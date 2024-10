ZMOS: Hromadné výpovede lekárov by znamenali totálny kolaps

Avizované možné hromadné výpovede lekárov v nemocniciach by znamenali totálny kolaps a nebola by zabezpečená zdravotná starostlivosť pre občanov Slovenska. Uviedol to pre TASR predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik v reakcii na avizované možné hromadné výpovede lekárov.

Hromadné výpovede avizuje takmer 2 400 a nadčasy odmieta vyše 3 000 lekárov Video

„Všeobecne na Slovensku platí, že ak nejde o zdravie, o život, tak nejde o nič a v tomto duchu majú lekári navrch, aj celé zdravotníctvo. Ak si povedia niečo, čo chcú dosiahnuť, zväčša to i dosiahnu. Lekári sa pravdepodobne dožadujú toho, čo im bolo prisľúbené,“ skonštatoval Božik.

Čítajte viac Hrozí kolaps zdravotníctva: Hromadné výpovede avizuje takmer 2 400 a nadčasy odmieta vyše 3 000 lekárov

Zdravotníctvo je podľa neho vo veľmi zlej situácii nielen na Slovensku, ale i v celej Európe, nie sú lekári, pričom zdravotná starostlivosť totálne upadla za posledných desať, respektíve päť rokov. „Ten úpadok bude pokračovať bez ohľadu na to, či sa lekári v nemocniciach dohodnú alebo nedohodnú, a to aj preto, lebo sa vzďaľuje zdravotná dostupnosť a hovoriť o kvalite zdravotníctva na Slovensku je – či chceme alebo nechceme – momentálne veľmi relatívny pojem,“ ozrejmil.

Božik zároveň vyhlásil, že je potrebná generálna dohoda na tom, čo bude pre štát priorita. „Lebo my chceme všetko. Chceme aj zdravotníctvo, aj školstvo, cesty, mosty, diaľnice, armádu, políciu a evidentne výkonnosť tohto štátu na to nemá, a to nehovorím o tom, čo chce samospráva, ktorá je pilierom fungovania tohto štátu,“ tvrdí. Šéf ZMOS-u zároveň podotkol, že na to, aby sa zoznámil bližšie s požiadavkami lekárskych odborárov, sa potrebuje stretnúť s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským.

Minister Šaško našiel 100 miliónov eur pre zdravotníkov, väčší ústupok už možný nie je Video

LOZ na svojom brífingu v utorok avizovalo, že lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra. Výpovede má aktuálne pripravených 2462 lekárov. Pre LOZ je kľúčové, aby bol na Slovensku systém, ktorý zabezpečí zdravotníkov v nemocniciach. Lekárski odborári zároveň trvajú na dodržiavaní ôsmich bodov memoranda, ktoré v roku 2022 podpísali s vládou SR. Vládu upozornili, že je stále čas na to, aby sa veci vyriešili za rokovacím stolom.

V nemocniciach na strednom Slovensku výpovede lekárov neevidujú

V nemocniciach vo Zvolene a v Žiari nad Hronom v súčasnosti neevidujú podávanie výpovedí v súvislosti s reakciou na konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj platov zdravotníkov. TASR to v utorok popoludní potvrdila Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú tieto nemocnice na strednom Slovensku patria.

Pacientov a širokú verejnosť preto ubezpečuje, že personálna situácia v uvedených zdravotníckych zariadeniach nijako neobmedzuje ich plynulý chod.

Riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová uviedla, že v tomto zdravotníckom zariadení nedal výpoveď nikto. Ani sestry, ani lekári. „Toto isté sme zasielali aj na ministerstvo zdravotníctva, odkiaľ sme dostali takúto otázku. Samozrejme, to môže ohroziť chod nemocnice, prípadne by sa museli zlučovať oddelenia,“ podotkla.

Vedenie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici zatiaľ neeviduje hromadné výpovede v rámci akejkoľvek zdravotníckej kategórie. Pre TASR to v utorok konštatovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje v súvislosti s reakciou na konsolidačné opatrenia, ktoré sa majú dotknúť aj platov zdravotníkov.

„Výpovede zdravotníkov v Rooseveltovej nemocnici by ovplyvnili plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila Maťašeje.

Žilinská FNsP aktuálne neeviduje výpovede lekárov a sestier

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina neeviduje žiadne výpovede lekárov a sestier v súvislosti s reakciou na konsolidačné opatrenia dotýkajúce sa platov zdravotníkov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.

Vedenie nemocnice v Brezne verí, že požiadavky lekárov a sestier budú uspokojené

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., neeviduje k utorku ani jednu výpoveď lekárov alebo sestier v súvislosti s reakciou na konsolidačné opatrenia, ktoré sa majú dotknúť aj platov zdravotníkov. Pre TASR to uviedol zástupca riaditeľa nemocnice Karol Vojtko.

Podobne ako ostatné slovenské nemocnice aj brezniansku trápi personálny podstav lekárov a sestier. „Náš súčasný lekársky, ale i sesterský kolektív si uvedomuje, že ich vypadnutie z pracovnej činnosti by spôsobil nemocnici vážne prevádzkové problémy jej jednotlivých pracovísk, a tak aj obmedzenie dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov nemocničnej spádovej oblasti. To, samozrejme, nie je cieľom našich lekárov a sestier. Ich cieľom, ako aj naším je, aby mzdy, pracovné podmienky i pracovné prostredie zdravotníkov v nemocniciach bolo na adekvátnej úrovni, ktorá zabezpečí dostatok zdravotníckych pracovníkov a konkurencieschop­nosť nášho zdravotníctva s okolitými krajinami EÚ,“ konštatoval Vojtko.

Podľa neho v prípade hromadných výpovedí lekárov či sestier by v najhoršom prípade došlo k pozastaveniu činnosti jednotlivých ambulancií a oddelení, v tom lepšom k dočasnému obmedzeniu ich činností. „Veríme však, že k danej situácii nedôjde a požiadavky lekárov a sestier budú uspokojené, k čomu im vyjadrujeme našu podporu,“ zdôraznil Vojtko.