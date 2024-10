Otázky a odpovede: Ráž škrtol IC vlaky, nahradia ich Expresy. Majú byť čistejšie a jazdiť každú hodinu. Budú tiež zadarmo?

Z tratí vyraďujú legendárne rušne, päťdesiatročné Gorily nahradia nové lokomotívy Video Zdroj: TV Pravda

Aké vlaky zrušia a aké pridajú?

Hoci sa po kritike na škrtnutie IC-čiek objavovali špekulácie, či predsa len nezostanú zachované, minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smeru) dal za nimi definitívnu bodku. Jeho rezort argumentuje, že ide o komerčný produkt, ktorý nedosahoval naplnenosť (len na úrovni asi 50 percent) a bol v strate. Na jeden IC vlak medzi Bratislavou a Košicami sa podľa Ráža priemerne prepraví len 46 pasažierov, v prípade Expresov ide priemerne o tisíc cestujúcich.

Priznal to aj národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Dosahované čísla neboli vraj také, ako by si predstavovala. „Vlaky IC sú komerčným produktom ZSSK, pričom konkrétne finančné údaje o ich hospodárení podliehajú obchodnému tajomstvu podľa platných právnych noriem. Avšak je pravda, že v súčasnosti tento produkt nedosahuje akceptovateľný hospodársky výsledok,“ uviedol pre Pravdu hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Od kedy sa mení grafikon?

Nový železničný grafikon na rok 2025 začne platiť ešte tento rok. K zmenám dôjde 15. decembra, teda ešte pred vianočnými sviatkami. Spoločne ho kreovali ministerstvo dopravy pod vedením Jozefa Ráža (nom. Smeru), národný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ŽSSK) a vyššie územné celky.

Ako často budú premávať Expresy?

Vlaky medzi Bratislavou a Košicami jazdia podľa aktuálneho cestovného poriadku každé dve hodiny. V súčasnosti ide o 11 vlakov v každom smere, z toho štyri sú IC-čka a sedem je Expresov. Cieľom nového grafikonu je zaviesť takzvaný hodinový takt, vlaky medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami tak budú premávať každú hodinu. Na trati Bratislava – Košice bude po novom jazdiť 16 párov nových Expresov, teda dokopy 32 vlakov.

Kedy bude odchádzať prvý Expres?

Z Bratislavy bude prvý vlak odchádzať o 3:27 a posledný o 18:27, z Košíc vypravia prvý vlak o 4:07 a posledný o 19:07. Pre porovnanie – dnes sa prvý vlak z Bratislavy vydáva na cestu o 5:27 , z východoslovenskej metropoly zase o 5:07.

Bude cesta Expresom pomalšia?

Nové Expresy budú rovnako rýchle ako súčasné IC-čká. Tam, kde to trať dovoľuje, sa pohybujú rýchlosťou 160 kilometrov za hodinou. Rovnakou rýchlo budú jazdiť aj zrýchlené ranné a večerné Expresy.

Dostanem sa do Košíc za menej ako päť hodín?

Áno. Rozdiel medzi v súčasnosti najrýchlejším vlakom, ktorým je práve IC a Expresom Tatran je 33 minút. Kým prvý zdolá trasu Bratislava – Košice za štyri hodiny a 53 minút, Expres Tatran za päť hodín a 26 minút.

Šéf rezortu tvrdí, že hoci je to dnes len na úrovni prepočtov, dva páry vlakov – ranný a večer Expres – budú zrýchlené a budú mať dojazdvý čas pod päť hodín. „Dnes vám kvôli tomu, že máme určité výluky, neviem povedať presne, koľko to bude, ale bude to ten istý čas, čo má IC-čko. Možno to bude ešte o minútu menej, to je optimistická verzia," povedal.

Zrýchlený Expres (ranný a večerný) bude mať desať zastávok (Bratislava hl. st., Bratislava-Vinohrady, Trnava, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves, Kysak a Košice) namiesto bežných 17. V porovnaní s IC bude mať o jednu zastávku viac a až 550 povinne miestenkových miest. Zrýchlený Expres bude v časti povinne miestenkový, no budú v ňom platiť aj rovnaké ceny a zľavy ako na klasický Expres.

Zrýchlený Expres Bratislava – Košice bude jazdiť ráno o pol šiestej a popoludní o pol štvrtej, trasu Košice – Bratislava bude premávať ráno o pol šiestej a popoludní o pol šiestej.

Na akých zastávkach budú bežné Expresy stáť?

Bežné Expresy, teda nie zrýchlené ranné a večerné, budú mať 17 zastávok, osem bude v porovnaní so súčasnými navyše – Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Vrútky, Kraľovaný, Ružomberok, Štrba a Margecany.

Aké benefity majú IC vlaky?

Na výhody IC-čiek sme sa pýtali priamo jedného z cestujúcich, tridsiatnika Martina, ktorý žije v Bratislave a pravidelne cestuje do Košíc za rodinou. Keď sa dozvedel, že najrýchlejšie spoje rušia, skonštatoval, že mu to spraví škrt cez rozpočet a z vlaku presadne do auta. Na IC vlakoch mu vyhovovalo viacero vecí.

„Ich výhodou je, že nie sú preplnené ako ostatné vlaky, takže tam je benefit väčšieho pohodlia pri cestovaní. Tiež mi vyhovuje denná intenzita ich výjazdov, pomerne dobré služby ako WiFi, pitný režim v cene lístka a jedálenský vozeň,“ zhodnotil.

IC vlaky v číslach Koľko ľudí prepravili Január – september 2024: 388-tisíc cestujúcich

2023: takmer 500-tisíc cestujúcich

2022: takmer 525-tisíc cestujúcich

Ročne sa všetkými vlakmi prepraví 72 miliónov ľudí. Kapacita IC vlaku 1. trieda: 54 miest

2. trieda 185 miest

Spolu: 239 miest Zdroj: ZSSK

Aké benefity sľubujú v Expresoch?

V rámci štandardnej výbavy bude súčasťou Expresov Wi-Fi. Do prvej triedy nových Expresov sa presunie aj benefit v podobe balenej vody, ktorú dostávajú dnes v IC-čku a v prvej triede bežného Expresu. V druhej triede nového Expresu zostane detský vozeň, spoločenská hra a takisto dámske kupé. V druhej triede zostane zachovaná aj tichá zóna a obsluha mobilbarom. Novinkou je priebežné čistenie toaliet.

Bude súčasťou nových Expresov reštauračný vozeň?

Áno, bude.

Budú v Expresoch platiť zľavy pre študentov a seniorov?

Stopercentné zľavy pre študentov a seniorov, ľudovo nazývané tiež ako „vlaky zadarmo“, v súčasných IC-čkach neplatia, v nových Expresoch si ich budú môcť uplatniť.

Budú v Expresoch povinné miestenky?

Áno, budú, ale nie v celom vlaku. Povinne miestenkové sú už aj dnes v prvej triede Expresov, postupne sa má miestenkovanie zavádzať aj v časti druhej triedy. Zrýchlený ranný a večer pár Expresov bude tiež povinne miestenkový s minimálne 550 miestami na sedenie. Cena bude ako v bežnom Exprese.

Budú v Expresoch drahšie lístky?

Za lístok do prvej triedy IC vlaku dnes cestujúci zaplatí 33 eur, za druhú triedu zaplatí 24,9 eura. Nové Expresy budú mať rovnakú cenu ako tie aktuálne, prvá trieda teda vyjde na 25 eur a druhá na 18,7 eura.

Koľko budú mať nové Expresy vozňov?

Expresy, ktoré pribudnú od polovice decembra medzi Bratislavou a Košicami, budú 10-vozňové, kde bude národný dopravca postupne dopĺňať povinné miestenkovanie. „To je v súčasnosti už v prvej, postupne ZSSK plánuje zavádzať miestenkovanie aj v časti druhej triedy (nie v celom vlaku),“ priblížila ZSSK.

Budú v rámci Expresov radené staré vozne?

Nie, nebudú.

Budú vlaky menej preplnené?

Keďže Expresy budú jazdiť každú hodinu, národný dopravca si od toho sľubuje efektnejšie rozloženie cestujúcich, ktorí sú budú môcť lepšie naplánovať cestu, čím sa má znížiť aj preplnenosť vlakov. Ministerstvo dopravy so zavedením nových Expresov počíta s tým, že obslužnosť narastie o 2,5 milióna cestujúcich.

Aké iné vlaky v grafikone pribudnú?

Okrem Expresov z hlavného mesta do Košíc pribudne viac ako 120 nových vlakov denne ďalších trasách, čo bude viac ako 1800 vlakov denne. Pôjde o trasy Galanta – Trnava, Senica – Kúty, Zvolen – Banská Bystrica, Košice – Prešov – Lipany a Košice – Poprad. Pribudne aj medzinárodné spojenie Púchov – Horní Lideč. Vznikne aj nové denné spojenie Nitra – Bratislava vlakmi REX s dvojhodinovým traktom.