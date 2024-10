Málo známy hrad sa týči na severe Slovenska. Veľa ľudí ho nepozná, no zábery ukážu jeho krásu

Zábery na Budatínsky hrad, ktoré ukážu jeho krásu, na legendárnu Metallicu, ktorá to odpálila v neskutočnom štýle, ale aj na rozprávkovú Kráľovu hoľu. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Budatínsky hrad Video Zdroj: mReportérka: Janka Chovanová

Budatín je historický hrad nachádzajúci sa v meste Žilina, v blízkosti sútoku riek Váh a Kysuca. Hrad vznikol v 13. storočí ako strážna pevnosť na ochranu mýta pri dôležitých obchodných cestách. Postupne prešiel rôznymi prestavbami, najmä počas renesancie, a dnes sa zachoval ako komplex so špecifickou vežou a hradným palácom. Budatínsky hrad je známy aj tým, že sa v ňom nachádza unikátna expozícia drotárstva, remesla typického pre tento región. Okolie hradu tvorí krásny park, ktorý je ideálny na prechádzky a oddych v prírode.

Metallica - koncert vo Varšave Video Zdroj: mReportér: Ján Pekár

Metallica je legendárna americká heavy metalová kapela, ktorá vznikla v roku 1981 a patrí medzi najvplyvnejšie rockové skupiny v histórii. Jej najznámejšie albumy, ako Master of Puppets a Metallica (známy aj ako The Black Album), výrazne formovali metalovú hudbu a získali si celosvetovú popularitu. Kapela je známa svojimi energickými koncertmi a ikonickými skladbami, ako sú „Enter Sandman“ a „Nothing Else Matters“, ktoré rezonujú medzi fanúšikmi dodnes. Takto zahrali v poľskej Varšave 7. júla 2024 na štadióne PGE Narodowy, v rámci svojej M72 World Tour. Zábery z koncertu zachytil mReportér Ján Pekár.

Ráno pod Kráľovou hoľou Video Zdroj: mReportér: Ján Margeta

Kráľova hoľa je jedným z najvýznamnejších vrchov v Nízkych Tatrách, nachádzajúci sa v nadmorskej výške 1 946 metrov. Je známa svojou výraznou siluetou, ktorá je symbolom slovenských hôr, a je opradená mnohými legendami a tradíciami, vrátane jej zmienky v známej ľudovej piesni „Na Kráľovej holi“. Vrchol ponúka nádherné panoramatické výhľady na Vysoké Tatry, Slovenské rudohorie a Spiš. Vrchol je prístupný turistickými trasami a je obľúbeným cieľom pre peších turistov, ako aj cyklistov.

