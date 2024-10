Kmec v Ide o pravdu: Dostali sme tému Plánu obnovy z ulíc za rokovací stôl. S Bruselom sme si to vyjasnili

Bolo v tom veľa politiky. Diplomatickým úsilím sa nám podarilo sa nám dostať tému Plánu obnovy z ulíc za rokovací stôl. Presvedčili sme EÚ, že novela trestného zákona nie je proti pravidlám ochrany záujmov únie. Uviedol to podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas) v relácii Ide o pravdu.

Na októbrovej schôdzi parlamentu by sa mali upraviť ešte niektoré ustanovenia vo vzťahu k novele Trestného zákona. Povedal to podpredseda vlády pre Plán obnovy Peter Kmec s tým, že úpravy sa budú týkať predovšetkým zmien v trestných sadzbách. Dodal, že vláda nakoniec dokázala uspokojiť požiadavky Európskej komisie, ktorá Slovensku na základe toho uvoľnila peniaze zo štvrtej žiadosti o platbu z Plánu obnovy. 800 miliónov by malo na účte ministerstva financií pristáť 31. októbra.

V relácii tiež odznelo: