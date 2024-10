Kažimír sa chce brániť: Peniaze na úplatok mali inú štruktúru než tvrdí Imrecze. S miliónom „bol na nule“

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír požiadal svojho advokáta, aby sa vyjadril k prebiehajúcemu procesu. Žiadny úplatok nedal, čo bude tvrdiť až do svojej smrti. Výber 60-tisíc, čo považuje prokurátor za anomáliu, aj transakcia vo výške milión eur boli pred súdom aj orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) dostatočne preukázané. Vyjadrenie prichádza po viac ako šesťhodinovej záverečnej reči, ktorá sa ešte neskončila. Kažimír a jeho advokát trvajú na to, že sudca aj prokurátor sú zaujatí a kauza mala byť premlčaná.

Kažimír poveril informovaním o prípade svojho advokáta Ondreja Mularčíka. Guvernér NBS sa tlačovej konferencie zúčastniť nemohol kvôli pracovnej ceste.

Malo to byť premlčané

„Nie vždy sú informácie objektívne, s tým sa mnohokrát nevieme zmieriť. Niekedy nám to pripadá, ako keby sme my a novinári boli na iných pojednávaniach,“ povedal v úvode Mularčík. Informovaním ho poveril sám Kažimír, z ich záverečných rečí sa podľa nich v médiách neobjavilo nič. Mularčík zopakoval, že sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Milan Cisárik bol povinný konanie voči Kažimírovi súdenému pre podplácanie zastaviť. „Z rozhodnutia Ústavného súdu SR (ÚS SR) mal v prípade môjho klienta povinnosť zastaviť trestné stíhanie pre jeho neprípustnosť,“ uviedol advokát a citoval rozhodnutie ÚS SR, podľa ktorého sa má využiť výklad priaznivejší pre páchateľa.

„Nemyslím si, že ktokoľvek, vrátane sudcu ŠTS, je oprávnený spochybňovať toto rozhodnutie ústavného súdu,“ skonštatoval Mularčík. Existujú totiž rôzne názory, ako novelizácia Trestného zákona ovplyvnila otázku premlčania. Mularčík poukázal na to, že ŠTS na základe spomenutého nálezu zastavil trestné stíhanie vo viacerých kauzách.

Sudca sa tentokrát priklonil na stranu právneho názoru sudcu Petra Šamka. „Vážim si ho, je to múdry a rozhľadený právnik a človek, ale ide mimo, čo sa týka interpretácie nálezu ÚS.“ Mularčík spochybnil, že sa inšpiruje Českou republikou (ČR). „Podľa jeho názoru to premlčané nie je. V rámci svojej právnej analýzy dospel k záveru, že v ČR bol v minulosti v roku 2011 bol vydaný judikát – rozhodnutie Najvyššieho súdu, kde je otázka riešená – pri skrátení premlčacej doby a v minulosti prerušenia trestného stíhania podľa neho plynie nová premlčacia doba,“ skonštatoval.

Mularčík podal na súd návrh na zastavenie stíhania Kažimíra pre premlčanie. Sudca Cisárik však povedal, že v aktuálnom štádiu konania o návrhu nebude rozhodovať a v hlavnom pojednávaní sa bude pokračovať. Na ÚS SR sa však podľa vlastných slov v tejto súvislosti môže obrátiť až potom, keď bude vec právoplatne skončená.

Milión eur a úplatok

Prokurátor Peter Mikuláš na piatkovom súde odhalil miliónovú transakciu na účte Kažimára, ktorá však chýbala v jeho majetkovom priznaní. Peniaze prišli od spoločnosti, ktorá bola napojená na štátnu zákazku. Podľa advokáta nie je na sume čo vysvetľovať. „Pokiaľ ide o milión eur, klient to zdôvodnil už v čase, keď prebehla táto finančná operácia. V rámci tohto trestného konania boli vykonané mnohé vyšetrovacie úkony smerujúce k overovaniu a zisťovaniu nadobudnutia majetku mojím klientom, všetky jeho majetkové pomery a pod. Nikto nikde nezistil, že by konal protiprávne, že by nadobudol majetok nelegálne,“ povedal Mularčík.

Foto: Pravda Ondrej Mularčík, advokát Petra Kažimíra Ondrej Mularčík, advokát Petra Kažimíra

Podľa Mularčíka nemal Kažimír povinnosť do majetkového priznania zahrnúť, lebo bol „na nule“ a išlo len o vrátenie pôžičky, čo v piatok hovoril aj Kažimír. „Išlo o neutrálnu transakciu, jemu v tomto smere nepribudol milión eur. Opodstatnené pýtať sa na to by bolo vtedy, keby mu ten milión eur pribudol a on to neuviedol,“ uviedol advokát. „Milión eur je akási chiméra a navyše kriminalizácia a snaha čo najviac očierniť môjho klienta,“ povedal Mularčík. Prokurátor však uviedol, že v majetkovom priznaní sa musia uvádzať tak poskytnuté pôžičky, ako aj pri vrátení ich prijatie na účet aj s úrokmi, to Mularčík nekomentoval.

Podobne sa advokáta vyjadril aj na margo úplatku vo výške 48-tisíc, ktorý mal odovzdať Františkovi Imreczemu, na čo mal využiť hotovosť 60-tisíc, ktorú si vybral. Mularčík spochybňuje čas, kedy si mal Kažimír danú sumu vybrať. „Ako viete, že si vybral 60-tisíc pred vyplatením domnelého úplatku, čo keď to bolo potom. Nikto neustálil čas, ani my to nevieme,“ povedal.

Prokurátor tvrdí, že Kažimír si vybral peniaze pred odovzdaním úplatku a išlo o nezvyčajne vysokú transakciu, resp. o anomáliu v správaní Kažimíra. „To tvrdí, ale nevie to. Nevie to nik, lebo to nie je ničím overiteľné. Okrem toho môj klient pred súdom jasne deklaroval, ako naložil so svojím výberom. Prečo by mali rodinní príslušníci alebo ľudia, ktorých sa týkal tento výber, byť pranierovaní v spoločnosti alebo v médiách.

Okrem toho mala daná suma „inú štruktúru“ ako podľa advokáta popisuje svedok Imrecze. „My sme predložili aj štruktúru výberu tej sumy a tá vôbec nezodpovedá tomu, čo tvrdí František Imrecze. Nemohol mu tie peniaze, ktoré si vybral z účtu, odovzdať, lebo je tam iná štruktúra bankoviek,“ uviedol Mularčík s tým, že účel, na ktorý 60-tisíc použil, vydokladoval súdu aj OČTK. Imrecze mal navyše štruktúru bankoviek popisovať zakaždým rozdielne.

Drakonický trest a politický proces

Nezákonne bol podľa Kažimárovho advokáta vydaný aj trestný rozkaz. Existuje len jeden dôkaz, výpoveď korunného svedka Imreczeho o tom, že saKažimír dopustil trestného činu. Žiadne ďalšie dôkazy podľa Mularčíka neexistujú. Výpovede dvoch svedkov – bývalej šéfky Finančnej správy Lenky Wittenbergerovej a niekdajšej dvojky Imreczeho Daniela Čecha – Kažimíra určite neusvedčujú, lebo obaja vypovedajú o veciach z iného časového obdobia.

Mularčík spochybnil aj dĺžku časového úseku, v ktorom sa trestný čin mal odohrať. „Ak sa mal stať takýto trestný čin, musel sa jednoznačne stať v konkrétnom čase, mieste a za určitých skutkových okolností. Korunný svedok neprišiel k OČTK hodinu alebo deň po tom, čo mal dostať úplatok,“ vysvetlil. Mularčík sa čudoval, ako môže pre Kažimíra žiadať väzenie, keď je stíhaný pre prečin v sadzbe 6 mesiacov až tri roky. „Je to v úplnom rozpore so zásadami ukladania trestu,“ povedal advokát. Zároveň advokát označil trest, ktorý prokurátor navrhol vo svojej záverečnej reči pre Kažimíra, za drakonický.

Pripomenul, že guvernér NBS sa od začiatku trestného konania cíti byť nevinný. „Tvrdí, že nikdy nikoho nepodplatil, nespáchal žiadny trestný čin, trestné stíhanie pociťuje ako politický proces, namierený proti nominantom strany Smer,“ vysvetlil Kažimírov advokát s tým, že trestné konanie sa stalo prostriedkom politického boja, a to napriek tomu, že už rok je pri moci Kažimírova materská strana Smer a väčšina obvinení či stíhaní ich politických nominantov bola zastavená.

Advokát vidí ako motív zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či NAKA. Zároveň podľa Mularčíka Kažimír považuje prokurátora Petra Mikuláša, ako aj sudcu Cisárika za zaujatých. U Mikuláša je dôvodom, že po prvom zrušení obvinenia Kažimíra zo strany Generálnej prokuratúry SR postupoval v rozpore s jej názormi. U Cisárika je dôvodom to, že Kažimíra už predtým uznal za vinného trestným rozkazom. „Tak, ako je trestný čin popísaný v obžalobe sa nemohol stať, ani nikdy nestal,“ vyhlásil Mularčík. Kažimír prostredníctvom svojho advokáta uviedol, že to, že je nevinný bude opakovať až do konca svojho života, až do svojej smrti a stojí si za tým.