Kolaps zdravotníctva je o krok bližšie. Hromadné výpovede avizuje vyše 2 400 lekárov

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) síce vyrokoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer) milióny navyše, no neznamenalo to automaticky aj zažehnanie krízy. Platy vrátili na pôvodnú úroveň spred konsolidácie len sestrám a záchranárom. Lekárom platy nakoniec klesnú a aj preto si vzali čas na rozmyslenie. Sestry sa síce postavili na ich stranu, no Lekárske odborové združenie (LOZ) na čele s Petrom Visolajským kritizovali rozdeľovanie zdravotníckych pracovníkov. Dnes padlo finálne rozhodnutie. Riadne hromadné výpovede je do konca októbra pripravených podať zhruba 2 462 lekárov.

Riadne hromadné výpovede je do konca októbra pripravených podať zhruba 2 462 lekárov, v tomto prípade je dvojmesačná výpovedná lehota. Čo sa týka výpovedí z nadčasov, ktoré platia odo dňa ich podania, tam je pripravených odísť vyše 3 000 lekárov. Lekári odmietajú, že by im išlo iba o platy a odmietajú aj komunikáciu cez sociálne siete.

Výpovede sú zozbierané, čas je do konca mesiaca

Visolajský zopakoval, že LOZ koncom júna vyhlásila, že ak sa nič nezmení, pristúpia k výpovediam. Rezort zdravotníctva pod vedením Zuzany Dolinkovej z Hlasu podľa Visolajského minul o 220 miliónov eur viac. „Celý rok žiadame, prosím, píšeme listy. Trikrát sme napísali list premiérovi. Bez odpovede. Prosili sme, aby nerušili nemocnicu na Rázsochách. Napísali sme lídrom koaličných strán, aby sme sa stretli. Všetko doteraz bez odpovede. Toto je sociálny dialóg v praxi. Nikto sa s nami nebavil,“ uviedol.

„Uvedomujeme potrebu šetrenie a že si všetci musíme utiahnuť opasky. No ukázali sme, že ďaleko viac sa dá ušetriť na biznise v zdravotníctve,“ zdôraznil predseda LOZ. Ak by vláda spravila poriadok vo financovaní nemocníc, ušetrila by ročne 53 miliónov eur, čo je dvakrát viac ako ušetrí na platov zdravotníkov, vysvetľoval Visolajský. „Na biznise je možná úspora 308 miliónov eur. Je to naša prvá požiadavka a žiadame to od roku 2011,“ uviedol. „Je tragédia, ako funguje naše zdravotníctvo. Nespokojní sú pacienti, nespokojní sú zdravotníci. Koľko výpovedí a nespokojných oligarchov sme zažili? Nula,“ uviedol. Prezident Pellegrini a minister Šaško podľa nich podpísali niečo iné, ako je realita.

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti a riziko ich privatizácia je pre zdravotníkov červenou čiarou, čo povedali aj ministrovi. „Z nášho memoranda ostalo splnených jeden a pol boda a porušila sa aj požiadavka z roku 2011, teda transformácia,“ povedal Visolajský. „Dnes vieme, že máme okolo 2 400 vypísaných výpovedí lekárov z 32 nemocníc s jedinou požiadavkou – aby vláda riešila situáciu v zdravotníctve. Bez týchto lekárov neexistuje chod nemocníc. Výpovede máme u seba a sme pripravení ich do konca mesiaca podať. Stále má vláda niekoľko dní na to, aby si sadla za stôl a začala riešiť zdravotníctvo,“ uviedol a požiadal premiéra Roberta Fica (Smer), aby si na nich našiel čas, rovnako aj minister zdravotníctva. V roku 2022 podali výpoveď 2 100 lekárov. Väčšiny z lekárov, ktorí teraz podpísali výpovede sa zníženie platov netýka. „Prečo musia lekári dávať výpovede, aby si ministerstvo zdravotníctva robila svoju prácu?“

V januári požadovali, aby sa riešila situácia s mladými lekármi a ich odchodmi do zahraničia. „Nestojí to nič, žiadne peniaze, len prácu ministerstva,“ hovorí Visolajský. „Nič sa neudialo, až po našich výpovediach,“ uviedol predseda LOZ. Kritizuje aj stopnutie výstavby nemocnice Rázsochy. Peter Visolajský z LOZ tvrdí, že finančná skupina Penta zaplatila rezortu zdravotníctva 300-tisíc eur za analýzu, ktorá ukázala nevýhodnosť nemocnice Rázsochy.

Minister Tomáš Drucker podľa neho pred viacerými svedkami, že všetci vo vláde vedia, že Nemocnica v Ružinove nikdy nebude. Visoljský v úvode pripomenul, že lekári už výpovede podali dvakrát. „Zdravotníctvo kolabuje a pociťuje to aj pacient,“ povedal Visolajský s tým, že vláde navrhli osem bodov ako riešenie. „Ak by vláda pristúpila na naše požiadavky, nečelila by žalobe z Európskej únie,“ uviedol a hovoril o ďalších požiadavkách. Kritizoval aj to, že štát sa nevenuje sestrám, ich vzdelaniu a ani analýze, prečo odchádzajú zo Slovenska. „Ministerstvo v tomto hrá mŕtveho chrobáka,“ povedal Visolajský.

Zdôraznil aj to porušovanie bezpečnostných noriem v zdravotníctva, v čoho dôsledku zomierajú pacienti. „Ak by mali riaditelia za dodržiavanie normatívov zodpovednosť, situácia v kardiológii v Trenčíne by sa nestala,“ uviedol. Dodal, že niektoré z bodov sú čiastočne splnené. V marci 2023 dal poslanec Smeru do parlamentu uznesenie, ktorým žiadala urýchlenie plnenia memoranda. „Takže nie je pravda, že memorandum je dohoda medzi nami a pánom Hegerom,“ zdôraznil Visolajský.

Šaško sa prihovoril lekárom vo videu

Šaško sa lekárom prihovoril prostredníctvom videa na sociálnej sieti a zopakoval, že situácia je náročná a treba konsolidovať. „Vláda jednoducho musela pristúpiť k ozdravným opatreniam, ktoré majú vplyv na každý jeden sektor a nevyhli sa, žiaľ, ani zdravotníctvu,“ uviedol. Ich prácu si váži a ľudsky rozumel aj tomu, že trvajú na svojich podmienkach, ktoré vyrokovali s bývalou vládou. „No aj ja sa spolu so súčasnou vládou uchádzam o vaše porozumenie,“ povedal.

Zľava minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) a prezident Peter Pellegrini počas spoločného stretnutia v Prezidentskom paláci v Bratislave 18. októbra 2024

Ponuku, ktorú lekárom dal, považuje za stále vysoko nadštandardnú v porovnaní s inými oblasťami národného hospodárstva. „Predstavuje priemerné zvýšenie vášho platu o 164 eur mesačne a rozdiel v čistom vyjadrení oproti nárastu, ktorý požadujú vaši odborársky zástupcovia, je priemerne 62 eur mesačne v čistom a ja pevne verím, že 62 eur mesačne nie je suma, pre ktorú by mal slovenský pacient čeliť vážnej hrozbe nestability a akýmkoľvek nátlakovým akciám,“ uviedol.

Súčasťou ponuky je aj garancia, že po dvoch rokoch sa rast platov lekárov vráti na úroveň spred konsolidácie. „Nezbavujem sa teda zodpovednosti, hovorím iba o krátkom prechodnom období v časoch tvrdej konsolidácie. Táto garancia bude predstavená v návrhu rozpočtu na rok 2027, ktorý uvidíte už na jeseň 2026, teda ešte počas mandátu súčasnej vlády,“ hovoril vo videu. Vyzval lekárov, aby mysleli na pacientov. „Nezaslúžia si, aby sa stali obeťou akýchkoľvek sporov. Ubezpečujem vás, ako minister zdravotníctva budem vždy stáť za vami a v krátkom období. predstavím systémové kroky, ktorými spoločne nasmerujeme slovenské zdravotníctvo na správnu cestu,“ dodal.

Predseda LOZ v reakcii na ponuku v piatok uviedol, že združenie dlhodobo žiada vládu, aby riešila kolabujúce zdravotníctvo, ktoré je na tom zle aj bez výpovedí. „Je smutné, že vlády konajú len pod tlakom lekárskych výpovedí. Vyjadrujeme ľútosť nad rozhodnutím politikov rozdeliť zdravotníkov a porušiť dohodu medzi lekármi a vládou, ktorú podpísalo LOZ a vláda SR v roku 2022,“ povedal. Dohoda uzavretá za čias minulej vlády podľa neho začala zlú personálnu situáciu v nemocniciach zlepšovať a už to bol podľa neho kompromis.

„Teraz len LOZ opakovane žiadalo o dodržanie Memoranda, za ktoré hlasovalo 138 zo 139 poslancov parlamentu,“ uviedol. Vláda, ministri a prezident by podľa Visolajského mali prichádzať s opatreniami, aby sa s nespokojnosťou ozývali finančné skupiny, nie nespokojní zdravotníci. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek odmieta akýkoľvek zásah do zákona o odmeňovaní zdravotníkov. „Dnešným rozhodnutím vyháňa vládna moc od lôžok pacientov sestry a pôrodné asistentky, pretože tam, kde chýbajú lekári, nie je miesto ani pre sestry,“ skonštatovali sestry.

„Vládna moc ukázala, že si neváži a nemá záujem o prácu sestier a pôrodných asistentiek,“ uviedli s tým, že z „vyhnania sestier“ budú profitovať okolité štáty. „Najsmutnejšie na tom je, že utrpí kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti o slovenského pacienta,“ dodali. Naopak, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (SKZZ) privítala ministrovo rozhodnutie.

Lekárom platy nestúpnu

So zdravotníkmi začal Šaško rokovať hneď od jeho vymenovania do čelá rezortu zdravotníctva. Už od začiatku hovoril o „tvrdých a náročných“ rokovaniach, ktorých výsledok predstavil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu minulý piatok. Od výsledkov rokovaní závisel aj osud konsolidačného balíka. Nakoniec dokázala vláda nájsť 100 miliónov eur navyše. Aj keď sa platy lekárov oproti konsolidačnej dohode zvýšia, na úroveň, ktorú podpísali v memorande, sa nedostanú.

Zhruba 10-percentné navýšenie ostáva len sestrám a záchranárom, lekári budú mať platy na úrovni 6,4 percenta, čo predstavuje nárast priemerne o 163 eur, aj keď pôvodne mali dostať o 252 eur viac. Plat tak budú mať lekári o tri percentá nižší, Šaško vysvetľoval, že stomiliónový balík mu neumožnil ponúknuť rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou aj lekárom.

„Musel som sa ako minister rozhodnúť, akým spôsobom ho rozdelím, a je pre mňa prirodzené, že som uprednostnil väčší nárast pri sestrách a záchranároch,“ povedal s tým, že situácia so stabilizáciou sestier je vážnejšia. Podľa Šaška je súčasťou ponuky aj to, že po dvoch rokoch sa rast platov lekárov vráti na plnú úroveň spred konsolidácie.

Je Šaško pripravený zakročiť?

Premiér Robert Fico (Smer) v diskusnej relácii ta3 zdôraznil, že mu záleží predovšetkým na dobrom ohodnotení zdravotných sestier a stredného personálu a podporil tak ministra Šaška, ktorý povedal, že ich platov sa konsolidácia nedotkne. „Opakujem, dnes je veľmi dôležité ustrážiť si stredný zdravotný personál, predpokladám, že tam bude tá výška zvýšenia platov taká, ako sa predpokladalo. Všade inde sa musia hľadať kompromisy,“ reagoval na kritiku LOZ.

Fico predpokladá, že valorizácia platov stredného zdravotníckeho personálu sa bude pohybovať okolo deväť a pol percenta. „Lex konsolidáciu“ nemôžeme podľa predsedu vlády považovať za niečo normálne a znova pripomenul, v akom stave zanechali verejné financie bývalé vlády. „Bolo potrebné verejné financie upratať, lebo boli v najhoršom stave v Európskej únii,“ povedal s tým, že pri konsolidácii ešte neskončili a hľadajú aj ďalšie zdroje, nielen tie pre ministerstvo zdravotníctva.

Pri konsolidačnom balíku boli tri riziká – zdravotníci, samospráva a ceny energií. „Nespokojný lekár povie, že dá výpoveď. Keď sa budeme takto správať k štátu a pacientom, tak sa nikto nikam nedostane,“ uviedol. Poukázal na to, že lekári dostali aj vzdelanie zadarmo a ich platy sú podstatne vyššie ako priemerné platy v národnom hospodárstve. Fico ďalej povedal, že našli balík peňazí pre zdravotníctvo, ale zároveň očakáva, že minister zdravotníctva príde s opatreniami zvyšujúcimi efektivitu v rezorte.

„Ten balík peňazí našiel Laco Kamenický, on a jeho tím si na sto percent splnili úlohu, konsolidovali, urobili poriadok vo verejných financiách a sú pripravení v rámci možností reagovať na riziká,“ uviedol. Podľa premiéra je teraz čas na ministrovi Šaškovi, aby prišiel s ďalšími riešeniami. „Je minister pripravený pristúpiť k centrálnemu nákupu, zaviesť terminály v súkromných ambulanciách alebo ako sa postavíme k lekárom, ktorí majú štyri až päť úväzkov?“ pýtal sa.

Minister by chcel zmeny čo najskôr pretaviť do zákona. Vláda by sa tým podľa jeho slov mohla zaoberať už na budúci týždeň. Vyzval preto zdravotníkov, aby ku kompromisu pristúpili. „Na ďalšie rokovania nemáme veľa času, lebo vláda je pripravená zaoberať sa príslušnou legislatívou možno už na budúci týždeň,“ vyhlásil Šaško. Zároveň vyjadril obavu, že ak k dohode nepríde, mohol by o vyrokované financie prísť. „Ak by mali napriek masívnemu stomiliónovému navýšeniu tieto protesty či výpovede pokračovať, legitímne sa obávam, aby zdroje neboli presmerované niekam inam,“ povedal Šaško. Podľa opozície minister lekárov vydiera a kvôli konsolidačnému balíku zvažujú podanie na Ústavný súd SR.