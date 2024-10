Z Bratislavy do Košíc za hodinu a letenka za cenu lístka na vlak. Kedy začne lietať štátom podporovaný spoj?

Už na Veľkú noc by sa dalo z Bratislavy do Košíc ísť nie preplneným rýchlikom, ale letecky. Ministerstvo dopravy chce koncom marca obnoviť pravidelné lety medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami. Prevádzkovať ich by mala súkromná spoločnosť, ktorej štát bude prispievať dotáciami. Pred piatimi rokmi boli lety medzi Bratislavou a Košicami zrušené práve pre ich nerentabilnosť a nízky záujem. Aká bude cena letenky, rezort zatiaľ nehovorí, no podľa odborníka by za určitých podmienok mohla byť porovnateľná s cenou lístkov na IC vlaky.

Podľa plánu, ktorý pred niekoľkými dňami zverejnilo ministerstvo dopravy, by lety na linke Bratislava – Košice – Bratislava mali začať fungovať od 30. marca. Rezort chce, aby spoj fungoval štyri dni v týždni – v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. V pracovných dňoch by sa malo lietať dvakrát – ráno a večer, v nedeľu sa počíta s jedným letom do Bratislavy a jedným letom do Košíc v poludňajších hodinách.

Rozvrh by mal byť nastavený tak, aby cestujúci – buď z Bratislavy, alebo z Košíc – ráno mohli vycestovať do cieľovej destinácie a večer, okolo 19. hodiny, odletieť späť. Pohodlné by bolo aj víkendové cestovanie, teda s odletom v piatok večer a návratom v nedeľu popoludní či v pondelok ráno.

Viac o budúcom spojení rezort zatiaľ povedať nevie, dopravcu na prevádzku letov vyberú počas zimy, ministerstvo dopravy teraz pripravuje podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže. Úspešný uchádzač následne rozhodne, koľko bude stáť letenka a akú kapacitu budú mať lietadlá na tejto linke. Jedinou požiadavkou štátu zatiaľ je, aby na palube bolo aspoň 40 miest na sedenie.

Cez celu krajinu len za hodinu

Let dlhý 312 kilometrov – čo je vzdušná vzdialenosť medzi Bratislavou a Košicami – by trval okolo 55 minút a už preto by ho mnohí Slováci považovali za dobrý nápad. Teraz sa medzi dvoma metropolami cestuje buď osobným autom, alebo vlakom. Obe možnosti si vyžadujú veľa času: ak nie sú na cestách kolóny a vlak nemešká, dostať sa z jedného mesta do druhého trvá približne päť hodín. O niečo rýchlejšie sú vlaky InterCity, ale od decembra štát ruší ich prevádzku na linke Bratislava – Košice preto, že nie sú u cestujúcich populárne a sú nerentabilné.

Otázkou preto je, či podobný osud nečaká aj leteckú linku. V histórii Slovenska už bolo niekoľko pokusov leteckých spoločností o pravidelné letecké spojenie medzi dvoma metropolami, pripomína riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej. „Vždy to skončilo zrušením linky a v jednom prípade aj krachom leteckej spoločnosti. Takáto linka bez výraznej dotácie nemôže byť zisková. Ak by bola zisková a mala by aj prepravný potenciál, tak by už letecké spoločnosti takúto linku zaviedli,” zdôrazňuje odborník.

Aj keď let trvá menej než cesta vlakom, úspora na čase nebude taká významná, hovorí ekonóm Martin Hudcovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa pred niekoľkými rokmi podieľal na analýze zriadenia národného leteckého dopravcu. Samotný let trvá približne hodinu, spolu s bezpečnostnými kontrolami by cesta trvala približne hodinu a pol. „Ak by sme porovnali, že cestujúci sa musí dostať z centra Bratislavy do centra Košíc, lietadlom by to mohlo trvať približne dve a pol až tri hodiny,“ zrátal odborník. V porovnaní s inými možnosťami by tak cestujúci ušetrili okolo dvoch hodín.

Podľa Mateja bude úspora času pri ceste lietadlom ešte menšia. „V dopravnej špičke treba počítať niekedy aj s hodinou na cestu na letisko, ďalšou hodinou na predletové procedúry, potom ďalšiu hodinu zaberie samotný let vrátane pozemných manévrov na oboch letiskách, nástupu a výstupu cestujúcich, jazdy od a do terminálu a ešte aj prepravy z letiska do cieľovej destinácie. Táto celková doba by sa tak vyšplhala na približne štyri hodiny,“ hovorí odborník na dopravu. Letecká preprava by teda mohla konkurovať pozemnej doprave azda len cenou, dopĺňa Matej. Po prípadnom dokončení diaľničnej siete, alebo s každým novootvoreným úsekom diaľnice, sa rýchlosť cestovania zvýši v prospech cestovania autom, zdôraznil riaditeľ IDH.

Bude to lacné?

Záujem o lety bude závisieť aj od toho, koľko bude stáť letenka. Spiatočný lístok na vlak dnes vychádza na sumu okolo 40 eur, rovnaké náklady podľa odborníkov si vyžaduje cesta autom. Cena cesty lietadlom zrejme bude pre pasažierov vyššia, aj keď časť jej hodnoty zaplatí štát. Podľa Mateja z IDH, spiatočná letenka bude atraktívna len pokiaľ by išlo o dvojcifernú sumu, vrátane všetkých povinných poplatkov. Podľa Hudcovského, je to celkom reálne, záleží však na tom, aký operátor by takú linku prevádzkoval. Cenu ovplyvňuje veľa parametrov, napríklad kapacita lietadla, ktoré bude nasadené na tejto linke.

„V čase, keď sme na fakulte riešili otázku zriadenia národného dopravcu, pri lietadle menšej kapacity, akú štandardne nízkonákladové spoločnosti ponúkajú, a pri podstatne vyššej týždennej frekvencii boli náklady na sedadlo (to znamená bez žiadneho zisku) okolo úrovne 50 eur na pasažiera,“ uviedol odborník.

V roku 2018, keď lety prevádzkovala česká spoločnosť, cena spiatočného lístka sa pohybovala okolo 100 až 200 eur. „Ak by sme si predstavili, že operátor bude nízkonákladová spoločnosť, zohľadníme vyššiu kapacitu lietadla, nižšiu frekvenciu letov a dotácie zo strany štátu, tak cena bez batožiny a sedadla by mohla konkurovať cene IC vlakov,“ predpokladá odborník.

Znamená to teda, že spiatočná letenka by mohla stáť okolo 50 eur, no pri nízkonákladových dopravcoch sa k tejto cene navyše pripočíta poplatok za miestenku, batožinu či možnosť sa registrovať na let priamo na letisku. Tieto poplatky môžu cenu letenky v konečnom dôsledku aj zdvojnásobiť.

Bude po letoch dopyt?

Hudcovský pripomína, že pred piatimi rokmi letecká linka medzi Bratislavou a Košicami už bola, ale ju nakoniec zrušili. „Jej prevádzkovanie bolo finančne nerentabilné. Zrušeniu pomohol aj fakt, že časť obchodných cestujúcich využívala spojenie z Košíc do Viedne a Varšavy, odkiaľ je väčšia možnosť na prestup na diaľkové lety. Tých faktorov však bolo viacero,“ pripomína ekonóm.

Nová linka bude dotovaná zo štátnych peniaze, preto sa dá predpokladať, že jej prevádzka vydrží aj niekoľko rokov. Rezort dopravy predbežne plánuje prispievať na vnútroštátny let do konca októbra 2028. Ondrej Matej z IDH tiež upozorňuje, že nový spoj bude konkurovať s už existujúcej leteckou linkou Košice – Viedeň.

„Táto linka je pomerne slušne vyťažená a dáva zmysel najmä preto, že z viedenského letiska môže cestujúci pokračovať do mnohých ďalších destinácií, vrátane mimoeurópskych, a to vo väčšine prípadov s jediným check-inom a podaním batožiny už v Košiciach až do cieľovej destinácie. To nie je prípad Bratislavy, kde má cestujúci obmedzené možnosti pokračovať do ďalšej destinácie,” poukazuje odborník na dopravu.

Dopyt po rýchlej a dostupnej doprave z Bratislavy do Košíc je vysoký. Potvrdzujú to aj dáta národného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). „ZSSK v roku 2023 vlakmi kategórie InterCity (IC) prepravila takmer 500-tisíc cestujúcich a v roku 2022 to bolo takmer 525-tisíc cestujúcich,“ uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický. Ale aj pri takýchto číslach bola prevádzka vlakov na trase z Bratislavy do Košíc stratová, tvrdí ministerstvo dopravy. ZSSK na otázku o výške straty, ktorú generovali „ícečká“, uviedla, že ide o informácie, ktoré podliehajú obchodnému tajomstvu.

Dá sa predpokladať, že časť pasažierov IC vlakov by po ich zrušení využívala letecké spojenie. Bratislavské a košické letiská pre Pravdu uviedli, že zriadenie takejto linky by privítali a registrujú záujem o ňu aj zo strany verejnosti. „Vnútroštátna letecká linka Košice – Bratislava má vysoké predpoklady na to, aby bola využívaná vo vysokej miere. Cestujúci, podnikatelia, obchodné spoločnosti i rôzne asociácie/obchodné komory sa na nás v súvislosti s vnútroštátnou linkou často obracajú,“ uviedol hovorca košického letiska Juraj Tóth.

„Veríme, že sa nájde letecký dopravca, ktorý bude spájať Bratislavu a Košice letecky, keďže dopyt najmä biznis klientely po tejto linke stále pretrváva,“ doplnila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Aký veľký dopyt po letenkách do Košíc očakáva ministerstvo dopravy, nie je jasné. Zo zverejnených informácií vyplýva, že rezort ráta s prevozom minimálne 12-tisíc pasažierov ročne. Ministerstvo neodpovedalo na otázku Pravdy, či sa myšlienka zavedenia leteckej linky zo západu na východ zakladá na konkrétnych dátach alebo analýzach. Tiež zatiaľ nie je známe, koľko peňazí zo štátneho rozpočtu pôjde na podporu letov. Výška dotácie bude závisieť od výsledkov súťaže, stručne odpísalo ministerstvo dopravy. Premiér Robert Fico (Smer) na jar spomínal, že víťazná spoločnosť by mala dostať finančnú dotáciu vo výške 200-tisíc eur ročne a výraznú zľavu z letiskových poplatkov.

Relevantnými dátami o záujme o leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami nedisponujú ani odborníci z IDH. Vládny nápad nepovažujú za dobrý aj preto, že letecký priemysel je dlhodobo považovaný za jedného z najväčších tvorcov emisií skleníkových plynov. „Podpora by mala ísť výlučne do koľajovej dopravy,“ zhrnul Matej.