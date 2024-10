Podvod na voličoch či štandardná prax? Žiga obhajuje poslanecké zmeny v SNS

Poverený predseda Národnej rady SR Peter Žiga (Hlas) je presvedčený, že pri prestupe poslanca Dušana Muňka z klubu Smeru do klubu SNS sa neporušili žiadne pravidlá. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.

Strana Smer poskytla svojho poslanca klubu SNS z dôvodu, aby klub po odchode Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov nezanikol. „Určite to nie je úplne pekné, ale politika nie je súťaž v kráse. De iure sa neporušili žiadne pravidlá,“ povedal Žiga.

Muňko zo Smeru ide do klubu SNS, aby ostal zachovaný Video Poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Muňko zo Smeru odchádza do poslaneckého klubu SNS, aby mal minimálny počet členov pre jeho zachovanie. Vďaka Muňkovi má klub SNS osem členov. Oznámil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda klubu Smeru Ján Richter. Zdôraznil, že Muňko tak urobil čisto z formálno-právnych dôvodov, naďalej ostáva členom Smeru. / Zdroj: FB Smeru

Podľa neho je normálne, že poslanci migrujú v rámci klubov a táto situácia nevytvára precedens do budúcna. „O tom, akým spôsobom sa riešia kluby, ako vychádzajú poslanci z klubov a vchádzajú z klubov, rokovací poriadok veľmi nerieši. Hovorí o tom, že predsedovia poslaneckých klubov informujú predsedu Národnej rady SR o stave v poslaneckom klube a tak sa to stalo aj v tomto prípade. Ja som to ako poverený predseda NR SR zobral na vedomie,“ skonštatoval Žiga. Dodal, že koalícia podľa neho nie je ohrozená.

Podľa poslanca za KDH a exministra spravodlivosti Viliama Karasa ide o podvod na voličoch, pretože Muňko naďalej deklaruje svoju príslušnosť k Smeru a napĺňanie volebného programu Smeru. Zároveň tam vidí aj právny problém, pretože Rudolf Huliak najprv oznámil, že odchádza, čím fakticky zanikol klub SNS. Karas tiež poukazuje na ďalšie problémy – koalícia má teraz jednak štvrtého koaličného partnera a jednak visí na šnúrkach huliakovcov, domnieva sa.

Žiga dodal, že by uvítal predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka na poste predsedu parlamentu, ale takáto diskusia aktuálne nie je na stole. S predsedom poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martinom Dubécim ako prípadným kandidátom na post podpredsedu parlamentu namiesto Michala Šimečku by podľa jeho slov nebol žiadny problém a koalícia by ho schválila.