Fico: Milióny našiel Kamenický, na rade je Šaško. Nový šéf NR SR sa tak skoro nenájde, v Kotlárovej správe chýbali informácie

Premiér Robert Fico podporil ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) a zopakoval, že rozhodnutie exministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas) rešpektuje, no nebude sa k nemu viac vyjadrovať. Pri konsolidácii boli práve zdravotníci jedným z troch rizík, ktoré musela vláda vyriešiť, teraz čakajú, ako sa zachovajú lekári. Lekárske odborové združenie (LOZ) uviedlo, že rozhodnutie oznámi v utorok. Hrozba výpovedí totiž stále trvá. Fico okrem iného hovoril o dôkazoch, že atentátnik bol prepojený na opozíciu, a potvrdil, že Slovensko nebude súhlasiť s vstupom Ukrajiny do NATO. Premiér o aktuálnej situácii hovoril v relácii ta3 V politike.

Minister Šaško našiel 100 miliónov eur pre zdravotníkov, väčší ústupok už možný nie je Video Zdroj: Pravda

Je Šaško pripravený zakročiť?

Premiér zdôraznil, že mu záleží predovšetkým na dobrom ohodnotení zdravotných sestier a stredného personálu a podporil tak ministra Šaška, ktorý povedal, že ich platov sa konsolidácia nedotkne. „Ministerstvo zdravotníctva je pod plnou politickou kontrolou strany Hlas. Pri menovaní nového ministra som nezaváhal ani sekundu. Opakujem, dnes je veľmi dôležité ustrážiť si stredný zdravotný personál, predpokladám, že tam bude tá výška zvýšenia platov taká, ako sa predpokladalo. Všade inde sa musia hľadať kompromisy,“ reagoval na kritiku LOZ.

Fico predpokladá, že valorizácia platov stredného zdravotného personálu sa bude pohybovať okolo 9 a pol percenta. „Lex konsolidáciu“ nemôžeme podľa predsedu vlády považovať za niečo normálne a znova pripomenul, v akom stave zanechali verejné financie bývalé vlády. „Bolo potrebné verejné financie upratať, lebo boli v najhoršom stave v Európskej únii,“ povedal s tým, že pri konsolidácii ešte neskončili a hľadajú aj ďalšie zdroje, nielen tie pre ministerstvo zdravotníctva.

„Poďakujte sa pánovi Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi,“ zopakoval s tým, že pri konsolidačnom balíku boli tri riziká – zdravotníci, samospráva a ceny energií. „Okrem základného balíka, ktorý sme museli prijať, sme tu mali tieto tri riziká. Dve máme za sebou, uvidíme, ako na to budú reagovať lekári,“ uviedol Fico s tým, že pomohli aj samosprávam sumou 50 miliónov a odpustením pôžičky vo výške 20 miliónov.

Prezident Pellegrini podpísal konsolidačný balík aj transakčnú daň, pri nej však varoval vládu Video

„Nespokojní lekár povie, že dá výpoveď. Keď sa budeme takto správať k štátu a pacientom, tak sa nikto nikam nedostane,“ uviedol. Poukázal na to, že lekári dostali aj vzdelanie zadarmo a ich platy sú podstatne vyššie ako priemerné platy v národnom hospodárstve. Fico ďalej povedal, že našli balík peňazí pre zdravotníctvo, ale zároveň očakáva, že minister zdravotníctva príde s opatreniami zvyšujúcimi efektivitu v rezorte.

„Ten balík peňazí našiel Laco Kamenický, on a jeho tím si na sto percent splnili úlohu, konsolidovali, urobili poriadok vo verejných financiách a sú pripravení v rámci možností reagovať na tri mimoriadne veľké riziká,“ uviedol. Podľa premiéra je teraz čas na ministrovi Šaškovi, aby prišiel s ďalšími riešeniami. „Je minister pripravený pristúpiť k centrálnemu nákupu, zaviesť terminály v súkromných ambulanciách, alebo ako sa postavíme k lekárom, ktorí majú 4 – 5 úväzkov?“ pýtal sa.

Premiér nie je zodpovedný za všetko

Rozhodnutie Zuzany Dolinkovej (Hlas) plne rešpektuje a „džentlmensky“ sa nebude hrabať v minulosti. Fico odmietol, že zdravotníctvo má byť premiérska téma, podľa neho premiér nemôže byť zodpovedný za všetko. „Teda zrušme vládu a urobme z predsedu monarchu,“ hovoril. Dolinková okrem iného ako jeden z dôvodov svojej demisie uviedla, že necíti podporu premiéra a zdravotníctvo nie je premiérskou témou.

Premiérska téma podľa Fica nie je, že si pani ministerka pred odchodom niečo povie. „Mala plnú zodpovednosť, dnes je tu pán minister, ktorý má plnú zodpovednosť a ja ju nebudem za týchto ľudí preberať, kým to nie je nevyhnutné a nutné,“ uviedol. Premiér podľa neho preberá zodpovednosť vtedy, keď treba ministra odvolať.

Dolinková končí aj pre Kotlára: S nevedeckými faktami sa nedá bojovať Video

Premiér sa budúci týždeň stretne so splnomocnencom vlády pre pandémiu Petrom Kotlárom, ktorého kroky a výroky kritizovala Dolinková. Povie mu, aby „teraz chvíľku nechal bokom filozofie, očkovanie“ a aby sa sústredil na miliardy, ktoré boli podľa premiéra vyhodené na „hlúpe nákupy zdravotníckych pomôcok, vakcín, ktoré nikto nepotreboval“.

Kotlár podľa Fica predložil správu, v ktorej tieto informácie neboli. „Mám právo urobiť nejaké opravné opatrenia,“ povedal Fico s tým, že nemôže Kotlárovu prácu neustále podrobne sledovať. Kotlára chce poslať na NKÚ a ďalšie inštitúcie, aby mu na to dali odpoveď. Ani s jednou z inštitúcií totiž zatiaľ nekomunikoval a za správu vydával svoj názor, ktorý pobúril odbornú verejnosť. „Ako je možné, že nám zostalo 5,1 miliónov vakcín nepoužitých? Kto to kupoval, aké boli provízie? Tu treba začať a potom ešte viac verejnosť pochopí, o čom tá konsolidácia je,“ povedal Fico.

Zuzana Dolinková oznámila, že podá demisiu: Necítim podporu Video

Správa o atentáte

Predseda vlády opäť označil atentátnika Juraja Cintulu, ktorý naňho v máji štyrikrát vystrelil, za „predĺženú roku opozície". Poprel, že by disponoval správou o vyšetrovaní atentátu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tento týždeň povedal, že správu SIS o atentáte na premiéra si objednal Robert Fico. „Ak som pár dní po tom, ako som po prvý raz vystúpil na verejnosti, povedal, že to je politický aktivista, absolútne naviazaný na slovenskú opozíciu, za týmito slovami si absolútne stojím. Ale ja som si žiadnu správu neobjednával,“ dodal Fico.

Situácia v koalícii je stabilná

Premiér a šéf Smeru Fico k stavu v koalícii zdôraznil, že je stabilný. „Všetko, čo malo prejsť, prešlo v parlamente aj vo vláde,“ uviedol. Hlavným ukazovateľom je podľa neho schopnosť prijímať rozhodujúce opatrenia, či už cez nadpolovičnú väčšinu poslancov alebo obyčajnú väčšinu. „Mojou úlohou je držať stabilitu klubu Smer a ten stabilný je,“ povedal.

Čo sa týka otázky šéfa Národnej rady SR (NR SR), nemyslí si, že sa táto otázka vyrieši do konca roka. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok však uviedol, že by to chcel vyriešiť už na najbližšej schôdzi. Situáciu označil za nedoriešenú otázku, ktorá spôsobuje v koalícii pnutie. „Momentálne platí, že Národnú radu bude riadiť Peter Žiga, a odporučím poslaneckému klubu Smer nezúčastniť sa žiadnej voľby predsedu, pokiaľ nebude krvou podpísaná dohoda. Inak to nemá žiadny zmysel,“ uviedol.

Premiér nechcel polemizovať o tom, či bude predsedom parlamentu Šutaj Eštok. „Ak sa dohodne Hlas s SNS, my to veľmi radi podporíme, ale je to vec týchto dvoch strán, ja do toho nevstupujem,“ dodal k téme. Šutaj Eštok zatiaľ potvrdil len to, že nominantom Hlasu je stále minister investícií Richard Raši. Lídra Hlasu by však podporili aj niektorí poslanci SNS.

Líder SNS Andrej Danko v relácii STVR O 5 minút 12 v nedeľu uviedol, že Šutaja Eštoka za šéfa NR SR nepodporí. Traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka však uviedli, že budú hlasovať za akéhokoľvek kandidáta Hlasu.

Slovensko nepodporí vstup Ukrajiny do NATO

Fico v ta3 zopakoval, že nesúhlasí, aby bola Ukrajina členským štátom NATO. Podľa neho by to znamenalo tretiu svetovú vojnu. „Pravdepodobne sa nedá zabrániť pozvánke, ale potom sa o tom rozhoduje v parlamente a ja hovorím za seba a za Smer, že túto myšlienku nepodporujeme,“ uviedol.

Uznal, že vojna vznikla porušením medzinárodného práva zo strany Ruska, no dnes je podľa neho podporovaná západom preto, lebo si západ myslí, že cez ňu „dostanú Rusko na kolená“. Ukrajina v NATO by podľa Fica ohrozila celý svet, mala by zostať neutrálna a dostať bezpečnostné záruky.