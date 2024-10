Prezident Pellegrini chce navštíviť každý okres na Slovensku

Prezident Pellegrini podpísal konsolidačný balík aj transakčnú daň, pri nej však varoval vládu Video

„Dávam si záväzok, že by som ako prezident chcel minimálne raz, ak nie dvakrát počas môjho funkčného obdobia začínajúc novým rokom navštíviť každý jeden okres na Slovensku a stráviť v ňom minimálne pol dňa,“ uviedol Pellegrini s tým, že by sa chcel v každom okrese stretnúť so starostami a predstaviteľmi okresného mesta, prípadne navštíviť aj firmu či aktivitu, ktorú by mu chceli v regióne prezentovať.

V krátkom čase plánuje hlava štátu ukončiť „okruh“ krajských výjazdov. Najbližšie by mal zavítať do Trenčianskeho kraja, potom ho čaká ešte stretnutie v Prešovskom, Žilinskom a Bratislavskom kra­ji.