Napojení na sektu? Poslankyňa hovorí, že AllatRa prenikla aj na úrad v Michalovciach a na jarmoku mala stánok

Hoci by sa to na prvé počutie mohlo tak zdať, Tvorivá spoločnosť nie je žiaden kurz kreatívnych aktivít, ale pseudonáboženské hnutie, ktoré šíri proruskú propagandu, jej lídri čelia na Ukrajine obvineniam z vlastizrady a ďalších závažných trestných činov.

Zásah ukrajinskej SBU proti sekte AllatRA (november 2023) Video Zdroj: SBU

Hnutie presviedča verejnosť, že len jej členovia dokážu pripraviť plán ideálneho sveta, ktorým dokážu zvrátiť koniec sveta. Apokalypsa má podľa neho nastať v roku 2036, a to tak, že sa po sopečnom výbuchu v Mariánskej priekope rozleje po Zemi magma. Klimatickú krízu, ktorú síce nespochybňuje, no spochybňuje, že ju spôsobila ľudská činnosť chce riešiť orgiami so samozvaným duchom svätým, za ktorého sa vydáva vodca hnutia Igor Danilov.

Viac si ho sekte AllatRa a Tvorivá spoločnosť môžete prečítať v článku nižšie.

Pozvánky na stretnutia

O AllatRe a Tvorivej spoločnosti sa v poslednom období začalo viac hovoriť, najmä v súvislosti s českou reportérkou Kristínou Cirokovou, ktorú vyšetruje Krajská prokuratúra v Žiline. Novinárku podozrievajú zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd.

Medzičasom sa však ukázalo, že žilinská prokurátorka Lucia Pavlaninová vypočúvala reportérku za články. Podľa medializovaných informácií mala pritom sama na dverách pracovne na prokuratúre plagát sekty s pozvánkou na online fórum z novembra 2022. Pavlaninová členstvo v sekte poprela. Jej kolegovia však tvrdia opak, a viacerí médiám potvrdili, že na organizáciu nahovárala aj iných.

Prokurátorka tiež tvrdí, že Cirokovej boli priznané plné obhajobné práva, ktoré jej garantujú príslušné zákonné ustanovenia vrátane odovzdania zápisnice o jej výsluchu. „Pripomínam, že pani Ciroková nevystupuje v danej trestnej veci v procesnom postavení obvineného, a teda trestné konanie nie je vedené proti jej osobe,“ reagovala Pavlaninová. Po informáciách, že ich kolegyňa je napojená na sektu, sa novinárov zastali desiati prokurátori žilinskej prokuratúry.

Prokurátorka Pavlaninová však bude napokon čeliť disciplinárnemu konaniu. Návrh naň podal krajský prokurátor Tomáš Balogh. Podnet na disciplinárne konanie Pavlaninovej prerokuje slovenský Najvyšší správny súd.

„Postupom prokurátorky, spočívajúcim v neoznámení skutočností, ktoré mohli mať vplyv na posudzovanie nezaujatosti prokurátora, mohlo dôjsť k naplneniu zákonných znakov skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia,“ uviedol žilinský krajský prokurátor Balogh. Predtým tvrdil, že Pavlaninová prepojenie s AllatRa poprela.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok o prieniku sekty AllatRa a Tvorivá spoločnosť do štátnej správy Video Zdroj: TV Pravda

Logo v pracovnom maile

Pavlaninová však nemá byť jediná, kto ideám hnutia podľahol. Reportéri zo Slovenskej televízie odhalili, že k hnutiu inklinuje aj ďalšia žilinská prokurátorka Jana Vajzerová. Stúpenkyňu má mať Tvorivá spoločnosť aj medzi pracovníkmi ministerstva vnútra. Členom hnutia sa podľa Reportérov pochválila podpisom s logom spoločnosti v pracovnom maile.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v nedeľu reagoval, že logo sekty v podpisovej doložke štátneho zamestnanca nie je v poriadku. „Ak ste štátny zamestnanec, musíte postupovať podľa zákona o štátnej službe. Ako štátny zamestnanec musíte byť apolitický a vykonávať svoju profesiu ako profesionál. Ak také niečo je, budeme to riešiť,“ dodal. Prípad teraz rieši Úrad boja proti organizovanej kriminalite.

O údajne ďalších napojeniach AllatRy a Tvorivej spoločnosti na verejnú správu informovala vo štvrtok poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Števulová. Napojenie organizácie so znakmi nebezpečnej sekty na orgány verejnej moci je podľa nej skutočným ohrozením riadneho chodu štátu a jeho procesov.

V Michalovciach podľa jej zistení podporuje hnutie člen mestskej kultúrnej komisie, ktorý neúspešne kandidoval za strany Smer a Sme rodina do mestského zastupiteľstva. Osoba s rovnakým menom podľa Števulovej pracuje aj na tamojšom úrade práce na témach ohrozených rodín.

Tvorivá spoločnosť mala podľa Števulovej aj stánok na Zemplínskom jarmoku v Michalovciach, kde mala lákať na detský program. Pravda sa s otázkami o prepojení hnutia na mesto obrátila priamo na primátora Miroslava Dufinca. Odpoveď sme zatiaľ nedostali, nepodarilo sa nám s ním skontaktovať ani telefonicky.

Števulová naznačila v príspevku aj údajné napojenie na poslanca koaličného Hlasu. „V Banskej Bystrici zas vychádzajú noviny (Bystricoviny.sk), ktoré vlastní Miroslav Čellár, poslanec NR SR a predseda Ústavnoprávneho výboru. Tieto noviny propagujú vládne strany Hlas a Smer, ale aj Tvorivú spoločnosť. Náhoda?“ uviedla poslankyňa na sociálnej sieti. Pravda požiadala stranu Hlas o reakciu.

Prienik hnutia do štátnej správy chce riešiť budúci týždeň opozičné Progresívne Slovensko (PS) na parlamentom výbore na kontrolu Národného bezpečnostného úradu. Poslanci sa chcú pýtať, či je činnosť členov Tvorivej spoločnosti monitorovaná, na základe akého oprávnenia sa vodca spoločnosti, ktorý je na Ukrajine trestne stíhaný, zdržiava na Slovensku, či sú ženy Slovensku dobrovoľne a či je známe odkiaľ má sekta peniaze.

Tím novinárov z Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) zistil, že na Slovensku pôsobí Tvorivé spoločenstvo ako občianske združenie. Vizitky hnutia sa podľa zistení ICJK objavili aj na nedávnom dni otvorených dverí breznianskej tanečnej školy. Hnutie má podľa investigatívnych novinárov po Slovensku bilbordy a reklamy v hromadnej doprave.