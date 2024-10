Milanovi Chalupkovi dočasne pozastavili výkon funkcie sudcu. Dôvodom je závažné disciplinárne previnenie

Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podala predsedníčka Súdnej rady Marcela Kosová. Urobila tak po tom, ako ho Najvyšší správny súd v októbri zatiaľ neprávoplatne odvolal z funkcie pre spáchanie závažného disciplinárneho previnenia.

Predsedníčka disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Anita Filová poukázala na to, že pre rozhodnutie pozastaviť Chalupkovi výkon funkcie sudcu bude zabezpečené právo občanov na rozhodovaní len takými sudcami, vo vzťahu ku ktorým niet pochybností, že na výkon funkcie spĺňajú všetky zákonné a etické predpoklady.

„S poukazom na podozrenie na závažné disciplinárne previnenie disciplinárne obvineného môže byť objektívne spochybnená dôvera účastníkov konania v jeho rozhodovaciu činnosť,“ podotkla.

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie je účinné do právoplatného skončenia sa disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu. „Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny senát, ktorý ho vydal, zrušiť aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu navrhol, alebo na návrh disciplinárne obvineného sudcu alebo aj bez návrhu,“ dodali z Najvyššieho správneho súdu.