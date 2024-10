Marcinková v Ide o pravdu: Štát musí zastaviť biznis s pupočníkovou krvou. V zdravotníctve nemôže byť debata len o platoch

Premiér Robert Fico je majstrom moci, a bude sa snažiť udržať koalíciu silou-mocou udržať, povedala Vladimíra Marcinková (SaS) v relácii Ide o pravdu. Podľa nej však, ak by mala tipovať, či súčasná koalícia dovládne, "väčšou prioritou pána premiéra je dostať sa na Ústavný súd".

Po zverejnení blogu o biznise s pupočníkovou krvou som dostala niekoľko správ, ktoré hraničili s vyhrážaním, povedala v relácii Ide o pravdu poslankyňa Vladimíra Marcinková. Dodala, že sa so svojimi zisteniami obrátila aj na ministerstvo zdravotníctva. Dozvedela sa, že kontrola tkaninových zariadení, bez ktorých by sa nedali robiť odbery pupočníkovej krvi, sa konala v organizácii, ktorá má s pupočníkovou krvou obchodovať, naposledy pred desiatimi rokmi. S predstaviteľmi rezortu zdravotníctva sa Marcinková stretne budúcu stredu. Chce od nich požadovať, aby boli v štátnych nemocniciach do prešetrenia veci zakázané odbery pupočníkovej krvi.

V relácii tiež odznelo: