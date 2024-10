Gašpar tvrdí, že SIS žiadny pokyn na vypracovanie správy o atentáte na Fica nedostala

Šutaj Eštok o správe o atentáte: Šéf SIS dostal zadanie od prijímateľa správ, teda od premiéra Fica Video

„V tejto chvíli máme informáciu takú, že existujú spravodajské informácie vo vzťahu k atentátu na Roberta Fica, ktoré slúžia ako podpora pre vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol po rokovaní Šuca.

Kolíková, ktorá zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru iniciovala, si myslí, že skutočnosť, na čom SIS v súvislosti s atentátom pracuje, ukáže až budúcnosť. Zopakovala, že svoje podozrenia má stále. Gašparovmu vysvetleniu nedôveruje ani poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Pochybnosti vo mne zbudil minister vnútra a tie pochybnosti vo mne už asi navždy zostanú,“ uviedol.

Riaditeľ SIS Gašpar potvrdil, že výbor zobral na vedomie informácie, ktoré poslancom ponúkol. Dodal, že SIS nedostala pokyn na vypracovanie správy o atentáte, no informácie, ktoré o atentáte má, sprístupňuje prijímateľom zo zákona. V prípade informácií relevantných pre vyšetrovanie ich dáva k dispozícii aj polícii.

Fico o správe o atentáte: Nič som si neobjednal, je to celé výmysel Video

František Majerský (KDH) zdôraznil, že spoločnosť potrebuje vedieť, čo presne sa 15. mája v Handlovej stalo. Generálna prokuratúra a polícia by podľa neho mali predstúpiť pred verejnosť a oznámiť, kto je za atentát zodpovedný a ako presne sa stal.

Poslanci Progresívneho Slovenska (PS) považujú za dôležité, aby politici koalície nevzbudzovali v občanoch pochybnosti vyjadreniami o činnosti SIS. „Úlohou opozície je byť podozrievavý, čiže to nie je teraz tak, že my odtiaľto odídeme a budeme tomu veriť. Myslím si, že kontrolný výbor je na to, aby kontroloval,“ dodal poslanec NR SR Martin Dubéci (PS). Na výbore podľa neho diskutovali aj o tom, že opoziční poslanci si žiadnu správu nevyžiadali, ako to pred časom vyhlásil premiér Fico.

O objednávke správy SIS hovoril minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Neskôr vysvetlil, že svojimi vyjadreniami mal na mysli iba premiérove vyžiadanie správy o ďalších hrozbách na jeho osobu. Fico odmietol, že by si akúkoľvek správu vyžiadal a obvinil z toho opozičných poslancov. Opozícia sa obáva zneužitia údajnej správy proti nej.