ uviedol v stanovisku za rezort vnútra hovorca Matej Neumann.

Foto: Robert Hüttner pavol gašpar Prezident Peter Pellegrini za riaditeľa Slovenskej informačnej služby vymenoval Pavla Gašpara.

„Nemyslel tým v žiadnom prípade správu o atentáte zo dňa 15. mája v Handlovej. Na takejto správe SIS pracuje aj v spolupráci s PZ SR, a mala by byť prezentovaná poslancom NR SR, a v rámci zákonných možností aj verejnosti, aby sa zamedzilo šíreniu konšpiračných teórii v spojitosti s atentátom ešte do konca roka,“ reagoval rezort.

V utorok po rokovaní vlády pritom Šutaj Eštok tvrdil, že nevie o akú správu ide a je potrebné sa pýtať šéfa SIS. Správa, o ktorej hovoril, mala byť pritom takisto predložená poslancom dokonca roka. Nie je tak jasné, či nakoniec myslel tú istú správu, alebo ide o dve správy – jednu od SIS a jednu, na ktorej spolupracuje SIS s policajným zborom a ktorá by má byť predložená poslancom a možno aj verejnosti a médiám.

Informácie zo spisu vraj nemá žiadny z politikov, ani premiér. „Ak paralelne SIS, ktorá prirodzene takéto informácie má, také informácie spracúva, určite to nie je z vyšetrovacieho spisu,“ povedal minister vnútra a pripustil, že aj premiér Fico dostáva správy od SIS. Zároveň Šutaj Eštok pripomenul, že išlo o páchateľa, ktorý navštevoval všetky opozičné protesty a bol odfotený na viacerých fotografiách s predstaviteľmi opozičných politických strán.

Grendel: Fico zatiahol SIS do škandálu, Šutaj Eštok sa preriekol

Člen výboru za hnutie Slovensko Gábor Grendel hovorí, že Fico podľa neho zatiahol SIS do ďalšieho škandálu. „V zúfalstve, ako z toho vycúvať, si pomáha výmyslami. Usvedčujú ho však jeho vlastné výroky a výroky ministra vnútra. Predseda vlády 5. 10. v Sobotných dialógoch povedal, že SIS pracuje na správe o atentáte. Po včerajšej vláde k tomu Matúš Šutaj Eštok povedal 3 dôležité veci: 1. potvrdil, že SIS na takejto správe pracuje, 2. prezradil, že si takúto správu od SIS objednal premiér Fico, 3. a vyhlásil, že táto správa na objednávku premiéra Fica má byť riaditeľom SIS prednesená v Národnej rade,“ zdôraznil Grendel.

Fica opäť rozhnevali médiá, po kritike avizuje zmeny v legislatíve Video Zdroj: ta3

Podľa poslanca hnutia Slovensko sa Matúš Šutaj Eštok „preriekol“, že má tieto informácie priamo od riaditeľa SIS. „Robert Fico by sa mal prestať schovávať za sukňu opozície a zastaviť svoje spravodajské hry, ktorými ďalej ničí dôveryhodnosť našich bezpečnostných zložiek pred zahraničnými spojencami,“ dodal.

„Nevedeli sme sa ako opoziční poslanci pýtať konkrétne otázky, riaditeľ SIS nemohol odpovedať, a preto aj touto cestou apelujem na koalíciu, aby výbor sfunkčnila. Máme množstvo otázok, ako to bolo s týmto nehanebným činom a útokom na premiéra. Ale je dôležitá aj prevencia a vyšetrenie tohto činu, aby sme zistili presnú príčinu a aby sme vedeli, kto pochybil a vyvodila sa zodpovednosť,“ dodal Majerský na margo výboru.