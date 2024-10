Progresívci žiadajú ministra dopravy zvrátiť rušenie IC vlakov, chystajú petíciu

„V najbližších dňoch spustíme aj petíciu za zachovanie týchto vlakov a najmä zachovanie rýchleho efektívneho udržateľného spojenia medzi Košicami a Bratislavou,“ uviedol predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci v stredu v Košiciach. Témou sa podľa neho bude zaoberať aj Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Dubéci na tlačovom brífingu poukázal na to, že najkratší čas vlakového spojenia medzi dvoma najväčšími mestami na Slovensku sa má predĺžiť. „Z Bratislavy do Košíc budeme vďaka Ficovej vláde cestovať o celých 45 minút dlhšie. Kvalitné a rýchle spojenie medzi Košicami a hlavným mestom je kľúčové pre rozvoj nášho regiónu. Práve časová náročnosť je často dôvodom, prečo do Košíc necestovať, neusporiadať tu podujatie či vôbec tu pôsobiť,“ skonštatoval.

V súčasnosti pritom podľa neho neexistujú dobré alternatívy pre vlakové spojenie. Poukázal aj na nedokončenú diaľnicu medzi východom a západom Slovenska. Avizované dotované letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou si podľa neho užije len zopár bohatších ľudí. „A ešte ho aj budeme dotovať miliónom eur ročne. IC vlaky chcú pritom zrušiť, lebo sú vraj drahé,“ dodal. Strana k téme žiada aj o stretnutie generálneho riaditeľa ZSSK Petra Helexu.

Poslanci PS Richard Dubovický a Zuzana Mesterová uviedli, že zrušenie IC vlakov sťaží ľuďom cestovanie za prácou, zdravotníctvom či službami aj v ďalších mestách a regiónoch na východe Slovenska.

ZSSK ku kritike navrhovaných zmien uviedlo, že cieľom je zvýšiť počet vlakov nielen na trase Bratislava – Žilina – Košice a cestujúcim ponúknuť viac spojov a väčšiu flexibilitu pri plánovaní ciest. „Zvýšenie počtu vlakov prinesie úpravu časov našich spojov, aby sme zabezpečili efektívne zaradenie nových liniek, pričom pohodlie a kvalita cestovania zostanú zachované,“ skonštatoval hovorca ZSSK Dominik Drevický. Prípadné zmeny grafikonu podľa spoločnosti prinesú zvýšený počet vlakov nielen v diaľkovej, ale aj v regionálnej doprave. „Konečné rozhodnutie o týchto zmenách bude prijaté po schválení nového grafikonu, pričom našou prioritou je rozšíriť možnosti bez zníženia úrovne služieb,“ dodal hovorca.