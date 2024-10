Šimkovičová sa rozhodla zmeniť slovenskú hymnu. Na nahrávanie dohliada ministerka osobne spolu s Machalom

Šimkovičová: Nepôjdem na ich šibenicu. So štrajkujúcou kultúrnou obcou sa nestretne Video

Ministerka kultúry minulý týždeň v internetovom rádiu Infovojna poslucháčom oznámila, že z vysielania bude musieť odísť o niečo skôr. Namierené mala do Slovenskej filharmónie.

„Chystáme tam veľké prekvapenie,“ oznámila tajnostkársky a viac už neprezradila. Portálu aktuality.sk sa podarilo zistiť, o čo ide.

Ministerstvo kultúry pod Šimkovičovej vedením sa rozhodlo nahrať novú verziu slovenskej hymny. Rezort kultúry si preto najal jedného z najznámejších slovenských dirigentov a skladateľov Oskara Rózsu, aby na novej hymne pracoval.

„Ministerstvo nechce zmeniť hymnu ako takú. Podľa zákona o štátnych symboloch sú ňou aj naďalej prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska. Úprava hymny by sa mala týkať hudobnej zložky,“ uvádza portál.

Viacero zdrojov potvrdilo, že na hymne vo filharmónii pracovali. Na nahrávanie osobne dohliadala ministerka, po ktorej boku stál tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.

Skladateľ Oskar Rózsa potvrdil, že na hymne pracuje, detaily ale neprezradil. „Na umeleckom diele pracujem od roku 2011. Ja som ministerstvo kultúry oslovil už v roku 2011, ale vzhľadom k tomu, že je to malý darček pre Slovenskú republiku odo mňa, tak by som to nerád znehodnotil skôr, než si bude možné vypočuť výsledok. Rád sa vyjadrujem k veciam, až keď sú hotové,“ povedal Aktualitám.

Má ísť o veľký a pravdepodobne drahý projekt, na ktorom pracovali orchester, filharmonický zbor a dva detské súbory – Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Bratislavský chlapčenský zbor.

Prečo sa rozhodli nahrať novú verziu hymny, koľko to bude stáť a ako vybrali Rózsu, sa Aktuality nedozvedeli. Ministerstvo na otázky neodpovedalo. V centrálnom registri nenašli žiadne zmluvy súvisiace s prácou na nahrávaní hymny.

„Nevidím žiadny dôvod na zmenu štátnej hymny,“ povedal pre denník n minister školstva Tomáš Drucker.