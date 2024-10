Vražda na východnom Slovensku. Žena ležala dobodaná pred domom len v nočnej košeli

Zraneniam žena podľahla na mieste. Telo ležalo pri dverách rodinného domu, v ktorom žena bývala. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk.

Susedia tvrdia, že mala na tele viaceré bodné rany a oblečenú iba nočnú košeľu. Vec prevzala košická kriminálka.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mala osoba, podozrivá zo spáchania tohto skutku, v doposiaľ presne nezistenom čase neoprávnene vniknúť do interiéru rodinného domu, kde sa voľne pohybovala, a v úmysle usmrtiť poškodenú 60-ročnú ženu ju doposiaľ nezisteným ostrým predmetom najmenej dvakrát bodla do oblasti chrbta a najmenej trikrát do oblasti ruky,“ uviedla polícia.

Vyšetrovateľ košickej kriminálky začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a prečin porušovania domovej slobody.

Podozrivú osobu sa polícii podarilo zadržať v nedeľu vo večerných hodinách. Umiestnili ju do cely policajného zaistenia.