Minister Šaško dal preveriť situáciu týkajúcu sa odberov pupočníkovej krvi

Minister potvrdil, že dozor v tejto oblasti nebol vykonaný veľmi dlho. „Túto problematiku vnímam a včera som pozval pani poslankyňu Marcinkovú na odborné rokovanie na rezort, ktoré viedol môj štátny tajomník, z ktorého mám pripravený nejaký úvodný súbor informácií. V nadväznosti na to som hneď dnes zadal pokyn na vykonanie dôsledného dozoru. (…) V zmysle záverov tohto dozoru prijmem veľmi konkrétne, aj personálne kroky,“ uviedol Šaško.

Marcinková tvrdí, že lekári pri pôrodoch presviedčajú rodičky na odber pupočníkovej krvi ich dieťaťa s tým, že krv má mať veľký potenciál na záchranu ich dieťaťa v budúcnosti. Za odber majú dostávať províziu od súkromnej spoločnosti Cord Blood Center, ktorá zabezpečuje skladovanie pupočníkovej krvi. Odbery aj skladovanie krvi sú spoplatnené.

Poslankyňa zároveň vysvetlila, že okrem odberu krvi na vlastné využitie existuje aj súrodenecký a darcovský odber, keď sa matka rozhodne pupočníkovú krv bezplatne darovať do „darcovskej“ banky. Odbery zabezpečuje Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, ktorý je súčasťou skupiny Cord Blood Center Group. S krvou podľa nej spoločnosť obchoduje v zahraničí.

Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť (SHaTS) víta otvorenie diskusie o téme pupočníkovej krvi.

„SHaTS opakovane poukazovala na potrebu preskúmania odborného, etického aj právneho rozmeru odberu, uskladnenia a použitia pupočníkovej krvi na autológne účely (na vlastné využitie, poznámka redakcie) v privátnych podmienkach. Upozorňovali sme na širokú problematiku komerčného uskladnenia vrátane informovaného súhlasu, propagácie informácií, finančných aspektov, konfliktu záujmov, vlastníckych práv. Pripomínali sme absenciu legislatívnych podmienok na vytvorenie verejného registra pupočníkovej krvi na alogénne použitie,“ poznamenala.

Dôkazy v prospech uskladnenia a klinického použitia autológnej pupočníkovej krvi, teda prípadov, keď je darcom aj príjemcom ten istý človek, nie sú podľa SHaTS vedecky dostatočne podložené. „Služby súkromných bánk na uskladnenie pupočníkovej krvi na autológne (privátne) použitie spochybnila bioetická európska komisia, zriadená pri Európskom parlamente. Tá vo svojom vyhlásení neodporúča privátne uskladnenie pupočníkovej krvi,“ ozrejmila spoločnosť. Podobné stanovisko zaujala aj Česká hematologická spoločnosť, s ktorou sa plne stotožňuje aj SHaTS.

Riaditeľ registra Zohdy Hamid sa voči „negatívnej kampani“ ohradil. Hovorí o cielenej snahe o diskreditáciu. „Princíp fungovania verejných registrov je všade na svete identický a je plne transparentný – ak akékoľvek zdravotnícke zariadenie požiada pre kompatibilného pacienta o jednotku pupočníkovej krvi z registra, jej vydanie je riadne zdokumentované a celý proces prebieha v súlade s platnými slovenskými a európskymi predpismi,“ deklaroval.

Cena za vydanie jednotky je 2000 eur a pokrýva podľa Hamida náklady na odber, spracovanie, vyšetrenia, dlhodobé skladovanie v štandardizovaných podmienkach a transport. „Celkové náklady na liečbu pacienta sú, samozrejme, vyššie a závisia od diagnózy pacienta a tomu zodpovedajúcemu zloženiu tímu špecialistov, dĺžky liečby, konkrétneho centra,“ dodal.

Ozrejmil tiež, že pupočníková krv sa neodoberá pri viac ako 90 percentách pôrodov a likviduje sa spolu s placentou ako biologický odpad.

„Na Slovensku sa každý mesiac narodí približne 4500 detí. Prostredníctvom pôrodníc oslovuje register mesačne približne 60 rodičiek s prosbou o darovanie pupočníkovej krvi,“ ozrejmil. Hlavným cieľom je podľa jeho slov rozšíriť register darcov vzhľadom na to, že klinické štúdie preukázali terapeutický účinok pupočníkovej krvi pri poškodení mozgu u detí.

Zároveň deklaroval, že by bol plne súčinný, ak by sa niektorá slovenská štátna organizácia rozhodla ísť cestou vybudovania štátneho registra. „Sme pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť vrátane poradenstva pri začlenení do medzinárodných registrov a pri vytváraní adekvátnej infraštruktúry,“ do­dal.