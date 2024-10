Kotlár reaguje na policajný tím covid: Nedôverujem ministerstvu vnútra, ani rezortu zdravotníctva

Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie, Peter Kotlár, reagoval na zriadenie špeciálneho vyšetrovacieho tímu covid, ktorý má preveriť nákupy vakcín a vysoký počet úmrtí. Počas polhodinovej tlačovej konferencie útočil na vedcov a lekárov, spochybňoval vedecké fakty, ale tiež vyjadril nedôveru ministerstvám vnútra a zdravotníctva. Ak by sa vláda a Národná rada (NR) SR nezaoberali výsledkami jeho vlastného vyšetrovania pandémie, je pripravený vzdať sa diplomu ortopéda a mandátu poslanca NR SR.

Kotlár naďalej trvá na svojich odporúčaniach vláde, aby na Slovensku pozastavili očkovanie mRNA vakcínami a odmietli pandemickú dohodu. Kotlár k zriadeniu vyšetrovaciemu policajnému tímu vyhlásil, že nedôveruje ministerstvu vnútra a ani ministerstvu zdravotníctva.

„Ministerstvo vnútra sa v tomto momente pre mňa stáva nedôveryhodným partnerom," povedal v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas). Skritizoval, že Šutaj Eštok až po roku zriaďuje na polícii špeciálny tím, ktorý má vyšetrovať trestnú činnosť spojenú s covidom. Minister podľa Kotlára najskôr spochybnil jeho činnosť a teraz tvrdí, že chce spolupracovať. „Nemám dôvod byť súčasťou tímu ministra vnútra, nemám dôveru v ministerstvo vnútra a nemám dôveru ani v ministerstvo zdravotníctva, uviedol.

Pomoc s vyšetrovaním nevylúčil

Vyšetrovatelia sa podľa Kotlárových slov chcú venovať činnosti mobilných odberných miest (MOM). Táto téma je podľa neho pomerne rozsiahlo rozpracovaná. „V prípade, že by som bol ochotný zverejniť informácie, ktoré podľa môjho názoru teraz nie sú až také podstatné, pretože podstatné je ohrozenie ľudského zdravia a strata suverenity, tak by som možno aj povedal a tomu vyšetrovaciemu tímu pomohol objasniť, že činnosť MOM je veľmi krehký ľad,“ povedal. Zakladanie MOM a ich činnosť boli podľa jeho slov relatívne správne nastavené a fungovali legálne.

„Ak sa vyšetrovací tím nebude venovať aj medicínskym princípom, tak sa opomenú tie základné otázky, ktoré by mali byť jednoznačne riešené,“ povedal. „Ak bude sledovať len subjekty, ktoré by mohli očierniť predchádzajúcu vládu – v poriadku, nech sa to robí. Možno zistí, že všetky procesy prebiehali legitímne a finančná strata zo štátneho rozpočtu predstavovala sumu, poviem príklad, 150 miliónov,“ povedal. Vyšetrovací tím sa bude musieť pozrieť aj na závery predchádzajúceho vyšetrovania Kotlára a ďalších odborníkov.

„Ministerstvo vnútra pravdepodobne ide prešetrovať niečo, čo spadá všetko do kompetencií ministerstva zdravotníctva. Ja im v tom veľmi držím palce a nie som ochotný v tomto spolupracovať,“ povedal.

Kotlár podľa svojich slov vie približne zadefinovať, kde sa peniaze stratili. „Myslím si, že to aj bude otázka na ministerku hospodárstva, aby preverila finančné toky v subjektoch hospodárskej mobilizácie,“ povedal. „Čo ma však viac znepokojuje, je snaha súčasnej vlády odvrátiť z nepochopiteľných dôvodov od faktov, ktoré sa týkajú poškodenia zdravia,“ povedal. Dodal, že ide o medzinárodnú té­mu.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Peter Kotlár začiatkom októbra predložil predstavil svoje závery a odporúčania k procesu manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Podľa vlastných slov analyzoval zákonnosť prijatých opatrení počas pandémie, dodržiavanie ľudských práv a zákonnosť opatrení vydávaných štátnymi orgánmi.

Hlavným záverom prešetrovania, ktorý najviac zarezonoval aj v médiách, však bolo, že vírus SARS-CoV-2 bol vytvorený umelo a mRNA vakcíny sú biologickou zbraňou. Kotlárovu správu zásadne skritizovali vedci, od jej výsledkov sa dištancovali aj viacerí koaliční politici. Opozícia ho označila za konšpirátora a žiadala jeho odvolanie.

Splnomocnencove tvrdenia kritizovala aj Slovenská lekárska komora (SLK). Nezakladajú sa podľa nej na objektívnom hodnotení faktov založenom na vedeckých dôkazoch. Virológ Boris Klempa uviedol, že Kotlárove tvrdenia o génovej terapii mRNA vakcín sú nezmysel.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v pondelok oznámil vytvorenie špeciálneho tímu na prešetrenie manažovania pandémie a podozrení z protiprávneho nakladania s verejnými financiami. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár však súčasťou tímu nebude. Šutaj Eštok od neho očakáva spoluprácu.

Na prešetrenie manažovania pandémie a podozrení z protiprávneho nakladania s verejnými financiami vznikne špecializovaný vyšetrovací tím v rámci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) „Treba dôkladne preskúmať všetky prepojenia na rôzne spriaznené firmy politikov, ktorí v minulosti rozhodovali o tom, kam budú smerovať verejné financie. Som zároveň presvedčený, že si všetci zaslúžime poznať odpoveď na to, kto je zodpovedný – aj trestnoprávne – za zbytočne vyhasnutých 20-tisíc životov počas pandémie covidu,“ povedal Šutaj Eštok.

Vyšetrovací tím tiež preskúma nákupy zdravotníckeho materiálu, či už to boli rúška, testy alebo ochranné pomôcky. Šutaj Eštok ich vo vyhlásení označil za predražené a netransparentné. „Bol vyhlásený núdzový stav, čiže verejné obstarávanie a kontrola transparentnosti neexistovali. Podpísané zmluvy mohli vyhovovať rôznym konkrétnym firmám,“ uviedol minister vnútra.

Vyšetrovatelia z tímu covid majú preveriť aj to, na kom je trestnoprávna zodpovednosť za zbytočnú smrť 20-tisíc ľudí. „Rodinám týchto mŕtvych treba dať odpoveď na to, kto môže, nielen politicky, ale aj trestnoprávne, za to, že došlo k zbytočným úmrtiam,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že Slovensko patrilo ku krajinám s najvyššou mierou úmrtnosti na COVID-19 na svete.