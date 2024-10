Fico mení históriu, prevzal moc nad SNS: Muňko sedí na dvoch stoličkách. Bude Huliak štvrtým členom koalície?

Danko už od začiatku garantoval stabilný a jednotný klub. Smer však po roku priznal, že riziko tu bolo vždy a teraz pociťujú následky.

Huliak zavelil odchod, Fico poslal Muňka

Po včerajšom oznámení Huliaka a jeho dvoch poslancov – Pavla Ľuptáka a Ivana Ševčíka – sa mal klub SNS rozpadnúť. Premiér a šéf Smeru Robert Fico sa však znova podujal Danka zachrániť a obetoval jedného zo svojich 42 poslancov. Do klubu SNS vstupuje Ficov verný spolupracovník, jeden zo zakladateľov Smeru, ktorý svojmu šéfovi zohnal aj aktuálne bývanie v luxusnej rezidencii – 80-ročný Dušan Muňko.

Pokiaľ by sa tak nestalo, Dankov klub by mal sedem poslancov a rozpadol by sa. V hodine dvanástej sa však v Smere dohodli na Muňkovom „hosťovaní“, pričom huliakovci z neho mali formálne vystúpiť až v stredu ráno a klub sa tak nerozpadol. Ak by sa tak stalo, museli by jeho vznik poslanci v parlamente nanovo odhlasovať. Ešte pred začiatkom rokovania parlamentu jeho prestup na tlačovke oznámil šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter s tým, že ide len o formálno-právne riešenie, aby koalícia neprišla o tretí klub.

„Pri riešení niektorých problémov, ktoré život v parlamente prináša z hľadiska rôznych procedúr, sú tri poslanecké kluby dôležité,“ povedal Richter. Nemajú za tým to byť žiadne „pragmatické, programové ani ideologické“, ale len čisto technické dôvody. Muňko sa na prestup podujal dobrovoľne. „Nič sa nedeje. Posilnil som klub SNS, aby bola zachovaná koalícia,“ povedal. Richter uviedol, že sa tak rozhodli po konzultácii s koaličnými partnermi Hlasom a SNS a oznámili to zastupujúcemu predsedovi parlamentu. V Hlase však niektorí o prestupe Muňka vedomosť nemali. Koalícii by strata klubu skomplikovala parlamentný život a nemohla by napríklad dopĺňať body do programu či ich z neho vypúšťať, no členovia klubu majú aj rôzne materiálne a finančné výhody. Lídri dohody o bodoch využívali v prípade, ak sa nevedeli dohodnúť alebo niektoré potrebovali prerokovať skôr.

Koaličná SNS víta rozhodnutie Smeru. Danko si myslí, že situácia je tak vyriešená. „Oceňujem prístup poslaneckého klubu Smer k SNS. Neskutočne si vážime spoluprácu so Smerom a dnes aj s novým kolegom Muňkom,“ poznamenal. Koalícia je podľa jeho slov stabilizovaná. „Problémom Slovenska nie je to, či sa poslanecký klub zachová, alebo nie, ale to, ak by koalícia nemala viac ako 76 poslancov. A tých máme stále,“ skonštatoval. Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík to hodnotí v prvom rade ako mocenské rozhodnutie. „V druhom rade ide aj o imidž Andreja Danka, šéfa koaličnej strany. Na verejnosti by nepôsobil dobre, ak by mali vo vláde impotentnú stranu s pomerne neschopným predsedom,“ myslí si.

„Vždy je lepšie, ak koalícia funguje prostredníctvom troch klubov, než ak by mala každé vážnejšie hlasovanie negociovať s jednotlivými poslancami, resp. miniatúrnymi subjektmi,“ hodnotí politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak. Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera je to úplné nóvum. „V podstate je to finta, klamstvo, no formálne tomu nič nebráni, uviedol.

Fico zažehnal aj Kotlára, no na koalíciou visí mrak obáv

Po odchode troch poslancov visí vo vzduchu obava z odchodu ďalších poslancov SNS. „My sme si uvedomovali isté riziká poslaneckého klubu SNS vzhľadom na to, že na kandidátke mali predstaviteľov viacerých strán – Život, Národná koalícia, Patriot. Doteraz pán Danko garantoval jednotnosť klubu, až pokiaľ neprišlo k tomuto. Som presvedčený, že pokiaľ bude komunikácia rozumne bežať, tak sa dajú veci riešiť ďalej,“ okomentoval Richter. s tým, že to považuje za vnútorný problém klubu, nie koalície. „Zatiaľ by to nemalo mať dopad na koalíciu a v podstate ani nemá. Hlasovanie je výsledkom,“ uviedol. Skúškou bude aj hlasovanie o štátnom rozpočte.

Poslanec SNS Roman Michelko priznal, že osobné vzťahy v SNS sú chladnejšie a zvyšní poslanci situáciu veľmi nekomentovali. „Môže sa stať čokoľvek, ale predvídať takéto veci sa nedá. Poslanci sa rozhodli tak, ako sa rozhodli,“ okomentoval pre Pravdu poslanec Smeru Dušan Jarjabek. „Teraz ide o to, aby sme im vzhľadom na to, že neodchádzajú z koalície, technicky umožnili hlasovať v prospech vládneho programu,“ povedal.

Zmeny v klube SNS Pôvodne zvolení poslanci (10) Po zložení vlády (10) Po odchode Huliaka (7) Po príchode Muňka (8) Andrej Danko (SNS) Andrej Danko (SNS) Andrej Danko (SNS) Andrej Danko (SNS) Tomáš Taraba (Život – NS) Milan Garaj (SNS) Milan Garaj (SNS) Milan Garaj (SNS) Rudolf Huliak (Národná koalícia) Rudolf Huliak (Národná koalícia) 0 0 Martina Šimkovičová (nestraník) Adam Lučanský (Slovenský patriot) Adam Lučanský (Slovenský patriot) Adam Lučanský (Slovenský patriot) Roman Michelko (nestraník) Roman Michelko (nestraník) Roman Michelko (nestraník) Roman Michelko (nestraník) Ivan Ševčík (Národná koalícia) Ivan Ševčík (Národná koalícia) 0 0 Filip Kuffa (Život – NS) Karol Farkašovský (SNS) Karol Farkašovský (SNS) Karol Farkašovský (SNS) Štefan Kuffa (Život – NS) Dagmar Kramplová (SNS) Dagmar Kramplová (SNS) Dagmar Kramplová (SNS) Pavel Ľupták (Národná koalícia) Pavel Ľupták (Národná koalícia) 0 0 Peter Kotlár (nestraník) Peter Kotlár (nestraník) Peter Kotlár (nestraník) Peter Kotlár (nestraník) Dušan Muňko (Smer)

Podľa poslankyne Hlasu Ľubice Laššákovej je to záležitosť SNS. „Majú svojho predsedu a pravidlá. Ako sa oni dohodnú, je na ich zodpovednosti a rozhodnutí. Koalícia sa na tomto určite nezloží, treba rešpektovať pravidlá každej strany v koalícii,“ uviedla s tým, že ona osobne neuvažovala o prestupe do SNS a ani nikto v Hlase.

Otázny je aj postoj nestraníka v klube SNS a splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý bol nespokojný s podporou zo strany koalície čo sa týka jeho správy o pandémii koronavírusu. Jasne sa vyjadril, že nedôveruje rezortu vnútra ani zdravotníctva (obe vedú predstavitelia Hlasu). Zatiaľ však garantoval napriek nedôvere voči rezortom podporu Ficovej vláde.

„Neviem, ako rozmýšľajú, je ťažké sa k tomu vyjadriť,“ reagoval pre Pravdu poslanec Hlasu Roman Malatinec na margo obáv z odchodu ďalších poslancov. Interné veci Dankovej strany nekomentuje. Poslancov považuje za slobodných, ich rozhodnutie rešpektuje a počká si na ďalšie kroky. „Akurát ma mrzia vyjadrenia pána Danka smerom k nášmu klubu, že sme nejednotní a, žiaľ, stalo sa to jemu. Niekedy je dobré, keď si každý pozerá pod svoju pokrievku,“ uviedol.

V Hlase však podľa informácií Pravdy panujú oveľa silnejšie obavy, než v Smere a zaručiť sa nevedia ani za jedného poslanca SNS. Nezaradení poslanci sú totiž často vnímaní ako „neriadené strely“ a nie sú viazaní jednotným hlasovaním so žiadnym klubom. Fico však zasiahol aj pri Kotlárovi, opäť mu vyjadril plnú podporu, posilnil jeho právomoci a uviedol, že vláda jeho návrh uznesenia prerokuje.ň

Ďalšie spory sa podľa Štefančíka vylúčiť nedajú, no netreba zabúdať ani na ministrov Martinu Šimkovičovú a Tomáša Tarabu, ako aj štátnych tajomníkov Kuffovcov. „Všetci títo ľudia môžu Dankovi robiť problémy až do konca volebného obdobia,“ myslí si. Skôr či neskôr môže aj podľa Marušiaka nastať konflikt medzi Tarabom a Dankom. „Taraba má predpoklady stať sa lídrom strany, Dankovo správanie, ale aj ďalší nominanti SNS, vyvolávajú nervozitu aj medzi priaznivcami Smeru,“ zhodnotil.

Huliak štvrtým koaličným partnerom?

Na Úrade vlády sa dnes v sprievode Michelka zastavil aj Huliak. Stretnutie s Ficom sa konalo až poobede. Denníku N po rokovaní povedal, že dopadlo veľmi dobre a je spokojný. Nie je však jasné, čo to znamená. Na otázky o tom, či bude požadovať, aby sa Národná koalícia stala štvrtou koaličnou stranu, celý deň jasne neodpovedal. „Nechajte to na nás,“ reagoval. Či budú traja poslanci požadovať otvorenie koaličnej zmluvy, nepotvrdil, ale ani nepoprel. Dodal však, že Danko by mal zvážiť odchod. „Je to na zvážení na pána Danka, či by mal zotrvať vo funkcii predsedu SNS aj naďalej.“ Huliak tak tvoril tzv. Pandorinu skrinku, ktorú zatiaľ v koalícii nikto nepripúšťa, no časom sa z nej môžu vynárať ďalšie požiadavky.

Je jasné, že Fico ani ďalší koaliční lídri sa spolupráci s Huliakom nevyhnú, keďže bez ich troch poslancov sa koalícia opiera len o tesnú väčšinu – teda 76 poslancov. Pri hlasovaniach by museli byť neustále prítomní všetci koaličníci do nohy. O požiadavkách Národnej koalície sa ešte traja odídenci rozprávajú. „Je to v riešení a myslím si, že to bude úplne v poriadku,“ povedal už nezaradený poslanec Ľupták. O funkcie v exekutíve podľa neho záujem nemajú. „Na niektoré naše názory sa však bude musieť prihliadať. Ten model sa v koalícii nájde,“ povedal. „Nebudeme sa hádzať o zem, keby nám niektoré požiadavky alebo návrhy neprešli, ale jednoducho sme samostatná a rýchlo sa rozvíjajúca sa strana a nie na všetko máme rovnaké názory ako SNS,“ reagoval Ľupták.

O zmene v koaličnej zmluve sa však zatiaľ nerozprávali. „To ukážu najbližšie týždne alebo mesiace, či sa v rámci politickej moci bude hýbať niečo viac, alebo nie,“ dodal Ľupták. Huliakovci zatiaľ deklarovali podporu Ficovej vláde, nominantovi Hlasu na šéfa NR SR, vládnym návrhom a koaličným návrhom, ktoré budú pomáhať ľuďom. Podľa Jarjabka si prípadné otváranie koaličnej zmluvy musia vyriešiť „veľkí chlapci hore“ v rámci koaličnej rady. „No aj pán Huliak si musí uvedomiť, že keď naťahuje gumu v gatiach, tak sa dá naťahovať iba do istej miery a potom praskne. Musia si uvedomiť aj to, akú majú alternatívu inú než túto koalíciu,“ povedal.

Malatinec uviedol, že otváranie zmluvy by bolo na diskusiu. „Záleží aj na pomere hlasov. My máme silný klub – 27 poslancov a keď bude niekto s troma – štyrmi poslancami vyjednávať pozície, je to na zvážení,“ dodal. Minister investícií Richard Raši (Hlas) uviedol, že žiadny štvrtý koaličný partner neexistuje, no tiež odkázal na dohodu lídrov. „Máme koaličnú zmluvu zatiaľ s tromi koaličnými stranami, na tom sa nič nezmenilo,“ povedal.

Richter nevníma Dankovu pozíciu aktuálne ako slabšiu „Veci, o ktorých sa rozhodne na koaličnej rade, musí vedieť garantovať za všetkých – už len ôsmich poslancov. Bude treba rokovať samostatne aj s pánom Huliakom a jeho poslancami. Je to komplikovanejšie, ale je to nevyhnutné, ak chceme, aby veci prechádzali. Vždy treba prijímať aj nejaké kompromisy,“ uviedol.

Národnú koalíciu ako štvrtú koaličnú stranu nevníma ani on. „Ani Huliak to tak nestavia, teda zatiaľ nie. Zmena koaličnej zmluvy zatiaľ neprichádza do úvahy,“ povedal. „Oni to ani nepožadujú, nikde som to nezaregistroval, ani pri vystúpeniach, ani v osobných rozhovoroch. Čo sa týka budúcnosti, nedá sa to vylúčiť. Jeden klasik v tomto parlamente povedal: O tom, čo bude potom, budeme hovoriť, keď bude potom,“ dodal.

Podľa politológa Cirnera dôjde skôr k neformálnej dohode ako je účasť na koaličných radách či neformálne rokovania. Marušiak si myslí, že by takáto požiadavka nebola legitímna. „Žiadna Národná koalícia vo voľbách nekandidovala, iba jej členovia ako jednotlivci na kandidátke SNS. Myslím, že pozícia štvrtého koaličného partnera je Huliakov strategický cieľ ako maximum možného. Predpokladám však, že bude rád, ak budú s ním a jeho skupinou vyjednávať neformálne o ad hoc podpore,“ uviedol.

Politológ SAV pripomína, že takto fungovala druhá Dzurindova vláda pred rokom 2006, ale vládna koalícia po roku 2018. „Tieto skúsenosti ukazujú, že sa takáto taktika môže vyplatiť. Jediný rozdiel je, že pred rokom 2006 to Fico oprávnene odsudzoval a po roku 2018 už nie. Štefančík dodáva, že legitimitu stať sa koaličnou stranou dodávajú len voľby. „Určite však bude pre premiéra prospešné, ak bude komunikovať aj s nezaradenými poslancami.“

Dankov nárok na post šéfa NR SR padá O zmene koaličnej zmluvy sa hovorilo aj pri novom predsedovi NR SR, keďže si post nárokoval Danko. V kuloároch sa hovorilo aj o možnosti, že Smer dodal klubu SNS hosťujúceho poslanca Muňka preto, lebo by líder SNS bez klubu nemohol kandidovať na šéfa NR SR. Nemá to však žiadnu súvislosť. Kandidovanie do funkcie predsedu či podpredsedu NR SR nie je viazané na členstvo v klube, môže sa oň uchádzať aj nezaradený poslanec.

Jediné, čo potrebuje, je dostatočná podpora. Hlas jeho prípadnú kandidatúru určite nepodporí, jediného spojenca má Danko v Smere, čo však nestačí. NR SR nemá vedenie už viac ako pol roka. „Nárok na post predsedu parlamentu má ktokoľvek, ak získa podporu parlamentnej väčšiny. Hoci Smer ho verbálne podporuje, jeho požiadavky budú na smiech. To mu však nemusí brániť, aby si nárok na zvolenie uplatňoval,“ hovorí Marušiak. Podľa Cirnera Danko na tento post nárok nemá. „Reálne ovláda niekoľko poslancov, aj post podpredsedu NR SR je viac, ako by SNS reálne mala mať,“ uviedol. „Danko už zrejme doskákal a úplne sa rozpadol jeho sen o stoličke na čele parlamentu,“ dodal Štefančík.

Za koho bude Muňko kopať? SNS sa stala vazalom Smeru

Pre dlhoročného poslanca však nastáva pomerne nejasná situácia a v histórii slovenskej politiky aj nevídaná. „Dušan Muňko ostáva aj naďalej členom strany. Naďalej ho budeme volať aj na rokovania poslaneckého klubu Smeru, kde sa budeme radiť, ale zároveň bude plniť isté úlohy, ktoré vyplývajú z členstva v poslaneckom klube SNS,“ vysvetľoval Richter. Otázne teda je, ako sa Muňko zachová pri podpore zákonov, ktorých bude mať SNS iný pohľad na vec ako Smer a koho záujmy bude hájiť.

Oficiálne by mal hlasovať rovnako ako zvyšok jeho klubu. Keďže neodchádza preto, lebo sa nepohodol so stranou Smer, ale ide len o čisto technický prestup, mohol by pôsobiť aj ako „spojka Smeru“ a pomáhať situáciu v klube mierniť. Isté však je, že SNS bude Smeru zaviazaná viac, než kedykoľvek predtým. Podľa Štefančíka však SNS usmerňovať zrejme nebude. „Skôr bude Dankovi svojou prítomnosťou neustále pripomínať, ako veľmi je SNS závislá na Smere,“ konštatuje.

Marušiak predpokladá, že jeho „hospitácia“ v klube SNS je zárukou lojality strany. „Predpokladám teda, že Muňko bude jedným z kanálov usmerňovania SNS, hoci rovnako dobre môže Fico komunikovať aj s jej predsedom,“ uviedol. Ak je Muňko v klube SNS, mal by byť podľa Cirnera iba v klube SNS. „Reálne je však členom Smeru, takže informácie z klubu SNS môže vynášať do Smeru,“ myslí si.

„Účasť jedného poslanca na rokovaniach dvoch klubov je niečo, čo sme v slovenskej politike ešte nemali. Potvrdzuje to, že SNS existuje už len formálne,“ hovorí Marušiak. Vystúpení z klubov či prestupov do iných strán boli v Národnej rade SR (NR SR), ešte nikdy sa však nestalo, aby niekto niekoho „zachraňoval“ a sedel na dvoch stoličkách naraz.

Čítajte viac Je pre Danka spor v SNS uzavretý? Huliak nie je celý svet. Myslím, že na koaličnej rade nemá čo robiť

„Nikdy by som nepovedal, že politická kultúra klesne tak hlboko. Takéto riešenie tu ešte nebolo, aby člen Smeru, ktorý má vlastný klub v parlamente, vstúpil do iného klubu, a to dokonca preto, aby zachránil jeho existenciu,“ zhodnotil Cirner. „Cirkus SNS je jedna vec, ale obchodovanie s poslancami je vážnejšie. Presne toto kritizoval Fico pred rokom 2006 a mal vtedy pravdu,“ uviedol politológ SAV.

„,Darovaním‘ Muňka si SNS a jej predsedu bezpodmienečne zaviazali. SNS je od tejto chvíle otvoreným vazalom Smeru a na druhej strane, Smer nesie plnú zodpovednosť za celú politiku SNS a jej nominantov,“ hovorí Marušiak. Ak by Danko ani tak nedokázal udržať ako klub, podľa politológa SAV by Danko zlyhal ako líder. „Bolo by jasné, že na jeho miesto bude ašpirovať niekto iný. Nemusel by si byť istý ani len podporou spolustraníkov. Takto sa však stal človekom plne závislým od Smeru, ktorý zachraňuje jeho imidž,“ dodal. Štefančík aj Cirner dodávajú, že rozpad klubu by bola pre Danka reputačná hanba. „Takto možno nebude tak veľmi vystrkovať rohy a nebude v koalícii pôsobiť tak deštruktívne. Smer si ho takto môže dlho držať v pokojnom stave,“ uviedol.