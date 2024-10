Ultimátum vypršalo: Šaško našiel 100 miliónov navyše, Pellegrini konsolidáciu podpíše. Presvedčí kompromis zdravotníkov?

Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško nastúpil do rozbehnutého vlaku a rovno dostal od prezidenta Petra Pellegriniho ultimátum, ktoré skončilo dnes. Kompromisné riešenie predstavuje viac ako 100 miliónov eur pre zdravotníkov navyše a vrátanie rast platov lekárov, sestier a záchranárov na úroveň pred konsolidáciou. Šaško rokoval s ministrom financií a oznámil, že to je konečný návrh. Poobede má toto riešenie oznámiť zdravotníkom.

Ešte vo štvrtok zdravotníci nevedeli, na čom sú. Viacerí predstavitelia zdravotníckych a lekárskych asociácií kritizovali, že im nebol predstavení žiadny kompromis vopred.

Šaško našiel 100 miliónov navyše

„Minister mi oznámil, pre mňa a dúfam, že aj pre zdravotníkov, pozitívnu správu,“ uviedol prezident, ktorý nakoniec zákon vetovať nebude. Šaškovi sa podarilo sa vyrokovať dodatočný balík mzdových prostriedkov na zvýšenie platov zdravotníkov vo výške 100 miliónov eur. „Táto suma je konečná a nie je možné ju prekročiť, lebo už takto extrémnym spôsobom zasahuje do štátneho rozpočtu na budúci rok,“ povedal minister Šaško.

Prezident SR prijal ministra zdravotníctva Šaška Video Zdroj: TASR

Lekárom má plat narásť o 6,4 percenta namiesto súčasných 3 percent. V priemere ide podľa Šaška o nárast vo výške 163 eur. Zároveň sa podmienky rastu miezd vrátia na úroveň pred konsolidáciou. „Verím, že podmienky prijmú a ukončia svoje nátlakové akcie,“ uviedol Šaško, ktorý sa má dnes ešte stretnúť so zdravotníkmi, ktorým kompromis oznámi.

Prezident Pellegrini uviedol, že podpíše aj transakčnú daň. „Rešpektujem zodpovednosť vlády za toto rozhodnutie,“ povedal. Ide podľa neho o unikátne opatrenie a prezident vyzval vládu, aby vyriešila viaceré otvorené otázky. Napríklad, či majú túto daň platiť charitatívne organizácie alebo zdravotnícke zariadenia a obchodné spoločnosti za to, že pošlú zamestnancom mzdy. Vláda podľa neho už pripravuje novelu zákona, a dúfa, že do 1. apríla tieto dopady transakčnej dane upraví, ktoré boli podľa neho „nezamýšľané“. Dodal, že k nim mohlo prispieť aj to, že zákon o novej dani bol prijatý v zrýchlenom konaní bez potrebnej diskusie.

Zdravotníci vopred o riešeniach nevedeli

Nový minister na sociálnej sieti informoval, že rokovania idú do finále, už vo štvrtok. „Od nástupu do funkcie ministra zdravotníctva venujem maximum energie prvej zo svojich úloh – zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre slovenských pacientov a zachovať zmier s lekármi, sestrami, záchranármi a všetkým zdravotníckym personálom,“ napísal Šaško. Práve nespokojnosť s opatreniami pre zdravotníctvo a škrtaním platov lekárov či sestier a žiadna podpora zo strany premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer) boli dôvodom demisie bývalej ministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas).

Šaško už od začiatku deklaroval, že tak premiér, ako aj financmajster ho podporujú. Aj preto sa tento týždeň snažil nájsť kompromis medzi potrebou ozdravenia verejných financií a mzdovými očakávaniami zdravotníkov. „Rokovania sú mimoriadne náročné, pretože na schválené konsolidačné zákony nadväzuje rovnako konsolidačný štátny rozpočet,“ napísal. Vo štvrtok preto od rána rokoval aj s Kamenickým aj s analytickými jednotkami ministerstiev.

Zdravotníci však kritizovali, že im nebolo predstavené riešenie vopred. „Ministerstvo sa nevyjadrilo k ničomu konkrétne, čo plánujú, ako to bude vyzerať, aké má vláda majú podmienky,“ hovoril predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká. „Jediným kompromisom je, že zdravotní pracovníci ostanú pri pacientoch a nenaplnia hrozbu, že nebudú zabezpečovať pohotovostné služby,“ hovoril Marián Petko, predseda Asociácie nemocníc Slovenska.

Šaško chce okamžite vstúpiť do rokovaní so zdravotníkmi a hľadať kompromis Video Zdroj: ta3

V šuflíku už ležia tisícky výpovedí lekárov, ktoré by ochromili chod slovenského zdravotníctva, a ohrozené sú aj pohotovostné služby po 16. hodine a cez víkend. „Keď príde o život pacient, to sa nedá vrátiť späť, ale konsolidačný balík sa dá vziať späť,“ hovorila Kavecká. Zdravotníci na margo možného kompromisu tvrdia, že už nemajú kam ustúpiť. „Ak vláda neustúpi, odsúdi zdravotníctvo na ešte väčší krach a privedie ho do úplnej krízy,“ dodala Kavecká. Či to podľa nej vyzerá na dohodu do piatku, to povedať nevedela.

Zdravotníci naprieč celým sektorom už od začiatku odmietali konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta, aby ich v súčasnom znení nepodpísal.

Fico nebol fanúšikom vetovania

Rokovania o podobe konsolidačného balíka sa blížia k rozumnému záveru, skonštatoval v piatok ráno Fico. Zdôraznil, že vláda robí všetko preto, aby zdravotníci dostali relevantnú ponuku. Ak by ju nedostali, nemal by sa podľa neho automaticky vetovať konsolidačný balík. Prezident Peter Pellegrini má však podľa Fica právo povedať, že má na zákon iný názor.

Foto: Ľuboš Pilc fico, šaško Zuzanu Dolinkovú nahradil na poste šéfa zdravotníctva Kamil Šaško. Na snímke s premiérom Robertom Ficom.

„Moje informácie, ktoré mám aj zo včera, telefonoval som ešte včera s predsedom strany Hlas-SD, naznačujú, že sa blížime k nejakému rozumnému záveru,“ povedal premiér novinárom v súvislosti s rokovaniami o konsolidácii počas brífingu v Bruseli. Situáciu by Fico nepodmieňoval tým, že ak zdravotníci nedostanú relevantnú ponuku, mal by sa automaticky vetovať zákon lex konsolidácia.„O­pakované rokovanie v Národnej rade o tomto zákone by bolo mimoriadne náročné,“ vyhlásil.

Dodal, že prezident má právo vrátiť zákon, ak si myslí, že obsahuje veci, ktoré nie sú správne. Téma dohôd so zdravotníkmi podľa Fica na Slovensku vždy rezonovala a vždy to tak aj bude.