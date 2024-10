AllatRa na Slovensku: Ukrajinská sekta, ktorá zlákala aj prokurátorku, koaličných poslancov nezaujíma. Neprišli na výbor

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ Video Zdroj: TV Pravda

O AllatRe a jej odnoži s názvom Tvorivá spoločnosť sa začalo hovoriť po tom, ako žilinská krajská prokurátorka Lucia Pavlaninová začala vyšetrovať ľudí, ktorí – paradoxne – upozorňovali na nebezpečenstvá a aktivity spojené so sektou. Medzi nimi i českú reportérku Kristínu Cirokovú. Novinárku podozrievali zo zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd. Podľa prokuratúry propagovala „ideológiu antikultových hnutí“, keď o sekte informovala.

Vypovedať musela ísť kvôli svojmu článku o aktivitách AllatRy a Tvorivej spoločnosti aj reportérka Investigatívneho centra Jána Kuciaka Karolína Kiripolská, ktorú na výsluch predvolal námestník žilinskej prokuratúry Martin Kováč.

Napokon zasiahol Žilinka

Ako sa však neskôr ukázalo, prokurátorka, ktorá novinárku vypočúvala, mala mať sama k sekte blízko. Potvrdzuje to nielen fotografia na dverách jej pracovne s plagátom sekty a pozvánkou, no aj svedectvá kolegov, ktorí hovoria, že za hnutie agitovala. Viacerí od nej v minulosti dostávali pozvánky na akcie Tvorivej spoločnosti. Prokurátorka napokon prišla o miesto vedúcej oddelenia. Samotná prokurátorka členstvo v sekte poprela.

Do prípadu zasiahla minulý piatok Generálna prokurátora. Stíhanie ľudí, ktorí verejne informovali o Tvorivej spoločnosti a AllatRe, zastavila a žilinská prokuratúra už prípad nevyšetruje. Trestné stíhanie zastavila s vysvetlením, že skutok, pre ktorý bolo začaté, nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.

Pred Tvorivou spoločnosťou pritom už vlani varovalo ministerstvo vnútra s tým, že ide o hybridnú hrozbu a ľuďom odporúča sa jej oblúkom vyhnúť.

Koaliční poslanci neprišli

Na výbor, kde sa chceli opoziční poslanci pýtať na to, ako mohla byť Pavlaninovej udelená bezpečnostná previerka, prišla vo štvrtok len pätica opozičných poslancov a riaditeľ NBÚ Roman Konečný.

„Chceme sa pýtať na to, akým spôsobom bola pani prokurátorke zo žilinskej prokuratúry (Pavlaninovej – poz. red.) udelená previerka, pretože vieme, že niekedy v posledných mesiacoch dostala previerku na stupeň dôverné, a či v rámci tohto procesu NBÚ mal alebo nemal informácie od spravodajských služieb o jej aktivitách v prospech sekty AllatRa,“ povedal Pravde ešte pred výborom, ktorý sa mal začať na poludnie, poslanec PS Ján Hargaš.

Netrvalo dlho a opoziční poslanci začali z miestnosti číslo 71 postupne vychádzať. Avšak – bez odpovedí. Keďže pre otvorenie výboru je potrebná aspoň nadpolovičná väčšina členov, hovoriť tak mohli len vo všeobecnosti. „Výbor, žiaľ, nebol uznášaniaschopný, pretože koaliční poslanci sa ospravedlnili a nedostavili sa. Je to podľa mňa škandál, že nechodia do roboty, pretože tým pohŕdajú nielen samotným výborom, ktorý má kontrolovať činnosť NBÚ, ale pohŕdajú aj riaditeľom úradu, ktorý na každý takýto výbor, keď sme ho zavolali, prišiel,“ uviedol poslanec.

S Konečným tak hovorili len vo všeobecnej rovine – ako NBÚ postupuje pri prideľovaní previerok, a ako postupuje, ak sa objavia informácie ako v prípade prokurátorky zo Žiliny. Hargaš hovorí, že z pozície členov výboru nemôžu žiadať, aby prokurátorke bola odobraná bezpečnostná previerka. „Náš výbor má kontrolovať činnosť NBÚ, tak sa chceme informovať, ako tá činnosť prebieha a či prebieha v súlade so zákonom a či sa naozaj môžeme spoľahnúť, že bezpečnostné riziká sú vyhodnocované správne,“ dodal.

Podotkol, že výbor mal prerokovať aj ďalšie body, ktoré sa priamo týkajú činnosti úradu, jeho rozpočtu či plánu na budúci rok. „Tým, že koaliční poslanci nechodia na tieto výbory, tak začínajú spôsobovať problémy aj pri činnosti samotného NBÚ,“ priblížil. Ďalší výbor by sa mal konať ešte v rámci októbrovej schôdze.

Nálepky sekty na autách

PS minulý týždeň upozornilo na prítomnosť stánku Tvorivej spoločnosti na jarmoku v Michalovciach a tiež na zamestnanca úradu, ktorý na svojom profile na sociálnej sieti vyjadroval podporu hnutiu. Hargaš hovorí, že našli aj ďalšie prepojenia.

„Zistili sme ďalšie prepojenia, napríklad v oblasti Novohradu, kde sme boli na výjazde. Nie sú to zatiaľ také závažné prepojenia ako prepojenie na žilinskú prokuratúru. V každom prípade to len ukazuje, aký rozsiahly problém s touto sektou očividne máme v štátnej správe,“ pokračoval poslanec s tým, že v oblasti niektorí zamestnanci v štátnej alebo verejnej správe chodia do práce na autách, ktoré sú oblepené nálepkami tejto sekty.

Hybridné hrozby narastajú

Poslanec Marián Viskupič z SaS si myslí, že koaliční poslanci neprišli pre odchod poslanca Rudolfa Huliaka z klubu SNS, ktorý tým prišiel o miesto vo výbore. Aktuálne má teda výbor šesť koaličných a šesť opozičných poslancov. „Možno sa koalícia bála, že nemá väčšinu, tak sa ospravedlnili. To je moje čítanie aktuálnej situácie,“ myslí si poslanec. Ocenil, že v prípade žilinskej prokurátorky došlo k prvým krokom zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku. „Otázka je, či je to dosť,“ skonštatoval.

Napojenie sekty na štátnych zamestnancov by sa podľa Viskupiča nemalo stávať. „Ak je niekto štátny zamestnanec, ktorý má zastupovať záujmy štátu, to je úloha, za ktorú je platený, a je takto spojený s nejakou inštitúciou, ktorá je škodlivá, respektíve má iné záujmy, tak samozrejme, je to obrovský problém,“ zhodnotil. Informácie, ktoré v súvislosti so sektou a prokurátorkou vyšli na povrch sú podľa neho závažné, o čom hovorí aj zainteresovanie generálneho prokurátora do prípadu.

„Koaliční poslanci nechodia do práce, respektíve, aj keď sú v práci, tak bojkotujú výbor,“ skonštatoval zase poslanec a predseda výboru Roman Mikulec (hnutie Slovensko).

Podľa Mikulca, ktorý bol v minulosti ministrom vnútra, bolo už v čase, keď bol vo funkcii hybridných hrozieb podobných Tvorivej spoločnosti viac. „Určite táto patrí medzi hybridné hrozby. Predpokladám a chcem veriť, že Slovenská informačná služba aj Policajný zbor majú dostatok poznatkov na to, aby mohli vyhodnotiť či samotná sekta, respektíve ľudia, ktorí inklinujú k nej, môžu byť bezpečnostným rizikom,“ povedal.

Hrozba napojenia sekty na štátneho zamestnanca spočíva podľa Mikulca v tom, že je ovplyvnený ideologickými vplyvmi a jeho úsudok, ktorý by mal byť nestranný, je skreslený. „O to viac napríklad v prípade prokuratúry, ktorá rozhoduje o osudoch ľudí,“ skonštatoval. „Dostávam informácie, že tu tých hybridných hrozieb narastá, a dokonca sa tu etablujú zločinecké skupiny z rôznych postsovietskych krajín,“ uviedol s tým, že má ísť napríklad o Čečencov a Dagestancov.