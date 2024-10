Danko chce priniesť olympijské hry do Šamorína. Nezbláznili sme sa, je to reálne, povedal šéf SNS

Slovensko by sa mohlo podieľať na poskytnutí športovej infraštruktúry pri kandidatúre Maďarska na organizovanie niektorých z budúcich letných olympijských hier. Uviedol to podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko dnes na tlačovej besede.

Podľa neho by to bolo v horizonte rokov 2036 – 2040. V súčasnosti sa podľa jeho slov začínajú konzultácie s Maďarskou republikou. V tejto súvislosti sa pripravuje projekt olympijskej arény v slovenskom olympijskom tréningovom centre x-bionic v Šamoríne. Aréna s rozlohou viac ako 4 400 štvorcových metrov športových plôch a kapacitou pre 5 000 divákov by slúžila 15 športom. Bude mať hlavnú plochu a dve vedľajšie plochy. Projekt už bol prediskutovaný so športovými zväzmi.

Andrej Danko v Ide o pravdu Video Archívne video, 3. október 2024.

„Nikto sa tu nezbláznil, je to veľmi reálna téma. Maďari k tomu veľmi citlivo pristupujú, aj táto tlačová beseda je s nimi konzultovaná,“ povedal Danko. Rozpočet projektu je na úrovni 31 miliónov eur, z toho 20 miliónov eur by poskytol štát a 11 miliónov tvorí spolufinancovanie zo strany súkromného investora. Olympijská aréna by bola pod správou Slovenského olympijského a športového výboru. Projekt bude podľa Danka predložený na jedno z najbližších rokovaní vlády. „S maďarskými partnermi sa bavíme aj o iných športových podujatiach, ktoré môže Slovensko organizovať, či už v oblasti futbalu, volejbalu, hádzanej a basketbalu,“ povedal Danko a doplnil, že 20. novembra sa stretne v Budapešti s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky Petrom Szijjártóm. Okrem toho sa plánuje stretnúť aj s predsedom maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom. „Nepochybujem o tom, že aj vzhľadom na dobré vzťahy s Viktorom Orbánom či už z pozície mojej, ale aj predsedu vlády, nájdeme pochopenie aj u maďarského premiéra, ktorý túto myšlienku podporí,“ skonštatoval Danko.

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nom. SNS) doplnil, že tento rok už išlo na podporu slovenskej športovej infraštruktúry vyše 50 miliónov eur a do konca roka ešte majú naplánované navyšovanie niektorých výziev.