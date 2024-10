Červená čiara pre lekárov alebo šanca na lepšie zdravotníctvo? Podľa analytikov zmena nemocníc na akciovky prispeje k zlepšeniu

Lekárski odborári zásadne nesúhlasia s transformáciou časti nemocníc na akciové spoločnosti, ktorá sa spomína pri konsolidácii verejných financií. Obávajú sa, že to pôjde na úkor služieb pre pacientov. Analytici však tvrdia, že takáto zmena môže priniesť väčší poriadok do riadenia a zlepšenie služieb pre pacientov. Zároveň upozorňujú, že budú potrebné aj ďalšie opatrenia vrátane finančnej injekcie na oddlženie nemocníc.

Transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti navrhoval ešte minister zdravotníctva Rudolf Zajac počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Uskutočnila sa len v niektorých ústavoch a jednej štátnej nemocnici v Poprade. V súčasnosti sa opäť spomína v spojitosti s konsolidačným balíkom. Ten už bol podpísaný hlavou štátu a v súčasnom znení neobsahuje ani spomienku o transformácií nemocníc.

Lekárski odborári, ktorí konsolidačné opatrenia v zdravotníctve kritizujú aj pre šetrenie na platovom automate, však označujú takúto zmenu zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti za červenú čiaru. “Transformácia posledných štátnych nemocníc na obchodné spoločnosti je pre nás neakceptovateľná,” uviedlo Lekárske odborové združenie (LOZ) vo svojom vyhlásení. “Iróniou je, že samotní vládni poslanci vrátane premiéra Roberta Fica sa voči tomu v minulosti jasne ohradili a LOZ v Memorande 2011 zaviazalo Vládu SR tieto transformácie nemocníc zastaviť,” pripomínajú lekári.

Prioritou zisk, nie pacient

Lekárske odborové združenie tvrdí, že po zmene právnej formy sa nemocnice stanú obchodnými spoločnosťami zameranými na zisk, nie na potreby pacienta. “Rozmenené na drobné to znamená, že operácie, diagnostické a liečebné procesy, ktoré boli doteraz považované za štandard budú v záujme zachovania ziskovosti spoplatnené a teda nedostupné najmä pre pacientov z nižších sociálnych vrstiev,” uvádza LOZ na svojom webe.

“Transformáciu nemocníc vnímame ako zbavovanie sa zodpovednosti ministerstva zdravotníctva za zdravotnú starostlivosť, a teda za zdravie občanov,” uvádzajú odborári. Žiadajú, aby ministerstvo zdravotníctva v prvom rade zmenilo systém – zastavilo plytvanie v nemocniciach a zreálnilo platby za úkony.

Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar obavy lekárskych odborárov v tejto záležitosti nezdieľa. “Transformácia veľkých štátnych nemocníc na akciové spoločnosti by v sebe niesla potenciál systémovej zmeny, ktorá by mohla priniesť väčší poriadok, transparentnosť a zodpovednosť pri riadení a hospodárení a následne aj zlepšené služby a vyššiu spokojnosť pacientov, ale aj lepšie a predvídateľnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov nemocníc,” uviedol pre Pravdu.

“Samozrejme, aj ministerstvo zdravotníctva, resp. štát ako jediný akcionár by vedel flexibilnejšie a účelnejšie riadiť svoju sieť, porovnávať jednotlivé nemocnice na základe relevantných a auditovaných dát a vyžadovať na ich základe dosahovanie stanovených cieľov,” dodal Zachar.

Podľa analytika Martina Vlachynského z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) takáto zmena donúti vládu hospodárenie svojich nemocníc strážiť oveľa prísnejšie. “Okrem väčšej transparentnosti vo výkazníctve na takéto spoločnosti dozerá aj zákon. V praxi to znamená, že transformované nemocnice sa nebudú môcť ľubovoľne zadlžovať ako dnes a pre vlády nebudú stačiť nesystémové riešenia v podobe neustáleho oddlžovania,” uviedol.

Prinesie transformácia oddlženie?

Národný kontrolný úrad (NKÚ) po kontrole hospodárenia štátnych nemocníc skonštatoval, že zmena ja nutná. “Ku koncu roka 2023 bol stav záväzkov 13 najväčších nemocníc cez miliardu eur,” uviedol NKÚ vo svojej správe. Dôvodom bol prudký nárast platov zdravotníkov i narastajúce výdavky na lieky, údržbu medicínskej techniky a energie. Štát dlhy nemocníc opakovane uhrádzal zo štátneho rozpočtu; od roku 2003 na to minul vyše 2,2 miliardy eur. Situácia sa však nezmenila.

Ako jediná úspešná sa ukázala štátna nemocnica v Poprade, ktorá pred rokmi zmenila právnu formu a stala sa akciovou spoločnosťou. Dokázala nielen nebyť stratová, ale aj pravidelne generovať zisk. Vlachynský v tejto spojitosti pre Pravdu uviedol, že je to dané historicky lepšími zmluvami so zdravotnými poisťovňami.

LOZ však takýto zisk spochybnilo. “Ak sú v súčasnosti nemocnice, ktoré sú akciovými spoločnosťami ziskové, je to len preto, lebo nerentabilné operácie a lekárske úkony posielajú do štátnych nemocníc,” uvádza zväz na svojom webe. “Čo však budú robiť pacienti, ak ich nebudú chcieť liečiť ani tam?” pýtaju sa odborári.

Pacienti rozdiel nepocítia

Prípadné obmedzovanie starostlivosti je podľa Vlachynského otázkou dostupnosti zdrojov, nie právnej formy nemocníc. Pripomenul, že na Slovensku je už viacero štátnych nemocníc, ktoré fungujú ako akciové spoločnosti. “Nemyslím si, že 99,9 percenta pacientov, ktorí tieto nemocnice navštívia, vôbec tušia, či ležia ,v akciovke' alebo v ,príspevkovke',” uviedol.

Zachar súhlasí, že zmena právnej formy na akciové spoločnosti by sama o sebe v prípade nemocníc nepomohla. “Musí ísť ruka v ruke so zavádzaním ďalších tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení. Ak totiž príde k vytváraniu strát a dlhov, vtedy musia prísť na rad negatívne konzekvencie, odstupňované od ministra zdravotníctva, napríklad vypočutie pred zdravotníckym parlamentným výborom, povinné odvolávanie vrcholového manažmentu nemocnice v NR SR,” povedal. Tieto konzekvencie by následne šli cez primárov, až po radových zamestnancov – v ich prípade vo forme pomalšieho zvyšovanie platov, obmedzenia kolektívnych zmlúv až po zmrazenie či dokonca zníženie platov, myslí si Zachar.

“Z hľadiska konsolidácie verejných financií by transformácia štátnych nemocníc mohla priniesť efektívnejšie využívanie zdrojov v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte,” povedal Zachar. Krátkodobo by si však vyžiadala, snáď len jednorazovú, avšak takmer až miliardovú finančnú injekciu na oddlženie týchto nemocníc. To môže podľa analytika INEKO predstavovať zásadný problém v čase napätých verejných financií.

“Takže v kontexte bojovného nesúhlasu lekárskych odborárov, a teda narastajúcich politických nákladov v spojitosti s antireformnou DNA tejto vládnej garnitúry, nepredpokladám, že k transformácii v tomto volebnom období príde,” dodal.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) po stredajšom (23. októbra) rokovaní vlády vyhlásil, že transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti v najbližšom období určite nie je na stole. Dodal, že v prípade, ak by sa táto otázka otvorila, bola by predmetom diskusie s odborníkmi aj lekárskymi odborármi.

„Podmienkou akejkoľvek diskusie je dôsledný audit, majetkový audit, audit finančných tokov, analýza dlhu vrátane aj zamestnaneckých pomerov v nemocniciach,“ uviedol. Cieľom diskusie podľa jeho slov je nájsť spoločne spôsob, ako zabezpečiť, aby štátne nemocnice boli riadené čo najefektívnejšie.