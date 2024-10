Minister Šaško sa obáva, že môže o vyrokované peniaze prísť. PS: Vo funkcii začína vydieraním lekárov

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) sa obáva, že ak čoskoro nedôjde k dohode so zástupcami zdravotníkov, môže byť 100 miliónov eur, ktoré vyrokoval pre zdravotníctvo navyše, presunutých inam. Ponuka rastu platov zdravotníkov, ktorú v piatok predstavil, je podľa neho férová. Zopakoval, že je finálna. Minister by chcel zmeny čo najskôr pretaviť do zákona. Vláda by sa tým podľa jeho slov mohla zaoberať už budúci týždeň. Vyzval preto zdravotníkov, aby ku kompromisu pristúpili. Šéf rezortu o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii.

„Pri žiadnom kompromise nie je možné dosiahnuť takú dohodu, kde by všetky strany boli na 100 percent spokojné. Preto moja podaná ruka trvá a ponuka na stomiliónový balík určený na zvyšovanie platov stále platí. Zároveň dodávam, že na ďalšie rokovania nemáme veľa času, lebo vláda je pripravená zaoberať sa príslušnou legislatívou možno už na budúci týždeň,“ vyhlásil Šaško. Zároveň vyjadril obavu, že ak k dohode nepríde, mohol by o vyrokované financie prísť. „Ak by mali napriek masívnemu stomiliónovému navýšeniu tieto protesty či výpovede pokračovať, legitímne sa obávam, aby zdroje neboli presmerované niekam inam,“ povedal.

Vysvetlil, že stomiliónový balík mu neumožnil ponúknuť rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou aj lekárom. „Musel som ako minister rozhodnúť, akým spôsobom ho rozdelím, a je pre mňa prirodzené, že som uprednostnil väčší nárast pri sestrách a záchranároch,“ vysvetlil Šaško s tým, že situácia so stabilizáciou sestier je vážnejšia. Verí, že lekári aj sestry s nátlakovými akciami prestanú a situácia sa stabilizuje. Deklaroval, že je pripravený rokovať s nimi.

Sestrám a záchranárom ponúka rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou. Nevidí preto žiaden dôvod na to, prečo by mali pokračovať v zbieraní výpovedí. Lekárom by sa platy mohli zvýšiť o 6,4 percenta namiesto troch percent. Minister zopakoval, že súčasťou ponuky je aj to, že po dvoch rokoch sa rast platov lekárov vráti na plnú úroveň spred konsolidácie.

PS: Šaško začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) na margo piatkových vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva. Zároveň zopakoval, že slovenské zdravotníctvo bude len pre bohatých.

„Minister Šaško začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov. Nielenže im v čase personálnej krízy znižuje platy, ale hrozí im aj tým, že ak neprijmú jeho ponuku, dostanú namiesto dohody jedno veľké nič,“ konštatuje Dvořák.

Podotýka tiež, že minister sa nijako neohradil voči „Ficovej drahote“, ktorá tvrdo zasiahne pacientov. Poukazuje na to, že sa predražia lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny. Zároveň sa zvyšujú poplatky, predlžujú termíny a šetrenie zdravotníkov ďalej vyháňa za hranice. „Slovenské zdravotníctvo tu bude len pre bohatých,“ odkazuje Dvořák.

Ku kritike sa pripája aj hnutie Slovensko, podľa ktorého minister o zmrazovaní platov zdravotníkov nehovoril pravdu. Hnutie verí, že je to len v dôsledku nedostatočnej vedomosti o tom, čo ešte pred jeho príchodom na ministerstvo schválil parlament. „Všetkým zdravotníkom sa na budúci rok majú znížiť koeficienty za odpracované roky o šesť percent. Poslanci vládnej koalície navyše časti zdravotníkov zmrazili platy viac než iným zdravotníckym profesiám,“ podotýka v reakcii, ktorú TASR poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Hnutie poukazuje na to, že základné mzdové koeficienty sa o šesť percent znížili psychológom, logopédom, farmaceutom, laboratórnym diagnostikom, liečebným pedagógom, verejným zdravotníkom (špecialistom), farmaceutickým laborantom (špecialistom), rádiologickým technikom (špecialistom) či fyzioterapeutom (špecialistom).

„Čiže ich platy by mali na budúci rok vzrásť o približne 3,7 percenta, čo je menej než očakávaná inflácia,“ pripomína hnutie Slovensko s tým, že základné platové koeficienty boli rovnako znížené aj lekárom, zubárom a zdravotníckym záchranárom. Im by sa však malo toto zníženie podľa najnovšie ohlásených zmien zmierniť o polovicu alebo v prípade zdravotníckych záchranárov úplne zrušiť.

Šéfa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského podľa jeho slov minister informoval o ponuke ešte pred tým, ako ju v piatok predstavil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Netrúfa si povedať, či lekári ustúpia, no verí, že áno. „Dohodneme sa len, ak aj lekári pochopia, že jedinou možnosťou dohody je kompromis,“ povedal Šaško.

LOZ v piatok pripomenulo, že kompromis urobilo už v roku 2022 a teraz len žiadalo vládu o plnenie záväzkov voči lekárom. „Vyjadrujeme ľútosť nad rozhodnutím politikov rozdeliť zdravotníkov a porušiť dohodu medzi lekármi a vládou, ktorú podpísalo LOZ a vláda SR v roku 2022. (…) Toto rozhodnutie otvára zbytočný konflikt, ktorému sa LOZ snažilo zo všetkých síl vyhnúť,“ povedal Visolajský.

Minister zároveň informoval, že sa bude zaoberať dosahmi transakčnej dane v sektore a bude o tom diskutovať aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).