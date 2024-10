Huliak spáchal politickú samovraždu, hovorí Taraba. Mesterová: Vládne nám zlepenec a vláda melie z posledného

Cieľom odchodu poslancov okolo Rudolfa Huliaka bolo oslabenie Slovenskej národnej strany (SNS). Myslí si to podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Mesterová sa domnieva, že stabilita vlády sa otriasa, kabinet Roberta Fica (Smer) rieši len vnútorné spory a ľuďom nevie doručiť predvolebné sľuby.

Tomáš Taraba o odchode poslancov okolo Rudolfa Huliaka z klubu SNS: Cieľom bolo oslabiť SNS Video Zdroj: TV Pravda

Huliakov odchod z klubu SNS Taraba označil za politickú samovraždu. SNS sa podľa neho neplánuje vzdať ani jedného z troch ministerstiev, ktoré jej pripadajú podľa koaličnej zmluvy. Huliakovo správanie podľa Tarabu nahráva najmä opozičným stranám.

„Úplne rozumiem, prečo sú sklamaní voliči pána Huliaka. Ak si prečítal komentáre, ktoré dostal, tak to je politická samovražda v priamom prenose, čo urobil,“ skonštatoval šéf envirorezortu a pripomenul, ako Huliak vulgárne vynadal poslankyni PS Lucii Plavákovej, že je suka, a zároveň odmietol, že by niekoho z Huliakových nominantov vyhodil.

Čítajte viac Fico mení históriu, prevzal moc nad SNS: Muňko sedí na dvoch stoličkách. Bude Huliak štvrtým členom koalície?

Mesterová: Neplnia sľuby, ktoré dali

Poslankyňa Mesterová hovorí, že aktuálne Slovensku vládne zlepenec. „V tomto špecifickom zlepenci máme ešte zlepenec v zlepenci, lebo najmenší subjekt, ktorý sa do Národnej rady dostal – SNS – tvoria minimálne štyri subjekty,“ uviedla s tým, že vláda nevie doručiť voličom sľuby spred volieb.

Mesterová hovorí, že stabilita vlády sa otriasa a nad úrovňou väčšiny, ktorú v parlamente potrebujú, ju držia len štyri hlasy Huliakovcov a splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Po roku od prevzatia moci sa riešia vnútorné spory koalície namiesto riešenia zdražovania, miezd či životnej úrovne obyvateľov. „Je evidentné, že táto vláda nie je schopná doručiť svoje sľuby svojim voličom,“ vyhlásila Mesterová.

Kritizovala aj prestup Dušana Muňka z klubu Smeru do klubu SNS. Podotkla, že rokovací poriadok nepozná pojem hosťovanie. „Problém je, že ten klub sa mal de facto rozpadnúť, pretože niečo také nepoznáme a je jasné, že táto vláda si chce udržať tri kluby, aby mohla meniť program Národnej rady, a aby mohla zaraďovať mimoriadne body programu,“ skonštatovala poslankyňa. Je to podľa nej dôkazom, že vláda „melie z posledného“.

Huliak spolu so Ševčíkom a Ľuptákom odchádzajú z klubu SNS: Spájanie bol prospechársky projekt Andreja Danka Video Zdroj: TV NR SR

Ak sa Huliakovci budú štorcovať pri vládnych návrhoch, podľa Tarabu to bude ich vizitka, kto hlasoval a kto nehlasoval za zákony v prospech ľudí. „Čo si myslíte, že ja sa pred nimi budem plaziť?“ pýta sa Taraba. Progresívcom dáva za pravdu, že namiesto zákonov v prospech ľudí sa rieši preskupovanie poslancov. „Tento posun ohrozuje silu SNS. Myslím si, že to bol cieľ. Nebudem vysvetľovať kroky niekoho, komu nerozumiem,“ vyjadril sa šéf envirorezortu.

Celé spory s Huliakovcami sa podľa neho začali po tom, ako sa Taraba stal ministrom životného prostredia a nie Huliak. „Ako ja môžem za to, že jeho Zuzana Čaputová nevymenovala?“ pýta sa a nerozumie ani tomu, prečo chce mať Huliak v Očovej baterkáreň.

Čítajte viac Od atentátu po konsolidáciu: aký bol prvý rok Ficovej vlády a čo si o ňom budeme pamätať?

Taraba: Bývalá vláda sa nechala vydierať

V prípade odvolávania ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) podľa Mesterovej dôvody, pre ktoré ich chce opozícia zosadiť, pretrvávajú, a dokonca ešte vzrástli. Jedným z dôvodov je pri Suskovi viacnásobne novelizovaná novela Trestného zákona.

Minister Tomáš Taraba (nom. SNS) v ta3 v nedeľu povedal, že do zdravotníctva ide historicky najviac financií. Gro sporu je podľa Tarabu v tom, že sa predošlá vláda „nechala dovydierať pár zástupcami lekárov“, ktorí dohodli zmluvy, ktoré dnes sú nad rámec toho, čo dnes vie zdravotníctvo utiahnuť. Je za to, aby tí lekári, ktorí robia pre štát, mali platy navýšené, súkromná sféra má podľa neho zisky.

Podľa Mesterovej sa za celý rok Ficovej vlády neurobilo nič, aby sa situácia v zdravotníctve stabilizovala. „Platy sú len maličký problém z celkového problému. Tu reálne ľudia čakajú dlho na zdravotnícke zákroky, odsúvajú sa im operácie, nevedia dostať adekvátnu pomoc v dôsledku čoho niekoľko tisíc ľudí ročne zomrie, pretože nedostane náležitú včasnú zdravotnú starostlivosť,“ zdôraznila.

Mesterová tiež kritizovala, že viac orgánov vyšetruje pandémiu covidu ako riadi krajinu, čo je podľa nej neefektívne. „Keď toto je najväčší problém tejto krajiny, že tu päť subjektov musí vyšetrovať pandémiu a z toho jeden pomaly popiera vedecké dôkazy. „Ja už len čakám, kedy premiér začne v alobalovej čiapke pobehovať, aby pánovi Kotlárovi deklaroval, že mu naozaj dôveruje, lebo tak potrebuje tento zlepenec udržať pokope,“ dodala poslankyňa.

Taraba reagoval, že by pandémiu mala vyšetrovať generálna prokuratúra, polícia a Najvyšší kontrolný úrad. Zároveň si myslí, že ekonomickú zložku pandémie by nemal vyšetrovať Peter Kotlár, ale mal by sa zaoberať tým, prečo sa ako členovia vlády nevedia dostať k zmluvám o nákupe vakcín.