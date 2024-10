Gašpar: Šéf SIS povedal, že žiadna správa o atentáte neexistuje. Mal by Šutaj Eštok odstúpiť? Kolíková: Možno nás predbehne

Výroky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) po utorkovom rokovaní vlády vyvolali rozruch. Povedal totiž, že správu o atentáte si u Slovenskej informačnej služby (SIS) objednal premiér Robert Fico (Smer). Hneď podvečer svoje slova opravoval a na druhý deň Fico poprel, že by si čokoľvek objednal. Šéf SIS Pavol Gašpar sa postavil na Ficovu stranu, no doteraz nie je jasné, či sú správy dve, alebo len jedna a kto na nej vlastne pracuje. Poslanec Smeru Tibor Gašpar, syn riaditeľa SIS povedal, že vlastne ani žiadna správa neexistuje, napriek tomu, že o nej hovoril sám Fico, ale aj ďalší koaličníci.

Situácia okolo správy o atentáte sa tak zamotáva ešte viac. Opozícia varuje, že pôjde o správu na objednávku. Fico už teraz vie, aké „škaredé veci“ v nej budú.

Žiadna správa vlastne nie je

Tibor Gašpar v Sobotných dialógoch na STVR neodpovedal na otázku, kto stojí za správou SIS o atentáte na premiéra. „Nemôžete mi dávať otázku, kto stojí za správou, keď zatiaľ riaditeľ služby povedal, že správa neexistuje,“ povedal. Šéf SIS však v reakcii potvrdil Ficovu verziu, že si premiér nič neobjednal a ani nepožiadal SIS o spravodajskú informáciu v súvislosti s atentátom, no nepovedal, že správa neexistuje.

„Slovenská informačná služba v predmetnej veci spolupracuje v úzkej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ uviedol v stanovisku šéf SIS. „Keby si aj premiér takúto správu vyžiadal, ale povedal, že nie, je to úplne v súlade so zákonom,“ povedal Tibor Gašpar s tým, že premiér nemusel myslieť správu, ale napríklad nejakú informáciu.

Existenciu správy opakovane potvrdil aj minister vnútra. Šutaj Eštok na otázky Pravdy ohľadom jeho sporných výrokov reagoval tento týždeň zaslaním statusu, ktorý zverejnil na sociálnych sieťach. V ňom opäť zaútočil na vybrané médiá a ich „úderky“, ktoré podľa neho prekrúcajú a manipulujú. „Aktuálne sa okrem samotného vyšetrovania atentátu vypracováva aj správa SIS, na odhalenie rizík spojených s ďalšími možnými útokmi na politikov.

Podľa neho to nie je konflikt záujmov, aj keď jeho syn – šéf SIS – tvrdil niečo iné. Gašpar v stanovisku SIS zdôraznil, že takéto informácie Ficovi neboli a ani nie sú poskytované práve z dôvodu možného konfliktu záujmov. Výnimkou sú informácie poskytované v prípade činnosti smerujúcej k ohrozeniu života alebo vážnemu ohrozeniu zdravia osôb, „ktorým je zo zákona alebo na základe zákona zaisťovaná osobná bezpečnosť počas výkonu funkcie alebo po jej skončení, alebo inej závažnej trestnej činnosti namierenej proti týmto osobám“.

„Z môjho pohľadu, ak má informácie z trestného konania, tak má právo si požiadať, pretože to môže ohrozovať ústavné zriadenie. To je môj názor,“ dodal Tibor Gašpar. Podľa ministra vnútra však informácie z vyšetrovacieho spisu nemá nikto, ani premiér. Poslanec za Smer Richard Glück pritom hovoril, že premiér ako poškodená osoba má prístup k celému vyšetrovaciemu spi­su.

Ako sa líder Hlasu opravil

Podľa poslanca a bývalého šéfa polície Gašpara ide len o „pseudoproblém“ a išlo o „nešťastný výrok“ ministra vnútra. Minister vnútra v utorok po rokovaní vlády informoval, že SIS má vypracovať správu o atentáte na premiéra Fica na pokyn samotného predsedu vlády. Zadanie mal dostať priamo riaditeľ SIS. „Musíte sa opýtať riaditeľa SIS, takéto zadanie dostal od prijímateľa správ, teda od pána premiéra, na základe toho pán riaditeľ koná,“ odpovedal Šutaj Eštok na to, o akú správu ide.

Šéf rezortu doplnil, polícia atentát vyšetruje nezávisle od SIS. Šutaj Eštok si myslí, že aspoň obmedzenú časť správy by teraz tajná služba mohla poskytnúť médiám. „Nemyslím si, že zem je plochá a ani to, že správa bude vykonštruovaná,“ reagoval na otázky novinárov, ako má verejnosť uveriť v pravdivosť správy SIS, keď si objednal samotný premiér. Pár hodín po týchto vyjadreniach, o ktorých médiá informovali, však svoje tvrdenia korigoval. Na mysli mal vraj inú správu.

„V súvislosti s medializovanými informáciami, že si správu o atentáte objednal v SIS premiér, uvádzame, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok potvrdil len to, že predseda vlády Robert Fico si ako oprávnený prijímateľ informácií vyžiadal od SIS správu o bezpečnostných rizikách spojených s ďalším možným pokusom o atentát na jeho osobu, na čo má z titulu svojej funkcie zákonný nárok,“ uviedol v stanovisku za rezort vnútra hovorca Matej Neumann.

„Nemyslel tým v žiadnom prípade správu o atentáte zo dňa 15. mája v Handlovej. Na takejto správe SIS pracuje aj v spolupráci s PZ SR, a mala by byť prezentovaná poslancom NR SR, a v rámci zákonných možností aj verejnosti, aby sa zamedzilo šíreniu konšpiračných teórii v spojitosti s atentátom ešte do konca roka,“ reagoval rezort. Ešte v utorok doobeda tvrdil, že nevie, o akú správu ide a treba sa pýtať šéfa SIS. Správa, o ktorej hovoril, mala byť pritom takisto predložená poslancom dokonca roka.

Mal by Šutaj Eštok odstúpiť?

Poslanec Gašpar však nevidí dôvod, prečo by mal líder Hlasu skončiť na poste ministra vnútra. „Nevidím dôvod, prečo by mal položiť funkciu,“ povedal. Minister má podľa neho výsledky, keďže za posledné obdobie klesla majetková kriminalita. „Pokiaľ sa sám rozhodne, že pôjde robiť, ja neviem, predsedu parlamentu, a bude robiť viac v prospech politickej strany s poslancami Hlasu, budem to rešpektovať,“ do­dal.

Podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) Šutaj Eštok „absolútne nezvláda pozíciu ministra vnútra“ a mal by odstúpiť. Kritizuje ho najmä za destabilizáciu Policajného zboru a likvidáciu kľúčových jednotiek boja proti organizovanému zločinu. V opozícii zvažujú podať návrh na jeho odvolanie, no podľa nej je možné, že odíde sám. „Je možné, že nás minister predbehne. Myslím si, že únik na post predsedu parlamentu je práve z toho dôvodu, že túto rolu nezvláda,“ povedala. Minister vnútra už čelil ako prvý z tejto vlády odvolávaniu len pár dní po nástupe do funkcie.

O odchode Šutaja Eštoka z ministerstva vnútra do vedenia parlamentu sa už dlhšie špekuluje. Šutaj Eštok však doteraz tvrdil, že nominantom na post predsedu Národnej rady SR je stále minister investícií Richard Raši (Hlas) „Priznávam, občas som už unavený, lebo vidím, že tých frontov je veľa, ale snažím sa robiť všetko preto, aby som to zvládal,“ povedal nedávno líder Hlasu v rozhovore pre Plus 7 dní. So Šutajom Eštokom na poste predsedu parlamentu by súhlasila aj časť poslancov klubu SNS. Traja poslanci okolo predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka už skôr potvrdili, že podporia akéhokoľvek kandidáta Hlasu. Líder SNS Andrej Danko sa pritom na tejto stoličiek videl od prezidentských volieb. Aj kvôli tomu sa spor medzi SNS a Hlasom prehĺbil.

Mimoriadny výbor

„Ak si niekto niečo vyžiadal, tak to boli opoziční poslanci na príslušnom kontrolnom výbore pre SIS. Ja som nič nežiadal, je to celé nezmysel a výmysel,“ reagoval Fico na slová ministra vnútra. „Ja k tomu nebudem nič viac hovoriť,“ reagoval na otázku, o čom správa bude. Opozícia však odmieta, že by si niečo objednali. Poslanec KDH a člen kontrolného výboru SIS František Majerský pre Pravdu uviedol, že správu o atentáte na premiéra si nemôže vyžiadať ani opozícia, ani členovia osobitného kontrolného výboru na činnosť SIS. „Toto nie je úloha kontrolného výboru na činnosť SIS,“ uviedol s tým, že výbor bol dlhodobo neuznášaniaschopný, keďže ho koalícia pravidelne neotvára. Kolíková iniciovala spolu s Majerským zvolanie mimoriadneho rokovania výboru na kontrolu SIS k údajnej správe SIS ohľadom prešetrenia atentátu na Fica.

Poslanec za Smer Peter Šuca informoval, že mimoriadne rokovanie osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, ktoré sa má týkať jej činnosti v súvislosti s vyšetrovaním okolností atentátu na Fica, sa má uskutočniť v stredu 23. októbra o siedmej ráno. O deň neskôr je naplánované riadne rokovanie výboru, ktoré sa má týkať informácie riaditeľa SIS Gašpara o bezpečnostných rizikách v súvislosti s politickým extrémizmom.

Upozornil, že súčasťou mimoriadneho rokovania má byť podľa požiadavky opozície aj informácia, vo verejnosti označovaná ako správa SIS k atentátu na premiéra. „Nikto nevie, či takáto správa vôbec existuje,“ upozornil Šuca, ktorý navyše poukázal na to, že i v prípade existencie správy nie sú poslanci prijímateľmi oprávnenými zo zákona. Na tento fakt upozorňovali podľa neho aj samotní opoziční poslanci, nerozumie preto požiadavke opozície o sprístupnenie daného materiálu.

Vo štvrtok sa má uskutočniť podľa jeho slov riadne rokovanie výboru, ktoré sa má týkať správy SIS o bezpečnostných rizikách súvisiacich s politickým extrémizmom. Túto správu si mal vyžiadať ešte 2. októbra predseda poslaneckého klubu PS a člen výboru Martin Dubéci. „Pán Dubéci žiadal od riaditeľa SIS informáciu o politickom extrémizme a tam bola priamo debata o atentáte na premiéra,“ uviedol Šuca. Avizoval, že v prípade vážnych zistení pristúpi výbor k ďalším krokom. „Ak sa uznesieme na tom, že informácie sú natoľko závažné, že je potrebné spracovať správu SIS, požiadame o vypracovanie takejto správy pre prijímateľov zo zákona, teda aj predsedovi parlamentu,“ upozornil Šuca. Smer odmieta vyjadrenia opozície o zneužívaní SIS predsedom vlády pri vyšetrovaní atentátu.

Opozičná SaS naopak nezrovnalosti okolo správy SIS o atentáte na premiéra vníma ako potvrdenie toho, že sa premiér i koalícia chystajú správu o atentáte zneužiť proti opozícii. „Už v máji sme volali po zriadení medzinárodnej vyšetrovacej komisie, pretože obava zo zneužitia atentátu bola na mieste. Dnes je jasné, prečo s takouto komisiou vládna koalícia nesúhlasila a prečo potrebovala narýchlo vytvoriť vymyslené zámienky na odvolanie Márie Kolíkovej,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.