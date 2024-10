Dohoda „o nás bez nás“: Šaško síce našiel zvyšné milióny, no lekárom platy klesnú. Hrozba výpovedí trvá

Ultimátum síce vypršalo a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) oznámil, že našiel 100 miliónov navyše, má to však háčik. Dohoda padla medzi ním a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer). Napriek tomu, že si lekári, sestry i záchranári na rezorte podávali od pondelka kľučky, o znení finálneho kompromisného riešenia však boli informovaní tesne pred jeho oznámením. A zatiaľ s ním nie sú spokojní. Šaško napokon priznal, že je to konečné riešenie a dúfa v dohodu, inak sa milióny prerozdelia inde.

Spokojní sú zatiaľ len záchranári, lekári a sestry hovoria o porušení dohody a je im ľúto, že vláda zdravotníkov rozdeľuje.

Minister Šaško našiel 100 miliónov eur pre zdravotníkov, väčší ústupok už možný nie je Video Zdroj: Pravda

Lekárom platy nakoniec nestúpnu

Šaško je ministrom zdravotníctva len deväť dní a od pondelka hovoril o „tvrdých a náročných“ rokovaniach, ktorých výsledok predstavil prezidentovi v piatok dopoludnia. Od výsledkov rokovaní totiž závisel osud konsolidačného balíka. Nový minister oznámil, že s financmajstrom vyrokoval navyše 100 miliónov eur, platy lekárov sa zvýšia a ostatné platové podmienky sa vrátia na úroveň spred konsolidácie.

Po veľkolepom ozname o stomiliónovom balíku však rýchlo prišla aj odvrátená strana ponúkaného kompromisu. Platy lekárov by totiž podľa Šaška mali budúci rok stúpnuť v priemere o 163 eur, aj keď pôvodne mali dostať o 252 eur viac. Ešte pred schválením konsolidačných opatrení vlády premiéra Roberta Fica (Smer) však mali platy lekárov rásť o 9,7 percenta, táto hodnota sa potom znížila na tri percentá.

Šéf zdravotníctva aktuálne navrhuje zvýšenie na úrovni 6,4 percent. Plat tak budú mať lekári nakoniec o tri percentá nižší, kým sestry a lekári ostávajú na úrovni 9,7 percenta. Šaško na tlačovke vysvetľoval, že stomiliónový balík mu neumožnil ponúknuť rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou aj lekárom.

Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balík aj transakčnú daň Video Zdroj: Pravda

„Musel som sa ako minister rozhodnúť, akým spôsobom ho rozdelím, a je pre mňa prirodzené, že som uprednostnil väčší nárast pri sestrách a záchranároch,“ povedal s tým, že situácia so stabilizáciou sestier je vážnejšia. Podľa Šaška je súčasťou ponuky aj to, že po dvoch rokoch sa rast platov lekárov vráti na plnú úroveň spred konsolidácie. Niektorým lekárom však môže plat klesnúť až o 400 a viac eur. „To, či na tento kompromis na konci dňa pristúpia, to si nedovolím zhodnotiť,“ povedal Šaško s tým, že bude ešte so združeniami rokovať. Lekári a sestry si ešte vzali čas na rozmyslenie.

Rozdelení zdravotníci a hrozba výpovedí

Podľa informácií Pravdy však už niektorým lekárom začali plynúť výpovedné lehoty. Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský uviedol, že budú o situácii ešte rokovať a ak sa vydajú cestou výpovedí, tak klasických, nie tých z nadčasov. V šuflíku už ich má tisíce a v Markíze uviedol, že ide o lekárov zo všetkých fakultných a univerzitných nemocníc, ale aj z mnohých menších nemocníc.

Dolinková o konsolidácii: Ohrozí rozvoj zdravotníctva, ktoré nie je prioritou vlády Video Zdroj: ta3

Riešenie oznámil minister lekárom a sestrám tesne pred stretnutím s prezidentom Pellegrinim. Dovtedy ani jedna organizácia nevedela, na čom je. Kým prezidenta toto riešenie uspokojilo, lekári ani sestry z neho nadšení nie sú. Visolajský v reakcii uviedol, že združenie dlhodobo žiada vládu, aby riešila kolabujúce zdravotníctvo, ktoré je na tom zle aj bez výpovedí.

„Je smutné, že vlády konajú len pod tlakom lekárskych výpovedí. Vyjadrujeme ľútosť nad rozhodnutím politikov rozdeliť zdravotníkov a porušiť dohodu medzi lekármi a vládou, ktoré podpísalo LOZ a vláda SR v roku 2022,“ uviedol. Dohoda uzavretá za čias minulej vlády podľa neho začala zlú personálnu situáciu v nemocniciach zlepšovať a už to bol podľa neho kompromis. „Teraz len LOZ opakovane žiadalo o dodržanie Memoranda, za ktoré hlasovalo 138 zo 139 poslancov parlamentu,“ uviedol. Vláda, ministri a prezident by podľa Visolajského mali prichádzať s opatreniami, aby sa s nespokojnosťou ozývali finančné skupiny, nie nespokojní zdravotníci.

Foto: Ľuboš Pilc Kamil Šaško Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Ani sestry však neboli z kompromisu nadšené. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek odmieta akýkoľvek zásah do zákona o odmeňovaní zdravotníkov. „Dnešným rozhodnutím vyháňa vládna moc od lôžok pacientov sestry a pôrodné asistentky, pretože tam, kde chýbajú lekári, nie je miesto ani pre sestry,“ skonštatovalo združenie sestier. „Vládna moc ukázala, že si neváži a nemá záujem o prácu sestier a pôrodných asistentiek,“ uviedli s tým, že z „vyhnania sestier“ budú profitovať okolité štáty. „Najsmutnejšie na tom je, že utrpí kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti o slovenského pacienta,“ dodali.

Naopak Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) privítala ministrove rozhodnutie. „Naši záchranári si za dennodenné nasadenie v teréne zaslúžia primeranú mzdu o to viac, že napríklad nie sú zaradení v systéme sociálneho zabezpečenia silových zložiek a v práci ostávajú až do riadneho starobného dôchodku,“ uviedol prezident komory a poslanec za KDH František Majerský.

Zástupcovia komory hodnotia rokovania so Šaškom ako korektné. Okrem mzdovej otázky boli predmetom diskusie aj zmeny v záchrannej zdravotnej služby, ktoré by mali zvýšiť jej dostupnosť v prospech akútnych pacientov a odľahčiť činnosť posádok záchranných zdravotných služieb. „Komora je pripravená na týchto zmenách naďalej s ministerstvom spolupracovať,“ uzavrela SKZZ. „Toto rozhodnutie otvára zbytočný konflikt, ktorému sa LOZ snažilo zo všetkých síl vyhnúť. Pripomíname, že zodpovednosť za zdravotníctvo má minister a vláda,“ dodal Visolajský.

Nátlakové akcie sa musia skončiť

Stomiliónový balík však nie je vôbec taký istý, ako ho spočiatku Šaško prezentoval. Isté však je, že je konečný, suma sa zvyšovať nebude a meniť sa nebudú ani podmienky. Ak sa so združeniami nedohodne, milióny sa rozdelia inde. Balík bude ohrozený aj v prípade, že by zdravotníci trvali na výpovediach. „Nevidím absolútne žiadny dôvod, aby sestry pokračovali v zbieraní výpovedí alebo v nátlakových akciách,“ povedal Šaško. „Ak by pokračovali výpovede, legitímne sa obávam, aby tieto zdroje neboli presmerované inam. Dohodneme sa len, ak aj lekári pochopia, že jedinou možnosťou dohody je kompromis,“ uviedol minister. Visolajský však považuje za kompromis už spomínané memorandum.

Sestry požiadali ministra, aby sa konsolidácia nedotkla miezd zdravotníkov Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

V prípade sestier a záchranárov nevidí dôvod na „ohrozenie pacientov svojimi odchodmi“ ani prezident Pellegrini, podobne vníma aj situáciu okolo lekárov. „S veľkou vážnosťou chcem povedať, že osobne neverím, že by malý rozdiel medzi odborármi požadovanou a vládou ponúkanou sumou v rastie platov lekárov mal alebo mohol byť dôvodom na to, aby lekári ďalej prípadnými nátlakovými akciami znepokojovali slovenských pacientov a brali si ich ďalej za svojich rukojemníkov,“ povedal.

Pellegrini okrem toho podpísal aj transakčnú daň, aj keď varoval vládu, aby nedostatky zákona opravila. Sám pritom pred pár dňami hovoril, že napríklad Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb zaplatí na zamestnancov kvôli transakčnej dani o 15-tisíc eur mesačne (180-tisíc ročne) viac. O transakčnej dani sa chce s ministrom financií Kamenickým ešte Šaško rozprávať, pretože podľa neho zdravotníkov zasiahne v desiatkach miliónov.

Minister by chcel zmeny čo najskôr pretaviť do zákona. Vláda by sa tým podľa jeho slov mohla zaoberať už budúci týždeň. Vyzval preto zdravotníkov, aby ku kompromisu pristúpili. Šéf rezortu o tom informoval na piatkovej tlačovej konferencii. Zároveň dodávam, že na ďalšie rokovania nemáme veľa času, lebo vláda je pripravená zaoberať sa príslušnou legislatívou možno už na budúci týždeň,“ vyhlásil Šaško. Zároveň vyjadril obavu, že ak k dohode nepríde, mohol by o vyrokované financie prísť. „Ak by mali napriek masívnemu stomiliónovému navýšeniu tieto protesty či výpovede pokračovať, legitímne sa obávam, aby zdroje neboli presmerované niekam inam,“ povedal Šaško.

Opozícia: Šaško vydiera lekárov a rozdeľuje zdravotníkov

Poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Oskar Dvořák na margo piatkovej dohody uviedol, že minister Šaško začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov. „Nielenže im v čase personálnej krízy znižuje platy, ale hrozí im aj tým, že ak neprijmú jeho ponuku, dostanú namiesto dohody jedno veľké nič,“ skonštatoval. Poukázal aj na to, že sa predražia lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny. Zároveň sa zvyšujú poplatky, predlžujú termíny a šetrenie zdravotníkov ďalej vyháňa za hranice. „Slovenské zdravotníctvo tu bude len pre bohatých,“ odkázal.

Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (hnutie Slovensko) hovorí, že budúci rok klesne mzda až 22 profesiám a ich plat nenarastie ani o výšku inflácie. „Povedzte mi, či v našom zdravotníctve nie sú dôležití farmaceuti, logopédi, sanitári alebo fyzioterapeuti. Minister zdravotníctva len rozvíja jednotu zdravotníkov a vráža medzi nich klin,“ uviedol.

Podľa nezaradenej poslankyne Martiny Holečkovek nie je Pellegrini schopný postaviť sa Ficovi. „Už je prakticky definitívne jasné, že z Petra Pellegriniho žiadny Michal Kováč nebude. Peter Pellegrini a strana Hlas oklamali všetkých ľudí na Slovensku. Pred voľbami sľubovali, že sa konsolidácia nedotkne ľudí a nebude sa znižovať životná úroveň občanov, no dnes prezident bez problémom podpísal konsolidačných balíček,“ uviedla.

Je to unáhlené a bez diskusie

Napriek nespokojnosti zdravotníkov však politológ z Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík konštatuje, že sú na tom lepšie ako iné skupiny zamestnancov platených zo štátneho rozpočtu. „Predpokladám napríklad, že učitelia ostanú s prázdnymi vreckami,“ uviedol. Otázne však podľa neho je, či toto nebola podmienka pri nástupe do funkcie ministra zdravotníctva.

Každopádne sa však Šaško zatiaľ nemá čím chváliť. „Toto je postup typický pre túto vládu. Robia unáhlené rozhodnutia, neprebieha odborná diskusia, prijaté rozhodnutia sa dodatočne upravujú. Je to neseriózne, ak vláda dáva ultimatívne návrhy bez možnosti diskutovať,“ dodal Štefančík.

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner si myslí, že minister zdravotníctva spravil to, čo sa od neho očakávalo. „Že sa bude správať ako krízový manažér a uhasí v krátkom čase najväčšie požiare v zdravotníctve a upokojí situáciu, to sa deje. Každý však vie, že ten rezort je za trest. Je to ako bájny Mordor. Nikto s ním nechce nič mať, ale každý vie, že je tam potrebné urobiť poriadok, inak sa to dotkne negatívne úplne všetkých,“ zhodnotil.

Aj keď prezident znova kritizoval vládu, nakoniec oba zákony podpísal. „Prezident vystrčí rožky až vtedy, keď bude mať za sebou konkrétny skutok. Zatiaľ sú to len jalové reči bez konkrétneho dopadu,“ hovorí Štefančík. Podľa Cirnera je to len ďalšia hra na voličov. „Prezident výhrady v zákulisí odkomunikoval s koalíciou a dohodli sa na nejakom kompromise, preto môže vládu trochu kritizovať a žiadať nápravu. Koalícia nejaké zmeny uskutoční, prezident si tak buduje imidž politika s autoritou a vláda vlastne opraví to, čo by aj tak musela opraviť,“ myslí si.