Taraba: Ja nemôžem za to, že Čaputová nevymenovala Huliaka za ministra. SNS nepustí žiaden rezort

Ako Taraba uviedol, cieľom bolo oslabenie pozície SNS v koalícii. „Nerozumiem, kde prišli títo poslanci na to, že vládna koalícia by sa mala riadiť tým, že každí traja poslanci majú právo na ministra alebo niečo takéto žiadať," uviedol Taraba a zdôraznil, že SNS sa nevzdá žiadneho z kľúčových postov. Zatiaľ to podľa jeho slov nikto nežiadal, no ak sa tak stane, tak postoj SNS je jasný.

Danko: Huliak nie je celý svet. Myslí, že na koaličnej rade nemá čo robiť Video

Taraba uznal, že SNS je v rámci koalície najmenšia, no program je možné obhajovať len vtedy, keď majú dostatočný hlas vo vláde. Taraba súčasne zdôraznil, že zostane na strane SNS. Taraba sa v relácii vyjadril aj k poslancovi Huliakovi. Ako uviedol, tým, že sa k nemu nepridal, sa pre neho stal problémom. Taraba súčasne uviedol, že rozumie tomu, prečo sú jeho voliči sklamaní.

„Na jeden tlačovke povie poslankyni Lucii Plavákovej (PS), že je suka a o tri či štyri dni hlasoval s ňou za zákon, ktorý mal presadiť právo na zabíjanie detí pred narodením," pripomenul Taraba. Súčasne v súvislosti s tromi odídenými poslancami uviedol, že ak pôjde o schvaľovanie zákonov pre ľudí, tak sa nebude „pred nikým plaziť" a prosiť, aby podporil zákony v prospech ľudí. Podľa ministra je to totiž povinnosť každého poslanca. Taraba sa domnieva, že pôvod tohto celého sporu s Huliakom pramení z toho, že sa stal ministrom životného prostredia. „Ja nemôžem za to, že ho prezidentka Zuzana Čaputová nevymenovala," uzavrel Taraba.

Dankovi núkali post šéfa parlamentu výmenou za rezort SNS. Odmietol to, tvrdí Taraba Video Archívne video.

Tarabova oponentka, podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová, označila vývoj v koalícii a „záchranu“ poslaneckého klubu SNS Dušanom Muňkom zo Smeru za proces, keď sa vo vládnom zlepenci vytvoril ďalší zlepenec. Potvrdzuje to podľa nej zároveň to, že vláda nie je schopná garantovať plnenie svojich sľubov. „Nevie totiž garantovať ani vlastnú stabilitu,“ vyhlásila Mesterová.

Opozičná poslankyňa v tejto súvislosti kritizovala aj schválené konsolidačné opatrenia, myslí si, že ich podoba odzrkadľuje to, že potrebná konsolidácia verejných financií zaujímala kabinet až na poslednom mieste. „Celý prvý rok svojho mandátu sa zaoberala najmä sama sebou a pomocou svojim ľuďom, konsolidáciu začala riešiť až v posledných mesiacoch,“ upozornila Mesterová. Výsledkom podľa nej, že celú záťaž preniesla vláda na ľudí.

Taraba upozornil, že nevyhnutná konsolidácia je dôsledkom predchádzajúceho vládnutia súčasnej opozície. Mesterovej tiež pripomenul, že práve bývalý premiér úradníckej vlády a súčasný poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ľudovít Ódor pripravil návrh oveľa tvrdších konsolidačných opatrení, ktoré by pri realizácii rozvrátili sociálny štandard. Mesterová namieta, že Ódorova vláda pripravila návrh, z ktorého bolo možné vybrať konkrétne opatrenia.