Vláda sa podľa Kaliňáka nevie vysporiadať s režimom v rokoch 2020 a 2023. Smer vládne 14 rokov, pripomína Valášek

Vláda sa doposiaľ nevie efektívne vysporiadať s režimom v rokoch 2020 a 2023. Uviedol to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Minister Kaliňák tak reagoval na to, čo sa súčasnej vláde za rok nepodarilo.

Fico: Ja za sebou rok vo vláde nemám Video

Ako problém vidí, že aj napriek tomu, že na tom pracujú, nedokážu sa zatiaľ efektívne vysporiadať s tým, čo tu zanechala bývalá vláda. „Zlyháva to predovšetkým v otázke vyvodenia zodpovednosti za vedenie pandémie COVID-19. Je to tiež otázka rozdania štátneho majetku nad rámec všetkých ostatných krajín v rozpore s obranyschopnosťou SR. Ďalej je to otázka finančného rozvratu a zadĺženia krajiny o viac ako 20 miliárd eur, ktoré dnes musíme riešiť prísnou konsolidáciou," vymenoval minister.

Kaliňák: Aj v Bruseli si uvedomujú, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie Video Archívne video.

Poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v relácii reagoval, že vláda Roberta Fica (Smer) tu nie je len posledný rok, preto nie je na mieste, aby problémy, s ktorými sa potýkajú, zvádzali na predchádzajúce vlá­dy.

„Nie opozícia, na ktorú sa vyhovárajú, ale Smer tu vládne už vyše 14 rokov s prerušeniami. Nech ľudia posúdia sami, či sa majú lepšie. Či máme lacnejšie potraviny, ako boli pred voľbami, či je na Slovensku pokojnejšie ako pred rokom. Nech sa na to pozriete, ako sa na to pozriete, odpoveď je nie," uviedol. Podľa slov poslanca na rovinu treba povedať, že súčasná vláda zlyháva a nemá ani ambíciu situáciu zlepšiť.

