Prieskum: Voľby by v októbri vyhrali Smer a PS s rovnakým ziskom, Matovič späť v parlamente

Voľby do Národnej rady by v októbri vyhrali strana Smer a hnutie Progresívne Slovensko (PS) s rovnakým ziskom, a to 21,3 percenta hlasov. Po nich by nasledovala strana Hlas s podporou 15 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj Republika (6,8 percenta), SaS (6,5 percenta), KDH (6,2 percenta) a koalícia hnutia Slovensko, Kresťanskej únie a Za ľudí (5,9 percenta). Pred bránami NR SR by zostali SNS (4,8 percenta), Demokrati (4,7 percenta), Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (3,4 percenta) a hnutie Sme rodina (2,6 percenta). Zisk ostatných strán a hnutí by skončil pod jedným percentom.

Šéf Ipsosu: O PS, Saske a istote prvých štyroch strán v parlamente (Archívne video) Video

Na základe prieskumu by PS aj Smer v parlamente získali po 41 kresiel. Hlas by v parlamente mal 29 poslancov. So 14 poslancami by v NR SR bola Republika, SaS by získala 13 kresiel a KDH by malo 12 poslancov.

Telefonický prieskum na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov sa realizoval od 8. do 17. októbra.