Je medveď premnožený? Chystá sa nová štúdia. Zoológ: Zásahové tímy sú potrebné, ale Tarabova aktivita je perfídna

Smrteľný útok na muža pri obci Hybe znova obrátil pozornosť na problém s medveďom hnedým. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) okrem rozšírenia výnimky na jeho odstrel prichádza aj s rozšírením zásahových tímov. Eliminovať tak chcú strety človeka s medveďom, ktoré predstavujú najvážnejšie škody. Odborník Marcel Uhrin zdôrazňuje, že plošný odstrel nepomohol, ale preventívne opatrenia, ktoré dostali strety na minimum áno. Dôvodom na všetky zásahy je údajné premnoženie veľkej šelmy. Názory na to, či sa medveď rozšíril, alebo nie, sa rôznia. Aj preto sa chystá nová štúdia.

Chystá sa nová štúdia

Kým podľa Tarabu a Huliaka je dôvodom častejších stretov človeka s medveďom ich premnoženie, odborníci majú iný názor. Napriek tomu, že nie sú kategoricky proti odstrelu problémových jedincov, zdôrazňujú, že potrebná je v prvom rade prevencia a riadna príprava aj zásahových tímov. Či je medveď hnedý aktuálne skutočné premnožený, alebo nie, sa teraz nedá jasne posúdiť. Všetky informácie a štatistické ukazovatele podľa Tarabu ukazujú, že sa medveď hnedý rozšíril. Na Slovensku boli doposiaľ zrealizované dve štúdie zamerané na odhad početnosti medveďa hnedého. V oboch sa odhad početnosti stanovil na základe analýzy DNA z nazbieraných vzoriek (trus, moč, srsť a pod.).

Prvú štúdiu vyhotovila Technická univerzita vo Zvolene ešte v roku 2014 – odhad bol stanovený na 1 256 jedincov. Druhá štúdia, ktorú realizovali vedci z Univerzity Karlovej a Českej zemědělskej univerzity, odhadla v roku 2023 populáciu na 1 056 jedincov a nepreukázala ich premnoženie.

V niektorých miestach, ako napríklad na Poľane, sa tento rok podľa výsledkov tamojšieho sčítania nachádzalo o sto jedincov viac ako v roku 2023, čo však neznamená ich premnoženie na celom území, ale len v niektorých lokalitách. Podľa slovenských vedcov Petra Kaňucha a Petra Klingu závery, ku ktorým Česi prišli, nie sú správne a nedajú sa aplikovať na celé územie Slovenska, iba na niektoré oblasti, napríklad Poľanu, Muránsku planinu, Veľkú a Malú Fatru.

Podľa zoológa a profesora z Ústavu biologických a ekologických vied Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) Marcela Uhrina vedecké dáta hovoria, že najhustejšia populácia na Slovensku je zrejme v širšej oblasti Poľany. „Je to dôsledok kombinácie vysokej úživnosti krajiny, vhodnosti habitátov, ale aj tradície v prikrmovaní a pozorovaní medveďov, čo tam viedlo aj k zvýšenej miere pozorovaní či stretov,“ vysvetlil pre Pravdu.

O niekoľkonásobnom premnožení hovoril aj poslanec klubu SNS a predseda Národnej koalície Rudolf Huliak a ešte v januári tohto roka avizoval opätovné sčítanie medveďov. Huliak pre Pravdu potvrdil, že komplexnú štúdiu ide robiť Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v spolupráci s Národným lesníckym centrom (NLC), technickými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied SR (SAV SR).

„Čiže všetky akreditované štátne inštitúcie, aby sme získali relevantné skutočné čísla početnosti medvedej populácie a mohli sme požiadať komisiu v Bruseli o preklasifikovanie medveďa hnedého zo štvrtého stupňa do piateho a mohol byť obhospodarovaný, plošne riešený vzhľadom na početnosť a problémy z nej plynúce,“ uviedol poslanec za SNS s tým, že cieľom je rovnako zachovať populáciu medveďa zdravú a prosperujúcu.

Slovenská technická univerzita (STU) vo Zvolene sa zatiaľ na štúdii nepodieľa. „Lesnícka fakulta sa momentálne vo svojej vedeckovýskumnej činnosti nevenuje problematike zisťovania veľkosti populácie medveďa na Slovensku,“ uviedol pre Pravdu Ján Lichý z kancelárie rektora STU. Pravda oslovila NLC aj SAV SR.

Taraba a Huliak pred voľbami tímy kritizovali

Uhrin považuje ako zoológ a ekológ za premnožený taký druh, ktorý sa dostal do stavu vyčerpania svojich zdrojov, najmä potravných, prípadne biotopových. „To v prípade medveďa na území Slovenska rozhodne neplatí, prirodzená potravná ponuka je dostatočná, navyše populáciu prikrmujeme, úmyselne či neúmyselne, ale to je medveďovi ‚jednoʻ,“ hovorí odborník.

„Ak však za problém považujeme riziko stretov vrátane tých smrteľných, tak z môjho pohľadu nie je až tak podstatná znalosť veľkosti populácie, ale skôr opatrenia, smerujúce k zníženiu tohto rizika,“ uviedol Uhrin. Pripomína, že vedecké dáta hovoria, že k stretom dochádza aj v oblastiach, kde sa medveď loví, ale aj v oblastiach, kde sa neloví.

„Popri priebežnej eliminácii naozaj problémových jedincov, teda jedincov, ktoré sa habituovali na pohyb v blízkosti ľudí, považujem za kľúčové preventívne opatrenia, odstraňovanie aditívnej potravy, vzdelávanie návštevníkov prírody a zavedenie mechanizmov informovanosti,“ uviedol. Práve to by mohli robiť zásahové tímy. „Plošný odstrel nie je riešením, ten sme už mali a k stretom dochádzalo,“ zdôraznil. Huliak navrhol odstrel 30 synantropných jedincov, ale aj každoročný odstrel na reguláciu populácie.

Rozšírenie zásahových tímov je Tarabova iniciatíva, s ktorou prišiel v októbri na vládu. Do konca roka by mali vzniknúť dva zásahové tímy pre národné parky TANAP a NAPANT. Cieľom je vznik takýchto tímov v každom národnom parku. Plán šéfa envirorezortu je jasný – byť pripravený v najviac postihnutých oblastiach a zabezpečiť, aby bola eliminácia problémových jedincov efektívna a rýchla. Zoológ však pripomína že práve Taraba a Huliak pred voľbami zásahové tímy kritizovali. „Neskôr dopustili, aby do nich vstúpili prevažne poľovníci bez snahy o realizáciu preventívnych opatrení a tiež dopustili, aby zásahové tímy opustili odborníci,“ uviedol.

„Považujem preto aktuálnu aktivitu pána Tarabu za perfídnu, bez ohľadu na to, že existencia zásahových tímov je naozaj potrebná; ostatne, v krajinách s výskytom medveďov je v rôznej podobe štandardnou súčasťou manažmentu týchto šeliem,“ hovorí odborník. Zásadnou otázkou podľa neho bude, čo bude prioritizáciou činnosti týchto tímov a ako budú technicky a personálne zabezpečené. „Ak ich prioritou bude len odstrel na úkor preventívnych opatrení, potom nie je aktivita pána ministra myslená úprimne,“ myslí si.

„Napríklad v Podtatranskej oblasti sa vďaka aktívnym preventívnym opatreniam Zásahového tímu sever podarilo dostať počet stretov na takmer minimum a problém ako taký sa v princípe vytratil,“ zdôraznil Uhrin. Opačným príkladom je situácia v blízkosti Turčianskej Štiavničky, kde sa v okolí cintorína či obľúbenej turistickej atrakcie – prameňa Medokýš, vyskytujú medvede na čoraz pravidelnejšej báze. Starosta pravidelne občanov informuje a výskyt šelmy nahlasuje zásahovému tímu. Turiec spadá do kompetenčného územia Zásahovému tímu – Západ.

Jeho vedúci Juraj Žiak pre MY Turčianske noviny uviedol, že od začiatku septembra evidujú spolu 145 hlásení o pohybe medveďa. Zásahový tím sa snaží problémové medvede vyhnať z blízkosti dedín. Snažia sa o to plašením, streľbou z plynovej pištole so šrapnelom, nastreľovaním problémového jedinca gumenými projektilmi, montážou akustických plašičiek, monitorovacími zariadeniami a elektrickými ohradníkmi.

„Ak sa ani po opakovanej systematicky realizovanej preventívnej činnosti nepodarí jedincovi prinavrátiť plachosť, pristupujeme k samotnej eliminácii,“ povedal Žiak s tým, že sú plánované aj ďalšie odstrely. Od mája do 15. októbra v oblasti podhoria Veľkej a Malej Fatry usmrtili 24 problémových medveďov. Aktuálne na Slovensku pôsobí päť zásahových tímov – Sever, Juh, Západ, Podpoľanie a Ponitrie.

Odstrely na výnimky bez výnimky

Prvým krokom k eliminácii stretov s medveďom a regulácii populácie bol však nový zákon o ochrane prírody, ktorý bol schválený s pomocou KDH v máji a umožňoval odstrel medveďov na výnimku. Užívatelia poľovných revírov tak na výnimku z druhovej ochrany udelenú rezortom životného prostredia odstreliť problémové jedince aj „preventívne a v predstihu“.

Podmienkou je odporúčanie krízového štábu po tom, čo okresný úrad alebo samospráva vyhlásil mimoriadnu situáciu. V lokalitách s opakovaným výskytom medveďa by mala byť vymedzená zóna, v ktorej ho bude možné loviť. Taraba hovoril začiatkom októbra o 71 odstrelených medveďoch podľa novej legslatívy. „Pravda je taká, že podľa jeho zákona ministerstvo vydalo k 9. septembru 2024 presne nula výnimiek a s najväčšou pravdepodobnosťou nevydala ani odvtedy žiadnu,“ konštatoval bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča.

Svedčia o tom aj informácie od rezortu životného prostredia, ktoré poskytli iniciatíve My sme les na základe infožiadosti. „Ministerstvo ku dňu vybavenia tejto žiadosti uvádza, že v roku 2024 nevydalo žiadne rozhodnutie, týkajúce sa povolenia výnimky zo zákazu usmrcovať chráneného medveďa hnedého,“ reagoval rezort. „Taraba skrátka opätovne bezočivo klame. Všetky doteraz vykonané odstrely sa realizovali podľa právnej úpravy platnej od roku 2019,“ dodal Kiča.

Zmena legislatívy dostala podľa envirorezortu zelenú aj od Európskej komisie (EK). Komisia je však iného názoru. „V smernici o biotopoch nie je priestor na preventívne usmrtenie. Výnimka je možná len za podmienky, že neexistuje ekonomicky alebo technicky uspokojivá alternatíva a ak výnimka nepoškodí priaznivý stav ochrany populácie medveď hnedého v rámci jeho prirodzeného výskytu,“ vysvetlila hovorkyňa Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková. „Mám v tomto ohľade takéto informácie, v princípe je to pravdivé tvrdenie,“ uviedol Uhrin. Taraba v reakcii na vyjadrenia EK uviedol, že odmieta, že by Slovensku prebiehal preventívny odstrel.