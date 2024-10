ŽSR: Príčinou zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch bola najmä chyba výpravcu

Pri nehode sedem ľudí zomrelo, päť osôb utrpelo ťažké zranenia. Pri nehode vznikla predbežná škoda vo výške viac ako 2,6 milióna eur.

Podľa výsledkov interného vyšetrovania nehody výpravca neoprávnene povolil jazdu vlaku cez priecestie, na ktorom nebola po opravných prácach na trakčnom vedení opätovne aktivovaná závislosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) od počítača osí registrujúceho jazdu vlaku po príslušnej traťovej koľaji. Napriek tomu, že v príslušnej dopravnej dokumentácii bolo uvedené, že závislosť PZZ od jazdy koľajových vozidiel po jednej traťovej koľaji bola vypnutá, výpravca zabudol požiadať o jej opätovné zapnutie.

Tragická zrážka rýchlika a autobusu pri Nových Zámkoch Video

Nehoda sa stala na aktívnom priecestí s vypnutým priecestným zabezpečovacím zariadením. Zrazil sa pri nej medzinárodný vlak EC 279 ZSSK s linkovým autobusom dopravcu Arriva Nové Zámky.

Vyšetrovanie vykonali ŽSR ako manažér infraštruktúry v spolupráci s dopravcom vlaku, Železničnou spoločnosťou Slovensko, v zmysle ustanovení zákona o dráhach. Podrobné vyšetrovanie zahŕňalo vykonanie desiatok zápisov so zúčastnenými zamestnancami, merania a preskúšania rôznych druhov zabezpečovacích zariadení, vykonanie množstva komisionálnych prehliadok alebo kontrolu hodín zvukových záznamov.

Deň po tragédii pri Nových Zámkoch. Pozrite si, ako vyzerá železničné priecestie (Archívne video) Video

Vyšetrovanie, ktoré vykonali inšpektori bezpečnosti železničnej dopravy, sa zameralo na všetky aspekty vzniku udalosti. Preverili sa operácie vykonávané počas mimoriadnych poveternostných podmienok zo dňa 26. júna 2024, ktoré viedli k výpadkom napájania trakčného vedenia. Bolo zistené, že v tento deň došlo k viacerým výpadkom, či už v ŽST Nové Zámky, alebo v priľahlých traťových úsekoch, čo si vyžiadalo výjazdy zamestnancov elektrotechniky a energetiky na odstránenie zistených porúch a poškodení zariadení železničnej infraštruktúry.

V dôsledku potreby opravy previsnutého trakčného vedenia v úseku Nové Zámky – Dvory nad Žitavou, ktoré priamo ohrozovalo premávku cestných vozidiel na dvoch železničných priecestiach v danom medzistaničnom úseku, bola na týchto priecestiach v nočnej zmene z 26. na 27. júna zavedená po jednej traťovej koľaji tzv. výluka, čiže bola vypnutá závislosť PZZ od jazdy koľajových vozidiel, aby sa predišlo ich trvalému uzatvoreniu, a tým ochromeniu cestnej premávky.

Všetky tieto skutočnosti boli riadne zdokumentované v dopravnej dokumentácii a jazda pracovných strojov po tejto koľaji bola zabezpečovaná dopravnými opatreniami, jazdou na písomné rozkazy alebo ručným spúšťaním výstrahy.

Pri zisťovaní príčin nehody sa potvrdilo, že ďalší zamestnanci sa dopustili určitých pochybení pri zabezpečovaní uvedeného vypnutia závislosti PZZ a pri organizovaní následných činností pri vykonávaní opravných prác na trakčnom vedení, avšak nepreukázalo sa, že by tieto nedostatky priamo prispeli k vzniku nehody. Celkový obraz poukazuje na to, že náročné klimatické podmienky viedli k zložitým situáciám, ktoré ovplyvnili prevádzku, celá zodpovednosť bola prenesená na ľudský faktor. Pri bežnej prevádzke by správny postup dopravného zamestnanca kontrolovalo zabezpečovacie zariadenie a neumožnilo by vznik udalosti, ktorej vyvrcholením bola táto tragická nehoda.

Dispozičný výpravca ŽST Nové Zámky naďalej ostáva zamestnancom ŽSR, avšak bude podrobený mimoriadnemu preskúšaniu, lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu v zmysle ustanovení zákona o dráhach a ostatných právnych a interných predpisov. Na základe výsledkov bude určené jeho ďalšie zaradenie na pracovisku. Po ukončení vyšetrovania nehody orgánmi činnými v trestnom konaní bude pravdepodobne súdom rozhodnuté o ďalšom postupe.