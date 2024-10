Klub SNS sa rozpadol: Huliak s Ľuptákom a Ševčíkom opúšťajú Danka. Ficovu vládu budeme podporovať

Huliak sa ako predseda Národnej koalície spolu s dvoma poslancami rozhodol dištancovať od SNS začiatkom októbra. Klub SNS tak príde o troch poslancov.

„My, členovia Národnej koalície v klube SNS, ideme okamžite do podateľne. Máme tu žiadosť, kde deklarujeme, že odchádzame z poslaneckého klubu SNS a stávame sa nezávislými poslancami v parlamente. V plnej miere však podporujeme vládu Roberta Fica a budeme hlasovať v rámci koaličnej zmluvy a dodržiavať vládny program,“ povedal na tlačovej konferencii Huliak.

Predseda Národnej koalície uviedol, že Danko si stále ide svoje a nechce pristúpiť na voľbu šéfa NR SR, aj keď post podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu. Dištancovať sa chce aj od „diletantského“ prístupu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS). „Sám sa mediálne vyjadril, že nás v klube nepotrebujú,“ uviedol Huliak.

Dankovi sa rozpadol klub

Z desiatich tak Andrejovi Dankovi ostanú siedmi. Na založenie klubu je potrebných osem poslancov. Zánik klubu automaticky neznamená problém pre vládnu koalíciu. Na to, aby išlo o vládnu menšinu, by musela SNS z koalície vystúpiť. Koalícia sa bude teraz opierať o tesnú, ale minimálnu potrebnú väčšinu – teda 76 poslancov. Koalícia aj menšinová vláda je len politickou kategóriou, kým existenciu poslaneckého klubu formálne a právne upravuje zákon o rokovacom poriadku NR SR.

„Ak by napr. z klubu Hlasu odišli piati poslanci a pridali by sa k opozícii, klub Hlasu bude existovať, ale vláda by bola menšinová. Ak by nejakí poslanci odišli z klubu koaličnej strany, ale ostanú podporovať koalíciu, vláda nebude menšinová,“ vysvetlil pre Pravdu pred časom poslanec za SaS Ondrej Dostál.

Poslanec Ľupták o možných dopadoch na koalíciu v prípade zániku poslaneckého klubu SNS povedal, že predseda národniarov Danko sa vyjadril, že on ich nebude odvolávať alebo vyhadzovať z klubu. „Pripomenul nám však, že má aj nejaké iné riešenia, aby mu klub nezanikol. Tie však nekonkretizoval,“ do­dal.

Šimečka: Ak nemáte záujem riešiť problémy, choďte od toho

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka reagoval, že v koalícii sú namiesto stability a pokoja chaos a hádky. „Zlepenec sa rozpadá, Fico sa prizerá a rieši už len svoju osobnú pomstu. Výsledkom je, že pandémiu skúma konšpirátor a minister vnútra naraz, parlament nemá vedenie a nebude mať ani do Vianoc. Lekári hrozia výpoveďami. Na ľudí sa valí drahota a premiér sa zaujíma len o to, ako na opozíciu hodiť atentát. Páni, ak nemáte záujem riešiť problémy ľudí a riešite len seba, choďte od toho a vyhláste predčasné voľby. My sme pripravení,“ dodal.

Nezaradená poslankyňa Martina Holečková pripomína, že po dnešku sú vo vláde už štyri strany spolu s Národnou koalíciou. „Táto strana má vo svojom programe vystúpenie z EÚ a NATO, čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády aj s medzinárodnými zmluvami, ktoré má Slovensko uzavreté, pričom strana Hlas pred voľbami sľubovala, že s takouto stranou nikdy vo vláde nebude,“ uviedla. Predstaviteľov Hlasu sa pýta, či dodržia svoje slovo a odmietnu spoluprácu s Huliakom a ďalšími poslancami Národnej koalície. „Považujem za veľmi nebezpečné, ak sa vládna koalícia bude opierať o hlasy poslancov z tejto strany, ktorá úplne otvorene bojuje proti členstvu Slovenska v EÚ a NATO,“ dodala.

Národná koalícia sa stane de facto štvrtou koaličnou stranou

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera je to pre koalíciu jeden „jeden logistický problém navyše“. „De facto sa Národná koalícia stane štvrtou koaličnou silou. Pravdepodobne budú požadovať účasť na koaličnej rade a ďalšie záležitosti (programové, personálne),“ komentoval pre Pravdu politológ.

Klub SNS bol podľa Cirnera od začiatku výbušný a bolo to každému jasné. „Preto mnohí šli do exekutívy (Šimkovičová, Kuffovci…) alebo dostali iné „hračky“ (Kotlár ako splnomocnenec pre pandémiu). Niečo sa musí udiať, aby koalícia vyzerala aspoň naoko súdržnejšie. Fico je predsedom najväčšej vládnej politickej strany, mal by koalíciu manažovať, dôležité je, či budú prechádzať zákony a či bude funkčný parlament, a to zatiaľ je,“ hovorí Cirner.

Nemyslí si, že by nejakí koaliční poslanci Smeru prešli k SNS. „Nemyslím si, že dôjde k takému krkolomnému konaniu, aby ostal zachovaný klub SNS, skôr by do klubu Smeru mohli vstúpiť zostávajúci poslanci za SNS,“ uviedol. Chod koalície ako takej zatiaľ podľa neho ohrozený nie je. „Menia sa politické tričká a kluby, ale nikto neopúšťa koalíciu. Koaličný koláč sa však bude musieť deliť na viac častí,“ uviedol.

Huliak nie je celý svet

Danko deň po ozname troch poslancov nevidel dôvod, aby spor v SNS riešil, lebo Huliak podľa neho „nie je celý svet“. Na koaličných radách ho nahradila ministerka kultúry Martina Šimkovičová. „Čo som chcel som povedal, už to nie je dôvod riešiť,“ reagoval Danko. Medzi Huliakom a Dankom to začalo vrieť v utorok potom, čo zasadlo predsedníctvo Národnej koalície, ktorej je Huliak predsedom. Traja poslanci žiadali zmenu názvu klubu.

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a z niekdajších blízkych spolupracovníkov sa stali nepriatelia. Danka požiadavky členov jeho klubu šokovali. Hovoril o „zrade“ či „malej nevere“. Huliak sa necítil byť zradcom. Huliak sa sťažoval, že sa mu vyhrážajú a vyhadzujú jeho nominantov z envirorezortu. „Bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorých sme odporučili, končia. Bolo mi dokonca sa vyhrážané, nebudem to tu komunikovať,“ povedal. „Myslím si, že je to pomsta,“ povedal Huliak s tým, že je to cez čiaru, ale situáciu nechce viac komentovať. „Pre mňa je tá téma uzavretá a nebudem na také dezinformácie reagovať,“ odpovedal Danko.

Líder SNS po schválení konsolidačného balíka na tlačovke lídrov koalície uviedol, že pnutie medzi koaličnými partnermi neznamená vždy konflikty. Pripustil, že v koalícii „to iskrí“, no nakoniec sa dokázali na koaličných opatreniach dohodnúť. „So zaťatými zubami som súhlasil s niektorými úpravami,“ povedal na tlačovke. Fico vyzdvihol, že za balík hlasovalo všetkých 79 poslancov.

Danko vždy garantoval jednotu klubu SNS, no odchod troch poslancov z klubu SNS jednotu nenaznačuje. Líder SNS pritom ukazoval prstom na stranu Hlas, ktorej traja poslanci nehlasovali za odvolanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku. Odborníci už od začiatku varovali práve pred možnou nestabilitou SNS a že práve Dankov nesúrodý klub bude najväčšou slabinou koalície.