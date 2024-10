Lekári prišli za ministrom Šaškom s jasným cieľom. Podajú výpovede hneď alebo dôjde k dohode?

Lekári prišli za ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom s jasnými požiadavkami Video Zdroj: ta3

Lekári išli na stretnutie so Šaškom s jasným cieľom. „V prvom rade chceme, aby vláda prestala uvažovať nad transformáciou nemocníc, teda nad skrytou privatizáciou, pretože v tom nie je zmysel ani logika,“ povedal Visolajský.

Lekári sú pripravení podať výpovede aj hneď

Rozprávať sa chcú o dodržiavaní memoranda, ktorého súčasťou je poriadok vo financovaní nemocníc, reforma vzdelávania mladých lekárov či výstavba národnej nemocnice Rázsochy. „Vidíte, že akonáhle hrozia výovede lekárov, už sa vo vláde hovorí o tom, že presunúť národnú nemocnicu do Ružinova je nereálny,“ povedal Visolajský, ktorý sa bude pýtať aj na to, koľko nápad s novou ružinovskou nemocnicou stál.

Čítajte viac Prečo musia lekári siahať po výpovediach? Odborníci: Nie je to ideálne riešenie, no sila vlády nie je vysoká

Jedna z našich požiadaviek je, aby mzdy sestier rástli tak, ako to bolo dohodnuté, pretože sestry sú momentálne kľúčová vec, čo sa týka nedostatku personálu a tam nie je miesto na šetrenie, pretože tie sestry nemáme. Čo sa týka stabilizácie platov lekárov a nejakých koeficientov a navyšovania, to pre nás nie je téma,“ uviedol Visolajský pred rokovaním.

V utorok po rozhodnutí LOZ, že na výpovediach trvajú, Visolajský uviedol, že koncom októbra by okolo 2 500 lekárov podalo klasickú výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Dôvodom je, aby existoval časový úsek, počas ktorého by bolo možné aspoň sčasti predísť hroziacemu kolapsu nemocníc. V tomto prípade by kolaps hrozil od januára K výpovediam z nadčasov, ktoré začínajú platiť hneď – teda ku dňu podania, čo by mohlo byť už koncom októbra alebo začiatkom novembra, pristúpiť nechceli. V zálohe však mali vyše tritisíc výpovedí z nadčasov. Pred piatkovým rokovaním so Šaškom však Visolajský potvrdil, že výpovede z nadčasov je hneď pripravených podať okolo 2 500 lekárov, pokiaľ k dohode nedôjde.

Šaško transformáciu odmieta

Šaško transformáciu štátnych nemocníc v najbližšom období odmietol. „Téma určite nie je na stole,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády. Podotkol, že táto téma z jeho úst nikdy nezaznela. Zároveň deklaroval, že v prípade, že by sa táto otázka otvorila, bola by predmetom diskusie s odborníkmi aj lekárskymi odborármi.

Šaško lekárov chápe, nižšie platy majú byť len prechodným obdobím Video Zdroj: MZ SR

Zdôraznil, že cieľom diskusie je spoločne nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby štátne nemocnice boli riadené čo najefektívnejšie. Zároveň odmietol, že by pri prípadnej transformácii nemocníc mohla byť reč o ich privatizácii. „Ja som predstaviteľom strany Hlas, strana Hlas hovorí od svojho vzniku o silnom štáte. Pre mňa silný štát v zdravotníctve znamená to, že štát má plnú kontrolu nad riadením a nad procesmi aj nad finančnými tokmi v štátnych nemocniciach. Takže asi o nejakej privatizácii tu z pohľadu sociálnej demokracie nemôže byť ani reč,“ vysvetlil.

Poukázal na to, že slovenské nemocnice čelia viacerým problémom, s ktorými sa bude ako minister musieť vyrovnať. „Je to narastajúci dlh, je tu hrozba nejakej pokuty zo strany Európskej komisie a na to je potrebné a diskutujeme o tom aj s Európskou komisiou, aj s ministerstvom financií, prijať veľmi konkrétne kroky,“ priblížil minister. Priestor na hľadanie úspor podľa jeho slov v sektore jednoznačne je, pričom niektoré opatrenia si vyžadujú menej, iné viac času.

Lekári z nemocníc sú pripravení podať hromadné výpovede do konca októbra Video Zdroj: TASR

„Veľmi rýchlo naštartujem proces centrálneho obstarávania, napríklad špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Veľmi rýchlo sa treba pozrieť na štandardizáciu zmlúv, pokiaľ ide o prístup napríklad nových liekov na náš trh tak, aby zľavy nezaťažovali verejné financie, ale aby boli uplatnené už na vstupe. Mám na stole a rozbehneme proces DRG, potrebujeme ho však prispôsobiť optimalizácii siete,“ spresnil minister.

Hrozba výpovedí trvá

Riadne hromadné výpovede je do konca októbra pripravených podať 2 462 lekárov, v tomto prípade platí dvojmesačná výpovedná lehota, takže ku kolapsu nemocníc by došlo v januári. Čo sa týka výpovedí z nadčasov, ktoré platia odo dňa ich podania, tam je pripravených odísť vyše tritisíc lekárov. Visolajský na tlačovke uviedol, že odmietajú, že by im išlo iba o platy.

Visolajský v utorok zopakoval, že LOZ koncom júna vyhlásila, že ak sa nič nezmení, pristúpia k výpovediam. Rezort zdravotníctva pod vedením Zuzany Dolinkovej z Hlasu podľa neho minul o 220 miliónov eur viac. „Celý rok žiadame, prosíme, píšeme listy. Trikrát sme napísali list premiérovi. Bez odpovede. Prosili sme, aby nerušili nemocnicu na Rázsochách. Napísali sme lídrom koaličných strán, aby sme sa stretli. Všetko doteraz bez odpovede. Toto je sociálny dialóg v praxi. Nikto sa s nami nebavil,“ uviedol.

LOZ žiada predsedu vlády R. Fica, aby si našiel čas na stretnutie Video Zdroj: TASR

Potrebu šetrenia si lekári uvedomujú, no podľa nich sa oveľa viac ušetrí na biznise v zdravotníctve, než na platoch zdravotníkov. Na stranu lekárov sa postavili aj sestry, na druhej strane záchranári kompromis ocenili. „Je tragédia, ako funguje naše zdravotníctvo. Nespokojní sú pacienti, nespokojní sú zdravotníci. Koľko tlačoviek nespokojných oligarchov sme zažili? Nula,“ uviedol.

Červenou čiarou je pre lekárov transformácia nemocníc na akciové spoločnosti a riziko ich privatizácie. „Z nášho memoranda ostalo splnených jeden a pol bodu a porušila sa aj požiadavka z roku 2011, teda transformácia,“ povedal Visolajský. „Dnes vieme, že máme okolo 2 400 vypísaných výpovedí lekárov z 32 nemocníc s jedinou požiadavkou – aby vláda riešila situáciu v zdravotníctve. Bez týchto lekárov neexistuje chod nemocníc,“ uviedol v utorok a požiadal premiéra Roberta Fica (Smer), aby si aj on na nich našiel čas. „Prečo musia lekári dávať výpovede, aby si ministerstvo zdravotníctva robila svoju prácu?“

Šaško apeloval na lekárov

Šaško sa lekárom tento týždeň prihovoril prostredníctvom videa na sociálnej sieti a zopakoval, že situácia je náročná a treba konsolidovať. Ponuku, ktorú lekárom dal, považuje za stále vysoko nadštandardnú v porovnaní s inými oblasťami národného hospodárstva. „Predstavuje priemerné zvýšenie vášho platu o 164 eur mesačne a rozdiel v čistom vyjadrení oproti nárastu, ktorý požadujú vaši odborársky zástupcovia, je priemerne 62 eur mesačne v čistom a ja pevne verím, že 62 eur mesačne nie je suma, pre ktorú by mal slovenský pacient čeliť vážnej hrozbe nestability a akýmkoľvek nátlakovým akciám,“ uviedol.

Čítajte viac Dohoda „o nás bez nás“: Šaško síce našiel milióny, no lekárom platy klesnú. Politológ: Postup vlády je neseriózny

Súčasťou ponuky je aj garancia, že po dvoch rokoch sa rast platov lekárov vráti na úroveň spred konsolidácie. „Nezbavujem sa teda zodpovednosti, hovorím iba o krátkom prechodnom období v časoch tvrdej konsolidácie. Táto garancia bude predstavená v návrhu rozpočtu na rok 2027, ktorý uvidíte už na jeseň 2026, teda ešte počas mandátu súčasnej vlády,“ hovoril vo videu. Vyzval lekárov, aby mysleli na pacientov. „Nezaslúžia si, aby sa stali obeťou akýchkoľvek sporov,“ dodal.

Predseda LOZ v reakcii na ponuku minulý týždeň uviedol, že združenie dlhodobo žiada vládu, aby riešila kolabujúce zdravotníctvo, ktoré je na tom zle aj bez výpovedí. „Je smutné, že vlády konajú len pod tlakom lekárskych výpovedí. Vyjadrujeme ľútosť nad rozhodnutím politikov rozdeliť zdravotníkov a porušiť dohodu medzi lekármi a vládou, ktorú podpísalo LOZ a vláda SR v roku 2022,“ povedal. Dohoda uzavretá za čias minulej vlády podľa neho začala zlú personálnu situáciu v nemocniciach zlepšovať a už to bol podľa neho kompromis.

So zdravotníkmi začal Šaško rokovať hneď od jeho vymenovania do čelá rezortu zdravotníctva. S ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer) vyjednal 100 miliónov eur pre zdravotníctvo navyše. Aj keď sa platy lekárov oproti konsolidačnej dohode zvýšia, na úroveň, ktorú podpísali v memorande, sa nedostanú. Zhruba 10-percentné navýšenie ostáva len sestrám a záchranárom, lekári budú mať platy na úrovni 6,4 percenta, čo predstavuje nárast priemerne o 163 eur, aj keď pôvodne mali dostať o 252 eur viac. Plat tak budú mať lekári o tri percentá nižší, Šaško vysvetľoval, že stomiliónový balík mu neumožnil ponúknuť rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou aj lekárom.