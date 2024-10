Dostanú cirkvi viac štátnych peňazí? Šimkovičovej návrh prešiel vládou, nemá však plnú podporu v koalícii

Kamenický o konsolidácii a rozpočte: Nájdeme ešte peniaze pre samosprávu Video Zdroj: TV Pravda

Návrh na zvýšenie finančného príspevku pre cirkvi je opäť v parlamente. Tentokrát ho do Národnej rady (NR) SR predkladá vláda ako novelu z dielne ministerstva kultúry. Rezort navrhuje zmeniť spôsob výpočtu štátneho príspevku pre cirkvi a naviazať jeho výšku na rast minimálnej mzdy. V súčasnosti sa výška dotácie pre náboženské organizácie určuje na základe dvoch ukazovateľov: miery inflácie a výšky valorizácie platov zamestnancov vo verejnej správe. Tieto pravidlá platia od roku 2019.

Podľa ministerstva kultúry by mala byť štátna dotácia pre duchovných vyššia. „Počas piatich rokov aplikácie zákona príspevok štátu cirkvám vzrástol o 24 percent, pričom minimálna mzda v tomto období vzrástla o 44 percent,“ vysvetľuje rezort kultúry v dôvodovej správe k návrhu. Autori novely preto navrhujú zmeniť spôsob výpočtu príspevku tak, aby sa viazal na tempo rastu minimálnej mzdy, a nie na valorizáciu miezd vo verejnej správe.

Na Slovensku je momentálne registrovaných osemnásť cirkví a náboženských spoločností. Tento rok dostali od štátu viac ako 59 miliónov eur. Ak by zákon vstúpil do platnosti, už budúci rok by dostali takmer 64 miliónov eur, a v roku 2026 by to bolo dokonca viac ako 69 miliónov eur.

Väčšina tejto sumy – až 97 percent – smeruje na výplatu miezd duchovných. Zvyšok príspevku sa využíva na bohoslužobné a charitatívne aktivity, platby za energie či stravovanie. „Zvýšením podielu štátneho príspevku na rozpočtoch cirkví sa zníži potreba dofinancovania mzdových nákladov z vlastných zdrojov. Tie potom môžu byť použité na ostatné činnosti cirkví v sociálnej oblasti, katechizácii a školstve, v oblasti zdravotnej starostlivosti či správe a obnove historických pamiatok,“ uviedla hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Katarína Jančišinová.

Schválenie je zatiaľ otázne

Rezort pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) tak chce v čase konsolidácie verejných financií zvyšovať výdavky štátneho rozpočtu. Takýto postup nie je podľa politológa Tomáša Koziaka vhodný. „V čase, keď sa šetrí každé euro, keď lekári hovoria, že nemajú dostatok peňazí, a nemocnice budú mať menej prostriedkov, zvyšovanie príspevkov pre cirkvi a náboženské spoločnosti nie je úplne dobrý nápad,“ zhodnotil.

Návrh z dielne ministerstva kultúry sa môže v NR SR zaseknúť, keďže pravdepodobne nemá jednoznačnú podporu v koalícii. Aj vo vláde novela prešla až na druhý pokus. Pôvodne rezort navrhoval zvýšiť príspevok pre cirkvi ešte výraznejšie. Začiatkom októbra kabinet ministrov schválil upravenú verziu návrhu a poslal ju na rokovanie parlamentu. Vedúca oddelenia ministerstva kultúry Petra Bačinská pre Pravdu uviedla, že návrh má v koalícii podporu.

Tlačové oddelenie najsilnejšej vládnej strany Smer však uviedlo, že téma finančného príspevku štátu pre cirkvi bude najskôr predmetom rokovania koaličnej rady. Smer má v NR SR najväčší poslanecký klub, a bez jeho podpory by nebolo možné zákon v parlamente schváliť. Navyše, návrh štátneho rozpočtu na budúci rok nepočíta so zvýšením príspevku pre cirkvi, upozornil portál HNonline.

Politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozornil, že situácia okolo návrhu je zvláštna. Pripomenul, že ministri za SNS by nemohli schváliť tento návrh vo vláde bez podpory kolegov z iných koaličných strán. „Je zvláštne, že o návrhu, ktorý prešiel vládou, musí ešte rokovať koaličná rada,“ uviedol Lenč.

„Občania by očakávali, že ak s návrhom už raz koalícia vo vláde súhlasila, nemal by byť predmetom ďalších koaličných rokovaní. Avšak, ako sme toho svedkami od začiatku tejto vládnej koalície, neštandardné a chaotické postupy sa stali akýmsi štandardom jej práce,“ uzavrel politológ.

Koziak dodáva, že dve väčšie vládne strany – Smer a Hlas – sú sociálnodemokra­tické, a preto by mali obmedzovať finančnú podporu cirkví. „Podpora financovania cirkví je skôr agendou konzervatívnych strán, ktoré sú často ideologicky prepojené s náboženskými spoločenstvami alebo cirkvami,“ poznamenal politológ.

„Toto by mohlo byť agendou pre SNS, ktorá sa prezentuje ako konzervatívna strana a má blízko k cirkvi. Pre sociálnodemokra­tické strany je takáto podpora neštandardná,“ do­dal.

SNS avizovala, že za návrh zákona bude hlasovať. Opozičné Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) návrh podporí. „Mzdy duchovných sú dlhodobo podfinancované. V minulom roku bola ich priemerná mzda zo štátneho príspevku 763 eur,“ uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.

Progresívne Slovensko (PS) navýšenie nepodporí, pričom upozorňuje, že situácia s podfinancovaním duchovných trvá už viac ako 30 rokov a ani nový zákon z roku 2019 tento problém nevyriešil. Okrem toho upozorňuje na nesystémovú zmenu, ktorú by spôsobilo naviazanie príspevku na rast minimálnej mzdy.

Hnutie Slovensko minulý rok predkladalo podobný návrh, ktorý prešiel prvým čítaním. „O podpore návrhov bude rokovať poslanecký klub na budúci týždeň,“ dodal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.