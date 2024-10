ÚVZ eviduje od začiatku roka vyše 4600 prípadov nákazy čiernym kašľom

Od začiatku roka nahlásili Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyše 4600 prípadov nákazy čiernym kašľom. Minulý týždeň pribudlo 155 nových prípadov. Najvyšší výskyt ochorenia je v Žilinskom kraji. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie ÚVZ SR.

„Ochorenia sa vyskytujú vo všetkých vekových skupinách, s najvyššími chorobnosťami vo vekovej skupine nularočných detí,“ priblížil ÚVZ. Regionálne úrady verejného zdravotníctva naďalej vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách ochorení na čierny kašeľ a nariaďujú príslušné protiepidemické opatrenia.

Najúčinnejším prostriedkom v prevencii je podľa úradu očkovanie. Na Slovensku je zaradené do pravidelného povinného očkovania detí ako hexavakcína, plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Preočkovať sa dá aj v dospelosti, a to kombinovanou vakcínou proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. ÚVZ odporúča očkovanie tehotných žien a preočkovanie ostatných osôb v domácnosti vrátane starých rodičov. Ako doplnil, očkovanie v tehotenstve je bezpečné – dieťa je po narodení chránené protilátkami z materského mlieka.

ÚVZ odporúča očkovanie najmä osobám so zvýšeným rizikom prenosu infekcie na osoby s rizikom ťažkého priebehu ochorenia, ako sú napríklad novorodenci a seniori. Preočkovať by sa mali aj zdravotnícki pracovníci alebo akékoľvek osoby pracujúce s deťmi do piatich rokov života a tehotnými ženami.

Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou. Chorý človek je nákazlivý aj tri až štyri dni pred objavením sa klinických príznakov.