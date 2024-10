Spor o rodičovský dôchodok ohrozil podľa Danka stabilitu vlády. S Majerským zhodne skritizovali zrušenie IC vlakov

Čítajte viac Pár dôchodcov dostane vyše tisíc eur, polovica nedostane nič. Ako bude fungovať po novom rodičovský dôchodok

Spor medzi vládnymi stranami SNS a Hlas o podobu rodičovského dôchodku ohrozil podľa Danka stabilitu vlády a národniari preto tlaku koaličného partnera ustúpili. Problém však nepovažujú za uzatvorený a chcú s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas) o podobe rodičovského a tiež 13. dôchodku v budúcnosti ešte rokovať.

„Som vo veľkom konflikte s Erikom Tomášom, pre rodičovský dôchodok, pretože Erik Tomáš nastavil trinásty dôchodok tak, že každý dostáva 606 eur a už budúci rok sa dostaneme na úroveň 900 miliónov eur, ktoré štát potrebuje na trinásty dôchodok,“ povedal Danko. Priblížil, že v koalícii stál preto pred rozhodnutím, či má vláda pre spor o 13. a rodičovský dôchodok padnúť.

Majerský zmenu v rodičovskom dôchodku kritizoval. „Je to otázka, či slovenský národ prežije, či bude mať deti. Jednoducho, keď nebudú mať naše slovenské matky deti, budeme odkázaní o 20 rokov na migrantov. To je základná premisa toho, prečo sme aj my za to, aby rodičovský dôchodok tvoril alfu a omegu nášho dôchodkového systému,“ povedal Majerský v STVR.

Danko uviedol, že v spore o podobu dôchodkov nejde o hádku medzi koaličnými stranami, ale o vecnú debatu. „Keď politicky pretlačia 800 miliónov na trinásty dôchodok, my máme právo sa ozvať, lebo my si myslíme niečo iné, ale musíme nájsť prienik. Ešte sme ho nenašli, ale prebiehajú debaty medzi našimi právnikmi a Erikom Tomášom a jeho právnikmi o tom, ako sa vrátiť k normálnemu systému rodičovského dôchodku, ako ho ešte posilniť,“ dodal Danko.

Politici sa venovali aj cenám plynu pre domácnosti, kde sa zhodli, že by dotácie štátu na energie mali byť adresné. Majerský kritizoval rozhodnutie zrušiť IC vlaky z Bratislavy do Košíc, kde by podľa neho mali byť zachované aspoň dva spoje denne. Danko vníma tento zámer „ako chorý“. Rovnako sa šéfovia SNS a KDH zhodli na potrebe vnútroštátnych leteckých spojení. Okrem už oznámenej štátnej podpory na spoj Bratislava – Košice by podľa nich mala na Slovensku lietať aj linka Poprad – Bratislava.

Viac kompetencií pre samosprávy

Súčasná vláda kašle na samosprávy, pričom rovnako na ne kašlala aj predchádzajúca vláda, vyhlásil ďalej v diskusnej relácii Majerský, ktorý je zároveň šéfom Prešovského samosprávneho kraja. Podľa neho je zámerom vlády, aby mali samosprávy „natrčenú ruku", pričom vláda potom príde ako „dobrý Dedo Mráz" a rozdá im financie, kedy uzná za vhodné.

„Kostrou tohto štátu je samospráva," zdôraznil Majerský s tým, že vždy v prípade krízových situácií samosprávy pomáhali štátu. Ako ďalej uviedol, situácii samosprávy by pomohol napríklad daňový mix. „Nielen, že dane z právnických osôb, ale aj z DPH aby išli pre mestá a obce a vyššie územné celky," povedal Majerský. Pripomenul pritom, že v súčasnosti sú mnohí starostovia obcí vypísaní ako práceneschopní, lebo v rozpočte nemajú prostriedky na svoj plat.

Riešenie situácie vidí prešovský župan v decentralizácii. Uviedol pritom príklad Českej republiky, kde podľa neho majú samosprávy takmer o 100 percent vyššie rozpočty. „Dajme aj kompetencie, aj financie mestám a obciam. Mestá, obce a hlavne vyššie územné celky sú najefektívnejším správcom verejných financií," povedal predseda KDH. Za účelom decentralizácie je však podľa Majerského potrebný okrúhly stôl za účasti všetkých politických strán a prípadne aj zmena volebného systému. „Slovensko podľa OECD, ak by urobilo reformu verejnej správy, o 10 percent by stúplo HDP na obyvateľa," doplnil Majerský.

Podľa predsedu SNS Andreja Danka má Majerský vo veci decentralizácie pravdu. V ČR pritom podľa neho môžu obce napríklad vyberať pokuty za rýchlosť. „Prečo by u nás nemohli mať obce svoje statické radary," opýtal sa šéf národniarov. Doplnil, že v mnohých veciach vidí s KDH názorový prienik.

Politici sa dotkli aj témy voľby predsedu Národnej rady. Danko podľa svojich slov nepodporí Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) ako predsedu parlamentu. SNS nebude podľa neho riešiť túto otázku, kým sa koaličné strany nedohodnú, a budú rešpektovať poverenie Petra Žigu.

„Smer prvý povedal, že predseda parlamentu má byť Andrej Danko, pretože to vyváži kompetencie. Peter Pellegrini ako prezident ukazuje, že ďalej háji záujmy hlasu, takže je namieste vo vnútri koalície sa o tom baviť,“ dodal Danko.