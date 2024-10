Návrh na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) neobsahuje ani jedno porušenie zákona. Skonštatovala to vláda v stanovisku k návrhu na odvolanie. Susko označil dôvody na jeho odvolanie za klamstvá. Zmenu trestných kódexov, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či podanie dovolania v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika bolo podľa Suska i členov vlády v súlade so zákonom.

Susko považuje dôvody opozície na jeho odvolanie na úrovni zúfalstva Video

Susko označil za blamáž napadnutie trestných kódexov na Ústavnom súde SR. „Ústavu sme neporušili, trestné kódexy sú v poriadku,“ vyhlásil minister v pléne NR SR. Trestné právo sa podľa neho konečne začalo humanizovať. Stojí si za tým, že boli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie. Dôvody na jeho odvolanie označil za zavádzanie a dezinterpretáciu.

Dovolanie v prípade Dušana Kováčika bolo podľa Suska využitie jeho právomoci v súlade so zákonom. „Moje rozhodnutie na základe posúdenia a stanovisko odborníkov ministerstva spravodlivosti bolo o prerušení výkonu trestu,“ povedal s tým, že nezasiahol do rozhodnutia súdu, na to kompetencie nemá. Dodal, že jeho rozhodnutie prinieslo iba šancu, aby Najvyšší súd SR mohol na základe všetkých dôkazov rozhodnúť.

Vláda vo svojom stanovisku považuje návrh na odvolanie Suska za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Stanovisko vlády predstavil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Vyhlásil, že ministra chce opozícia odvolať za zákonný a ústavne súladný postup. Minulé volebné obdobie označil kabinet za éru deštrukcie právneho štátu, vtedajšia vláda konala podľa vlády pomstu voči predstaviteľom opozície. Hovorí o manipuláciách a zneužívaní práva.

Vláda dodala, že ústavný súd vyvrátil opozičné výhrady voči novele trestných kódexov vrátane procesu jej schvaľovania, úpravy trestných sadzieb, či zrušenia špeciálnej prokuratúry.

Kolíková vo svojom vystúpení pripomenula, že Susko podal dovolanie v prípade Dušana K., vďaka čomu sa dostal na slobodu, hoci predtým právoplatne rozhodli dva nestranné a nezávislé súdy. Pripomenula, že Dušan K. bol odsúdený za korupciu, toto rozhodnutie označila za bezprecedentné, keďže minister „prepustil“ Dušana K. na slobodu predtým, ako by súdy rozhodovali opätovne o vine a treste. Kritizuje ho aj za zrušenie analytickej jednotky na ministerstve spravodlivosti. Susko v reakcii odkázal Kolíkovej, že ona sama rozhodovala ako ministerka v rozpore s odporúčaniami analytikov. Hovoril tiež o nadpriemerne vysokých platoch oproti iným zamestnancom rezortu a analytický útvar podľa ministra vykazoval vo svojej činnosti duplicitu s inými útvarmi.

Trestné kódexy boli podľa opozície sprevádzané „hrubými“ lžami, nebol tiež čas na odbornú diskusiu pred ich schválením. Kritizujú výrazné zníženie premlčacích lehôt, trestov za korupciu či organizovanú kriminalitu. Novela podľa opozície „otvorila dvere“ kriminalite a krádežiam. Dodala, že presadením novely nesie minister zodpovednosť za ohrozenie čerpania eurofondov.

Susko tiež podľa opozície šíril lži o tragických prípadoch úmrtia obvinených, kritizuje ho aj za zrušenie dotačnej schémy v oblasti ľudských práv. Minister reagoval, že v tejto oblasti dochádzalo k manipuláciám a poskytovaniu dotácií spriazneným organizáciám.