PS: Spravodlivosť a bezpečnosť je po roku Ficovej vlády v rozklade. Namiesto pokoja chaos klamárov, pridala sa SaS

Spravodlivosť a bezpečnosť je po roku vlády Roberta Fica (Smer) v rozklade. Tvrdia to poslanci Národnej rady za opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Na piatkovej tlačovej konferencii kritizovali napríklad novelu trestných kódexov či neriešenie situácie súvisiace s porušovaním ľudských práv. Namietali viaceré kroky a rozhodnutia šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer).

„Ženy a deti zažívajúce násilie, nedobrovoľne sterilizované rómske ženy, LGBTI+ ľudia a mnohí ďalší čakajú na to, kedy sa im už konečne bude lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť, ako hlásalo programové vyhlásenie vlády. A nič. A nielenže minister situáciu porušovania ľudských práv nerieši, ešte sa aj podieľa na jej zhoršovaní, či už obmedzovaním zhromažďovacieho práva v prípade lex atentát alebo útokmi na mimovládne organizácie či médiá,“ skonštatovala poslankyňa Lucia Plaváková (PS).

Poslanci za PS kritizovali aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry či Úradu špeciálnej prokuratúry. Hovorili o čistkách. Suskovi vyčítali tiež rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní. Upozornili aj na to, že na Ústavnom súde SR stále chýba jeden sudca. Namietali tiež nerealizovanie opatrení na ochranu obetí trestných činov.

Nesúhlas opätovne vyjadrili aj s novelou Trestného zákona. Kritizovali tiež spôsob jej prijatia v parlamente. „Ministerstvo sa teraz podľa mojich informácií snaží stretávať so sudcami a zasahovať do výkladovej rozhodovacej činnosti súdu tým, že im hovorí, ako majú vykladať nový Trestný zákon. Je to aj kvôli tomu, že je veľmi zle napísaný, je tam množstvo chýb,“ dodal Branislav Vančo (PS).

Predseda PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii vyhlásil, že súčasná vláda neplní sľuby, ktoré dala voličom, na čo chce hnutie upozorňovať aj prostredníctvom svojej informačnej kampane. „To, čo vláda priniesla, je Ficova drahota – zdražovanie pre všetkých, ktoré prinesie konsolidácia, ale zároveň aj pridusenie ekonomiky vyššími daňami, transakčnou daňou a podobne,“ dodal.

Hnutie poukázalo aj na to, že podľa jeho výpočtov bude konsolidácia trojčlennú rodinu stáť 920 eur ročne, a to pre zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH). „Vláda sľúbila, že konsolidácia nesmie znížiť sociálny štandard ľudí, tak tu sa deje presný opak,“ podotkol Šimečka s tým, že kabinet bude Slovensko zadlžovať aj v budúcom roku. Poukázal aj na stav čerpania eurofondov, pri ktorých podľa neho hrozí strata stámiliónov eur.