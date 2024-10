Na Slovensku majú stopku, v Rakúsku ich vítajú. Gejovia a bisexuáli na Slovensku stále nemôžu darovať krv

Miroslav Maťavka: Gejovia a bisexuáli na Slovensku nemôžu darovať krv, v Rakúsku áno. Aké sú podmienky? Video Zdroj: TV Pravda

Miroslav Maťavka je držiteľom Jánskeho plakety a jeho krv pomáha zachraňovať životy od konca 90. rokov. Darcom zostal aj v období, keď žil v zahraničí. Je ním aj teraz, po návrate z cudziny späť na Slovensko, no s tým rozdielom, že neprispieva krvným bankám u nás, ale v susednom Rakúsku. Tam totiž môžu darovať krv aj gejovia a bisexuáli.

Darcom sa stal ešte na prelome milénií, keď študoval na vysokej škole. Krv chodil darovať v bratislavskom Ružinove asi štyrikrát do roka. Hovorí, že pre chudobného študenta boli motiváciou aj raňajky, ktoré dostal za „púšťanie žilou“. Neskôr sa darovanie stalo pre neho takým návykom, že keď žil niekoľko rokov v Anglicku, na odbery chodil aj tam.

Ponižujúce otázky

Dnes musí za darcovstvom cestovať. Prekážkou k darovaniu na Slovensku sa pre neho stalo paušálne vyraďovanie mužov, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi. Do úvahy sa však vôbec neberie to, či majú stáleho partnera. „Na Slovensku stále platná otázka „Pre mužov: Mali ste posledných 12 mesiacov sexuálny kontakt s mužom?“ znamená pri pozitívnej odpovedi automatické vyradenie,“ priblížil Pravde Maťavka.

Navyše, z Bratislavy si odniesol aj nepríjemnú skúsenosť, keď pracovníčka pri osobnom pohovore s iným darcom zisťovala nad rámec dotazníkovej otázky (celkovo má dotazník 26 otázok, poz. red.), či mal niekedy sexuálny kontakt s iným mužom a len preto ho chcela vyradiť. „Žiaľ, takúto skúsenosť zažívajú homosexuálni muži na Slovensku často, avšak, keď chcú darovať, podstúpia aj podobné ponižujúce situácie,“ priblížil Miroslav. Dnes už chodí krv darovať do Viedne, kde mu to pravidlá dovolia.

Miroslav vysvetlil, že po odborných konzultáciách aj pod tlakom antidiskriminačných kampaní je selekcia osôb pre darovanie krvi v Rakúsku od septembra 2022 férová voči rôznym skupinám a homosexuálnych mužov paušálne nevylučuje. Podľa analýzy Slovenského národného strediska pre ľudské práva sa aktuálne obmedzenie v Rakúsku vzťahuje na potenciálnych darcov a darkyne v prípade, ak mali v posledných troch mesiacoch styk s viac ako troma osobami.

Počas vysokej školy bol odhodlaný darovať krv aj dnes už štyridsiatnik Peter F., no takisto narazil na problém. „Pri vypĺňaní dotazníka som zistil, že ako gej som z procesu darovania krvi úplne vylúčený. Mohol som danú skutočnosť zatajiť, a tak sa k darcovstvu krvi dostať. Klamať však nemám vo zvyku,“ priblížil Pravde.

Dôvodom je riziko HIV

Z hľadiska prenosu ochorení prenosných krvou je pohlavný styk medzi mužmi na Slovensku legislatívne zaradený medzi rizikové situácie. „Pri vyhodnocovaní rizika situácie sa vychádza z ročných epidemiologických hlásení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ, poz. red.), ktoré ukazujú, že každoročne najviac novoregistrovaných prípadov HIV je práve u týchto mužov. Takýmto spôsobom bolo na Slovensku prenesených 70 percent prípadov HIV. 90 percent infikovaných v SR sú muži,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Národnej transfúznej služby (NTS) Martina Frigová.

Slovensko patrí pritom k členským krajinám Európskej únie s najnižším počtom prípadov HIV vírusu. Podľa dát ÚVZ za prvý polrok minulého roka diagnostikovali 36 nových prípadov u mužov a štyri prípady u žien. „U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná (nadobudnutá, poz. red.) v 12 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v ôsmich prípadoch heterosexuálnym stykom a v 20 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený,“ informuje ÚVZ.

Na otázku, ako sa u nás vyšetruje odobraná krv darcov, a prečo ju muži u nás darovať nemôžu, ale v Rakúsku áno, sa NTS odvoláva na ministerskú vyhlášku. „V súlade s Vyhláškou MZ SR 158/2015 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov sa u nás darcovia krvi musia povinne testovať na všetkých transfúziologických pracoviskách na protilátky proti hepatitíde B, hepatitíde C, HIV, syfilisu a na antigény hepatitídy B (HBsAg) a HIV (Ag p24),“ priblížila Frigová.

Ministerstvo avizuje DNA/RNA testy krvi

Pravda oslovila začiatkom mesiaca aj ministerstvo zdravotníctva, aby vysvetlilo v čom spočíva prekážka, pre ktorú sú gejovia z darcovstva vyraďovaní a tiež či zvažuje zmeny po vzore susedného Rakúska.

Rezort odpovedal v rovnakom duchu ako ÚVZ, a teda, že najviac nových prípadov HIV je každoročne medzi gejmi. Ministerstvo tiež uviedlo, že vyhlášku o darcovstve plánuje meniť a navrhuje zavedenie DNA/RNA testovania krvi na infekčné ochorenia prenosné krvou pri každom odbere, teda presnejšími a detailnejšími testami. „Zavedenie týchto nových skúšok umožní úpravu kritérií pre dočasné vylúčenie darcu z alogénneho odberu krvi alebo jej zložiek z dôvodu existencie rôznych rizikových situácií a medzi nimi i pohlavného styku medzi mužmi,“ uviedlo Pravde ministerstvo.

Vo štvrtok čelil v parlamente otázke, kedy sa nastavia podmienky tak, aby krv mohli darovať aj gejovia a bisexuáli, nový minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). No zdá sa, že sa nič nezmení. Z jeho vyjadrenia vyplynulo, že v prípade dočasného vyradenia z darcovstva mužov, ktorí mali v posledných 12 mesiacoch sexuálny kontakt s iným mužom, sa zmena neplánuje, no potvrdil, že vyhláška prejde úpravou a testovanie na infekčné ochorenia prenosné krvou sa zavedie.

Šaško si myslí, že súčasné nastavenie, ktoré mužov dočasne vyraďuje z darovania, je legitímne, primerané a odôvodnené verejným záujmom na ochrane zdravia príjemcov krvi.

Foto: TASR, Martin Baumann Kamil Šaško Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas)

Kde v Európe gejovia nemajú prekážky

Z analýzy Slovenského národného strediska pre ľudské práca vyplýva, že gejovia a bisexuáli môžu v rámci Európskej únie darovať krv bez obmedzení v 18 štátoch. Pravidlá v posledných rokoch zmiernilo napríklad Maďarsko, Poľsko, ale aj Francúzsko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko a Španielsko.

Medzi poslednými krajinami pristúpilo k zmenám Fínsko, ktoré zmeny zavádzalo postupne. Trvalé vylúčenie gejov a bisexuálnych mužov z darcovstva tam platilo do roku 2014, nasledujúcich sedem rokov sa vzťahovalo na posledných 12 mesiacov od pohlavného styku, následne až do roku 2023 platila reštrikcia na posledné štyri mesiace.

Za príklad dobrej praxe sa v prípade Fínska dá podľa strediska považovať, že štvormesačné obmedzenie darovania krvi sa má vzťahovať na všetkých, a to v prípade výskytu nového sexuálneho partnera, zmeny partnera alebo pri viacerých partneroch.

Vlani došlo k zmenám aj v Holandsku, kde sa teraz zameriavajú na rizikové sexuálne správanie každého darcu bez ohľadu na orientáciu. Obmedzenia pre gejov, ktorí chcú darovať krv, zrušilo pred vyše dvoma rokmi aj Francúzsko. Potenciálny darca sa tu posudzuje individuálne. Darcovia a darkyne naďalej odpovedajú na otázku, či podstúpili liečbu na HIV počas štyroch mesiacov pred darovaním krvi, ako aj otázky týkajúce sa nedávnej sexuálnej aktivity a drog.

K radikálnej zmene došlo nedávno v Grécku. Od roku 1977 tam pre mužov, ktorí sexovali s mužom, platilo trvalé vylúčenie z možnosti darovania. Ak muž na otázku „Mali ste homosexuálny styk od roku 1977?“ odpovedal kladne, z možnosti darovať krv ho natrvalo vyradili.

Írsko takisto zrušilo pred dvoma rokmi obmedzenia a v dotazníkoch pribudli nové otázky. Potenciálni darcovia alebo darkyne musia odpovedať napríklad na to, či mali análny sex, užívali kokaín alebo lieky na prevenciu pred HIV a či sa zúčastnili takzvaného chemsexu. Takisto odpovedajú na otázku, či mali alebo boli liečení na syfilis alebo kvapavku. V prípade kladného zodpovedania otázky, krv darovať nemôžu.

Ako je to s cudzincami

Na prekážku s darcovstvom krvi narazil na Slovensku aj štyridsiatnik Arťom. Kým žil v Rusku, odkiaľ aj pochádza, bol darovať krv zhruba šesťkrát, najmä počas vysokej školy.

„Podmienky vôbec nie sú náročné, pred darovaním treba pár dní nepiť alkohol, aspoň 12 hodín nefajčiť, nemôžete trpieť závažnou chorobou a mať hmotnosť nad 50 kíl. Myslím si, že sú to viac-menej štandardné požiadavky ako v každej krajine. Pred darovaním treba vyplniť dotazník, v ktorom sú otázky o zdravotnom stave, lekár vás pred odberom ešte skontroluje, a ak darca po zdravotnej stránke nespĺňa požiadavky, vyradí ho,“ opísal.

Keď sa presťahoval na Slovensko, chcel darovať krv aj tu. „Nie je to náročné, nie je to bolestivé a je to v prospech všetkých, tak prečo nie?“ pýta sa. Keď sa chystal na odber, dostal odpoveď, že „cudzinci krv darovať nemôžu“. „Nedostal som do ruky ani ten dotazník, hneď mi bolo povedané, že cudzinci nemôžu a koniec. Hľadal som potom dôvody aj na internete, že prečo nie, odpoveď som nenašiel a je to podľa mňa divné,“ zhodnotil.

O to viac, že do poštovej schránky pravidelne dostával letáky v slovenčine, ktoré lákali na darovanie krvi do Rakúska za finančnú odmenu. Pre krvnú turistiku sa však nerozhodol. „V Rusku je každé darovanie krvi finančne odmenené, nejde o vysokú sumu – je to päť až 15 eur. K tomu patrí nejaké sladké jedlo a deň voľna v práci,“ priblížil. Po skúsenosti s odmietnutím si myslí, že pravidlá na Slovensku by mali byť zmiernené.

Frigová vysvetlila, že v prípade cudzincov z tretích krajín, teda mimo Európskej únie, krv môžu darovať len vtedy, ak sa na Slovensku zdržujú dlhodobo a majú zdravotné poistenie, ktoré im refunduje náklady na zdravotné ošetrenie v prípade, že by sa u nich prejavili nežiaduce reakcie na darovanie krvi.

„Niektorí cudzinci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu byť ale vyradení na určitú dobu z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v krajine, z ktorej pochádzajú a to kvôli riziku prenosu infekcie krvou na pacienta,“ priblížila.

Pomohla by NTS krv gejov?

Peter, Miroslav aj Arťom si všímajú, že v mnohých krajinách sú obmedzenia už uvoľnené a myslia si, že by tomu tak mohlo byť aj na Slovensku. Stredisko pre ľudské práva podotýka, že otázky v slovenskom dotazníku sú prebrané z usmernenia Rady Európy, no iné členské štáty sa odkláňajú od stigmatizujúcej otázky voči gejom a pristupujú k individuálnym otázkam bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

„Pre homosexuálne či trans osoby sú aktuálny dotazník a selekčná prax pre darovanie krvi na Slovensku jednoznačne diskriminačné. Po skúsenostiach z iných krajín by si Slovensko malo uvedomiť, že neexistujú odborné dôvody na paušálnu diskrimináciu týchto osôb a malo by byť aj v záujme celej spoločnosti tieto obmedzenia upraviť,“ myslí si Miroslav.

„V našej krajine máme problém s nedostatkom krvi, ale sami pod sebou si ešte pílime konár. V roku 2024 mi to rozum neberie,“ myslí si Peter F.

„Cudzinci, ktorí tu žijú a pracujú, prispievajú zdravotnými odvodmi do zdravotníckeho systému a jeden deň možno túto krv by aj potrebovali, mali by mať možnosť ju darovať. Som sa snažil odstať k informáciám, že prečo by som nemohol darovať krv, a nikde to nie je ani oficiálne uvedené, teda ten zákaz,“ myslí si zase Arťom.

I keď Národná transfúzna služba (NTS) mesačne na Slovensku vykoná približne 13 500 odberov celej krvi, zásoby krvných skupín A a 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné už dlhšie. Podľa Frigovej je počas roka bežné, že zásoby niektorej krvnej skupiny sa ocitnú v hraničnom pásme. Je za tým viacero dôvodov – cestovanie, dovolenky aj chorobnosť. Najmenej ľudí chodí darovať počas leta, a to najmä z dôvodu spomínaných dovoleniek a následných dočasných cestovateľských vylúčení z darovania krvi.

Aktuálne podľa nej dochádza v dôsledku ročného obdobia k nárastu prechladnutí, nástupu chrípkovej sezóny, zvyšujúcemu sa počtu akútnych respiračných ochorení aj covidu. „Tieto skutočnosti sa prejavia aj na počte darcov na našich pracoviskách. Vo všeobecnosti sa to preukáže najmä na zásobách krvných skupín s negatívnym faktorom, nakoľko takéto krvné skupiny má len 15 percent populácie,“ ozrejmila hovorkyňa.

Otázne teda je, či by krv zdravých ľudí, ktorí teraz neprechádzajú dotazníkom, pomohla k väčším zásobám a aký by bol záujem o darcovstvo. Frigová hovorí, že podľa štatistiky transfúznej služby bolo za posledné štyri roky „vyradených kvôli rizikovému sexuálnemu správaniu 64 mužov, čo pri počte okolo 160 000 odberov ročne neovplyvňuje výrazne zásoby krvi v SR“.

Stav zásob krvi sa označuje troma pojmami – dostatočný, hraničný a nedostatočný. „Hraničný stav“ však neznamená, že by v skladoch zostávali posledné krvné vaky. Hraničný stav signalizuje, že NTS eviduje pokles počtu darcov určite krvnej skupiny na odberných centrách, no napriek zásobuje nemocničné zariadenia plynule na základe ich objednávok.

Krvné skupiny sa míňajú v závislosti od toho, čo potrebujú nemocničné zariadenia pre svojich pacientov. „Červené krvinky skupiny 0 Rh negatív sa míňajú viac i z dôvodu, že ide o univerzálnu krvnú skupinu, a preto sa snažia nemocnice mať ich v zásobe pre urgentné prípady,“ vysvetlila hovorkyňa NTS.

Benefity v Rakúsku, Rusku a u nás

Možnosti a podmienky pre darcov sú v Rakúsku podľa Miroslava taktiež veľmi ústretové. Zo skúsenosti hovorí, že personál si „až nadbieha pri kontakte s darujúcou osobou“. Po darovaní môže dostať napríklad plný krvný obraz a tiež informácie a ponuky, aby sa rozhodol darovať pravidelne. „Samotný odber krvi je asi podobný v každej krajine, avšak myslím, že rozdiel robí prostredie a ľudia,“ priblížil.

Za jednoduchšie považuje napríklad aj vypĺňanie dotazníka pre pravidelných darcov. Po predložení karty darcu sa mu z automatu vytlačí hárok s vyplnenou hlavičkou, čo celý proces urýchľuje. „Potom nasleduje kontrola hemoglobínu a spracovanie dotazníka. Ak je všetko v poriadku, nasleduje krátky rozhovor u lekára alebo lekárky a potom samotné darovanie,“ opísal Miroslav. „Celý proces netrvá u zabehaných darcov ani 30 minút,“ zhrnul. Súčasťou je aj občerstvenie vo forme teplých párkov, rôznych bagiet, sladkostí a nápojov.

Matej Š. (31)., ktorý začal s darcovstvom krvi len pár rokmi a má za sebou päť odberov, hovorí, že ako darca má viacero benefitov. Dostáva čaj, kávu, bagetu, keksík, ovocie, stravný lístok a ako poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne má po vyplnení formulára aj nárok na balíček vitamínov a jednu preventívnu prehliadku u lekára navyše. „Navyše, dostanem potvrdenie do práce, ako zamestnanec mám po odbere platené voľno. Plus, mám dobrý pocit, že som urobil niečo dobré,“ opísal tridsiatnik.

Pre Miroslava je hlavnou motiváciou po tuctoch odberov najmä návyk. „Prvotnou alebo možno potvrdzujúcou motiváciou je empatia s ľuďmi, ktorí krv potrebujú. Aj ja som pri operácii potreboval krv a mal som šťastie, že to bolo plánované a mohol som si pripraviť konzervu vlastnej krvi. To však nie je možné obetiam nehôd či podobným ležiacim na operačnom stole,“ zhodnotil Maťavka.